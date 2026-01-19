Gunde Ninda Gudi Gantalu: రోహిణి గుట్టు రట్టు కానుందా? ‘చింటూ’ అసలు నిజం తెలుసుకున్న మీనా!
గుండెనిండా గుడిగంటలు జనవరి 19 ఎపిసోడ్: రోహిణికి పెళ్లికి ముందే కొడుకు ఉన్నాడనే నిజం మీనాకు తెలిసిందా? రెండో ప్రెగ్నెన్సీ విషయంలో రోహిణి బుక్కైపోయింది. రేపటి ట్విస్ట్ ఏంటో ఇక్కడ చూడండి.
1. మీనా ఆవేదన.. స్నేహితుల సలహా
పుట్టింటికి వెళ్లిందని బాలు తనను అవమానించడంతో మీనా తీవ్రంగా బాధపడుతుంది. తన స్నేహితులను కలిసి మనసు విప్పి మాట్లాడుతుంది. "నేను ఏం చేసినా ఆయనకు కోపమే.. నా పుట్టింటి వాళ్లంటే ఆయనకు ఎందుకంత కక్ష?" అని కంటతడి పెడుతుంది. దీనికి ఆమె స్నేహితులు స్పందిస్తూ.. మగవాళ్లను దారిలోకి తెచ్చుకోవడానికి వాళ్లకు ఇష్టమైన వంటలు చేసి పెట్టాలని, బాలుకు ఇష్టమైన చికెన్ వండితే అంతా సర్దుకుంటుందని సలహా ఇస్తారు.
2. బాలులో పశ్చాత్తాపం
మరోవైపు, తన క్యాబ్ ఎక్కిన ఒక మహిళా ప్రయాణికురాలి మాటలు బాలు కళ్లు తెరిపిస్తాయి. "పెళ్లయినంత మాత్రాన పుట్టింటి వాళ్లు కష్టాల్లో ఉంటే వెళ్లకూడదా తమ్ముడూ?" అని ఆమె అడిగిన ప్రశ్న బాలును ఆలోచింపజేస్తుంది. మీనా విషయంలో తాను అతిగా ప్రవర్తించానని బాలు పశ్చాత్తాపపడతాడు.
3. బుక్కైపోయిన రోహిణి
మనోజ్ షోరూంలో స్కూల్ అడ్మిషన్ల గురించి టీమ్ వచ్చినప్పుడు రోహిణి అత్యుత్సాహం ప్రదర్శిస్తుంది. "ఫీజు ఎంత? ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉందా?" అని అడుగుతూ.. "నా కొడుకు కోసం" అని నోరు జారుతుంది. పక్కనే ఉన్న మనోజ్ షాక్ అయి.. "నీకు కొడుకు ఏంటి?" అని అడగడంతో రోహిణి బిత్తరపోతుంది. వెంటనే మాట మార్చి.. "నా క్లయింట్ కొడుకు కోసం అడిగాను" అని కవర్ చేస్తుంది.
4. ప్రభావతి వంకర బుద్ధి
మీనా ఎంతో ప్రేమతో బాలు కోసం చికెన్ వండుతుంది. ఇంటి సభ్యులంతా వంట అద్భుతంగా ఉందని మెచ్చుకుంటుంటే, ప్రభావతి మాత్రం కావాలనే వంకలు పెడుతుంది. "ఉప్పు ఎక్కువైంది.. రుచి లేదు" అంటూ మీనాను కించపరుస్తుంది. దీంతో సత్యం ఆమెకు గట్టిగా చురకలు వేస్తాడు.
రేపటి ఎపిసోడ్లో (ట్విస్ట్):
హాస్పిటల్లో రోహిణిని చూసిన మీనా, సుమతి.. రిసెప్షనిస్ట్ను ఆరా తీస్తారు. "ఆవిడ తన రెండో ప్రెగ్నెన్సీ కోసం డాక్టర్ని కలుస్తున్నారు" అని రిసెప్షనిస్ట్ చెప్పిన మాట వినగానే మీనాకు కాళ్ల కింద భూమి కదిలినట్లవుతుంది. వెంటనే ఈ విషయాన్ని బాలుకు చెబుతుంది. "రెండో ప్రెగ్నెన్సీ అంటే.. రోహిణికి ముందే పెళ్లయిందా? లేక ముందే బిడ్డ ఉన్నాడా?" అని బాలు షాక్ అవుతాడు. రోహిణి అసలు రంగు బయటపడనుందా అనేది రేపటి ఎపిసోడ్లో తేలనుంది.