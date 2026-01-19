Brahmamudi Jan 19 Episode: బిడ్డ కోసం కావ్య ఆవేదన.. పుట్టుమచ్చతో బయటపడ్డ అసలు నిజం!
బ్రహ్మముడి జనవరి 19 ఎపిసోడ్: నా బిడ్డను మార్చేశారంటూ కావ్య పోరాటం. పుట్టుమచ్చ లేకపోవడంతో షాక్ అయిన కావ్య. మినిస్టర్ ధర్మేంద్ర రహస్యంగా హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్చార్జ్.
1. ఇది నా బిడ్డ కాదు.. కావ్య గట్టి నమ్మకం!
వారానికి పైగా హాస్పిటల్లో చికిత్స పొందిన తర్వాత, బిడ్డను కావ్య చేతికి అప్పగిస్తారు డాక్టర్లు. కానీ, బిడ్డను చేతిలోకి తీసుకోగానే కావ్య ముఖం మారిపోతుంది. "ఈ స్పర్శ నాది కాదు.. ఇది నా బిడ్డ కాదు" అని కావ్య తేల్చి చెబుతుంది. డాక్టర్లు, రాజ్ సర్దిచెప్పే ప్రయత్నం చేసినా ఆమె వినదు. "డెలివరీ సమయంలో నా బిడ్డను తాకినప్పుడు కలిగిన స్పందన ఇప్పుడు కలగడం లేదు. నా బిడ్డ కుడిచేతిపై ఒక పుట్టుమచ్చ ఉండాలి, అది ఈ పాపకు లేదు" అని కావ్య సాక్ష్యంతో సహా నిలదీస్తుంది.
2. కుట్ర బయటపడకుండా రుద్రాణి ఎత్తుగడ
కావ్యకు నిజం తెలిసిపోయిందని గ్రహించిన రుద్రాణి, వెంటనే మినిస్టర్ ధర్మేంద్రను అప్రమత్తం చేస్తుంది. "కావ్య పుట్టుమచ్చ ఆధారంగా బిడ్డలు మారారని కనిపెట్టేసింది. గొడవ పెద్దదైతే మీ పరువు పోతుంది.. వెంటనే ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి" అని సలహా ఇస్తుంది. దీంతో మినిస్టర్ ధర్మేంద్ర తన భార్య తులసితో కలిసి హుటాహుటిన హాస్పిటల్ నుంచి డిశ్చార్జ్ అవ్వాలని నిర్ణయించుకుంటాడు.
3. చిల్డ్రన్ వార్డులో కావ్య వీరంగం
తన మాట ఎవరూ నమ్మడం లేదని ఆవేదన చెందిన కావ్య, చిల్డ్రన్ వార్డులోకి వెళ్లి ప్రతి బిడ్డను వెతకడం మొదలుపెడుతుంది. నర్సులతో గొడవకు దిగుతుంది. ఇది చూసిన దుగ్గిరాల కుటుంబ సభ్యులు షాక్ అవుతారు. కావ్యకు పిచ్చి పట్టిందని రాజ్ కంగారుపడుతుంటే, ఇందిరాదేవి మాత్రం కావ్య మాటల్లో ఏదో నిజం ఉందని అనుమానిస్తుంది.
4. డాక్టర్ హెచ్చరిక.. మినిస్టర్ ఆర్డర్!
కావ్య మానసిక స్థితి సరిగ్గా లేదని, ఆమెను వెంటనే ఇంటికి తీసుకెళ్లాలని డాక్టర్ రాజ్కు సూచిస్తుంది. మరోవైపు, తన పాపకు గుండె ఆపరేషన్ అవసరమని, ఇప్పుడు డిశ్చార్జ్ చేయడం ప్రమాదమని డాక్టర్ చక్రవర్తి చెప్పినా మినిస్టర్ వినడు. "నాకు రూల్స్ చెప్పకు.. 5 నిమిషాల్లో పేపర్స్ రెడీ చెయ్" అని బెదిరించి తన బిడ్డను (అంటే కావ్య బిడ్డను) తీసుకుని అక్కడి నుంచి మాయమైపోతాడు.
తరువాయి భాగంలో (Pro-mo): ఇంట్లో కూడా ఈ బిడ్డ తనది కాదని కావ్య గొడవ చేస్తుంది. "నా బిడ్డను నేనే వెతుక్కుంటాను" అంటూ ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చేస్తుంది. కావ్య తన బిడ్డను ఎలా కనిపెడుతుంది? మినిస్టర్ కుట్ర బయటపడుతుందా? అనేది రేపటి ఎపిసోడ్లో చూడాలి.