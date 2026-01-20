Brahmamudi Jan 20: డీఎన్ఏ (DNA) టెస్ట్కు రాజ్ గ్రీన్ సిగ్నల్.. రుద్రాణి గుండెల్లో రైళ్లు! కావ్య బిడ్డ మిస్టరీలో బిగ్ ట్విస్ట్..
బ్రహ్మముడి నేటి ఎపిసోడ్: తన బిడ్డను మార్చేశారని కావ్య రచ్చ. నిజం తేల్చడానికి రాజ్ డీఎన్ఏ టెస్ట్ కు సిద్ధం. రుద్రాణి ప్లాన్ ఫలించిందా?
స్టార్ మా పాపులర్ సీరియల్ 'బ్రహ్మముడి' ప్రస్తుతం అత్యంత ఉత్కంఠభరితమైన మలుపులో ఉంది. కావ్య తన బిడ్డను గుర్తుపట్టి.. తన చేతుల్లో ఉన్న పాప తనది కాదని మొండికేయడంతో కథ ఒక్కసారిగా రసవత్తరంగా మారింది. నేటి ఎపిసోడ్లో జరిగిన కీలక పరిణామాలు ఇవే:
కన్నపేగు గోడు.. వినని కనకరాజులు!
ఆసుపత్రిలో కావ్య ప్రవర్తన చూసి డాక్టర్లు ఆమెకు పిచ్చి పట్టిందని తేల్చేశారు. రాజ్ కూడా కావ్యపై తీవ్రంగా విరుచుకుపడ్డాడు. "అందరూ నీ బిడ్డ అంటుంటే నువ్వు మాత్రం ఎవరి బిడ్డో నాకెందుకు అని ఎందుకు వాదిస్తున్నావు?" అని రాజ్ మండిపడ్డాడు. కానీ కావ్య మాత్రం "నా కన్నపేగు ఈ బిడ్డను నాది అని ఒప్పుకోవడం లేదు.. నా బిడ్డ క్షేమంగా నా దగ్గరకు వస్తేనే ఇక్కడి నుంచి కదులుతాను" అని తేల్చి చెప్పింది. చివరకు రాజ్ తనపై ఒట్టు వేయడంతో, భారమైన హృదయంతో కావ్య ఇంటికి బయలుదేరింది.
రుద్రాణి రాక్షసానందం - కుట్ర బయటపడింది!
హాస్పిటల్ నుండి కావ్య బయటకు వస్తుండగా, అదే సమయంలో మినిస్టర్ భార్య తులసి తన బిడ్డతో బయటకు వెళ్తుంది. ఈ ఇద్దరినీ చూసి చాటున ఉన్న రుద్రాణి, రాహుల్ సంబరపడిపోతారు. "దుగ్గిరాల ఫ్యామిలీ కూలిపోవడానికి, కావ్య బతుకు కాలిపోవడానికి నేను చేసిన స్కెచ్ అదిరిపోయింది. కన్నబిడ్డ ఎవరో కావ్యకు ఎప్పటికీ తెలియదు" అని రుద్రాణి తన క్రూరత్వాన్ని బయటపెడుతుంది. ఆస్తిని కైవసం చేసుకోవడమే లక్ష్యంగా రుద్రాణి ఆడిన ఈ డ్రామా ఇప్పుడు రాజ్ను నరకంలోకి నెట్టింది.
దుగ్గిరాల ఇంట్లో అల్లకల్లోలం
ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కూడా కావ్య ప్రశాంతంగా లేదు. "పరాయి బిడ్డను నా చేతుల్లో పెడితే నా మనసు ఎలా కుదుటపడుతుంది?" అని వేడుకుంటుంది. రాజ్ ఎన్ని సద్దిచెప్పినా వినకుండా, ఆ బిడ్డను అపర్ణ చేతిలో పెట్టి "ఈ బిడ్డ నాది కాదు.. నా బిడ్డను నేనే వెతుక్కుంటాను" అని తేల్చి చెబుతుంది. దీంతో రాజ్ డైలమాలో పడతాడు.
రేపటి ఎపిసోడ్ హైలైట్: డీఎన్ఏ టెస్ట్!
కావ్య ఎంతకీ వినకపోవడంతో రాజ్ ఒక కఠినమైన నిర్ణయం తీసుకుంటాడు. అసలు నిజం తేల్చడానికి డీఎన్ఏ (DNA) టెస్ట్ చేయించడానికి సిద్ధమవుతాడు. "నా బిడ్డ కోసం నేను దేనికైనా రెడీ" అని కావ్య సవాల్ విసురుతుంది. ఒకవేళ డీఎన్ఏ టెస్ట్ చేస్తే తమ బండారం బయటపడుతుందని రుద్రాణి, మినిస్టర్ భయం మొదలవుతుంది.