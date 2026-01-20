Gundeninda Gudigantalu Jan 20: రోహిణి గుట్టు రట్టు.. రెండోసారి ప్రెగ్నెన్సీ ఏంటి? మీనాకు తెలిసిన షాకింగ్ నిజం.. ఇంట్లో మొదలైన ముసలం!
గుండెనిండా గుడిగంటలు నేటి ఎపిసోడ్ లో రోహిణి అసలు నిజం మీనాకు తెలిసిపోతుంది. పెళ్లికి ముందే రోహిణికి బిడ్డ ఉందా? సత్యం ప్రశ్నలకు ప్రభావతి ఏం చెప్పబోతోంది?
స్టార్ మా పాపులర్ సీరియల్ 'గుండెనిండా గుడిగంటలు' ఇప్పుడు ఒక సంచలన మలుపు తిరిగింది. ఇప్పటివరకు రోహిణి తన గతాన్ని దాస్తూ అందరినీ నమ్మిస్తూ వచ్చింది. కానీ, నేటి ఎపిసోడ్లో ఆమె అసలు రంగు బయటపడే సమయం ఆసన్నమైంది. ఆ విశేషాలు మీకోసం..
మీనా చేతి వంట - బాలు మనసు మారింది!
ఎపిసోడ్ ప్రారంభంలో మీనా వండిన స్పెషల్ చికెన్ వాసనతో ఇల్లంతా నిండిపోతుంది. రవి, మనోజ్, సత్యం అందరూ మీనా వంటను తెగ మెచ్చుకుంటారు. ఇది చూసి ఓర్వలేకపోయిన ప్రభావతి.. "ఏముందిలే, ఉప్పు ఎక్కువైంది" అంటూ విషం కక్కుతుంది. కానీ శృతి గట్టి కౌంటర్ ఇవ్వడంతో ప్రభావతి గప్ చిప్ అయిపోతుంది. మరోవైపు, బాలు తన తప్పు తెలుసుకుని మీనా కోసం స్వీట్ బాక్స్ తెస్తాడు. "అమ్మ మాటలు విని నిన్ను అపార్థం చేసుకున్నాను.. సారీ మీనా" అని బాలు అనడంతో ఇద్దరి మధ్య గొడవ సద్దుమణిగి, ఒకరికొకరు ప్రేమగా స్వీట్ తినిపించుకుంటారు.
హాస్పిటల్లో రోహిణి.. మీనాకు తగిలిన భారీ షాక్!
సుమతి పిలుపు మేరకు మీనా హాస్పిటల్కు వెళ్తుంది. అక్కడ అనుకోకుండా రోహిణిని చూస్తుంది. రోహిణి అంత హడావిడిగా డాక్టర్ రూమ్లోకి ఎందుకు వెళ్తుందా అని మీనా అనుమానిస్తుంది. సుమతి ద్వారా ఎంక్వయిరీ చేయగా.. "రోహిణి తన రెండో ప్రెగ్నెన్సీ కన్సల్టేషన్ కోసం వచ్చింది" అనే నిజాన్ని సుమతి చెబుతుంది. ఈ మాట వినగానే మీనా కాళ్ల కింద భూమి కదిలిపోతుంది. "రెండో ప్రెగ్నెన్సీ ఏంటి? అంటే రోహిణికి పెళ్లికి ముందే ఒక బిడ్డ ఉందా?" అని మీనా షాక్కు గురవుతుంది.
మీనా ఆందోళన - బాలు అనుమానం!
ఈ నిజాన్ని ఎలా చెప్పాలో తెలియక మీనా బైక్ నడుపుతూ రోడ్డుపై పెద్ద ప్రమాదం నుండి తృటిలో తప్పుకుంటుంది. ఇంటికి వెళ్ళాక కూడా ఆమె ప్రవర్తన వింతగా ఉండటంతో బాలు నిలదీస్తాడు. "ఏమైంది మీనా? హాస్పిటల్లో ఏం జరిగింది?" అని అడుగుతుండగానే బాలుకు అర్జెంట్ కాల్ రావడంతో అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోతాడు. కానీ మీనా కళ్లలో ఏదో పెద్ద రహస్యం దాగి ఉందని బాలుకి అర్థమవుతుంది.
రేపటి ఎపిసోడ్ (Coming Up): సత్యం నిలదీత!
రోహిణి గతం గురించి మీనా అందరికీ చెప్పేస్తుంది. ఈ విషయం తెలియగానే సత్యం మండిపోతాడు. ప్రభావతిని నిలదీస్తూ.. "రోహిణి రెండో బిడ్డ కోసం ప్రయత్నిస్తుందని ఆసుపత్రిలో చెప్పారంటే.. ఈ విషయం నీకు ముందే తెలుసా? అసలేం జరుగుతోంది ప్రభావతి?" అని సూటిగా ప్రశ్నిస్తాడు. దీంతో ప్రభావతి బిత్తరపోతుంది.