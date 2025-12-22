Bigg Boss 9 Telugu Winner Kalyan Padala Prize Money Cut: రూ.35 లక్షల ప్రైజ్ మనీలో భారీ కోత.. చేతికి వచ్చేది అక్షరాలా ఇంతేనా?
బిగ్ బాస్ 9 విజేత కళ్యాణ్ పడాల ప్రైజ్ మనీలో భారీ కోత! రూ.35 లక్షల చెక్ అందుకున్నా, టాక్సుల తర్వాత చేతికి వచ్చేది కేవలం రూ.16 లక్షలే. పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ.
సుదీర్ఘ పోరాటం, ఉత్కంఠభరితమైన టాస్కులు, ఎన్నో ఎమోషన్ల మధ్య సాగిన బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 9 ఎట్టకేలకు ముగిసింది. టైటిల్ ఫేవరెట్ కళ్యాణ్ పడాల విజేతగా నిలిచి ట్రోఫీని ముద్దాడాడు. అయితే, గెలిచిన ఆనందంలో ఉన్న కళ్యాణ్కు ప్రైజ్ మనీ విషయంలో మాత్రం ఒక చేదు వార్త వినిపిస్తోంది. పేరుకు రూ.35 లక్షల ప్రైజ్ మనీ అని చెక్ ఇచ్చినా, అసలు లెక్కలు చూస్తే కళ్యాణ్ చేతికి వచ్చేది చాలా తక్కువని తెలుస్తోంది.
ప్రైజ్ మనీ రూ.50 లక్షల నుంచి రూ.35 లక్షలకు ఎలా తగ్గింది?
నిజానికి బిగ్ బాస్ విన్నర్ ప్రైజ్ మనీ రూ.50 లక్షలు. కానీ, గ్రాండ్ ఫినాలేలో మూడో స్థానంలో నిలిచిన డెమాన్ పవన్ తెలివిగా వ్యవహరించి రూ.15 లక్షల నగదు ఉన్న బ్రీఫ్ కేస్తో గేమ్ నుంచి తప్పుకున్నాడు. బిగ్ బాస్ నిబంధనల ప్రకారం, ఎవరైనా బ్రీఫ్ కేస్ తీసుకుంటే ఆ మొత్తాన్ని విన్నర్ ప్రైజ్ మనీ నుంచి మినహాయిస్తారు. అలా రూ.50 లక్షల నుంచి రూ.15 లక్షలు పోగా, కళ్యాణ్కు దక్కింది కేవలం రూ.35 లక్షలే.
టాక్సుల వాత.. రూ.35 లక్షలు కాస్తా రూ.16 లక్షలేనా?
అయితే ఈ రూ.35 లక్షలు కూడా కళ్యాణ్ ఖాతాలో పూర్తిగా జమ కావు. ఆదాయపు పన్ను (Income Tax) మరియు జీఎస్టీ (GST) నిబంధనల ప్రకారం ప్రైజ్ మనీపై భారీగా కోత పడనుంది.
భారీ పన్నులు: 2017 తర్వాత జీఎస్టీ అమల్లోకి రావడంతో ఇటువంటి షోలలో గెలిచిన నగదుపై దాదాపు 46% వరకు పన్నులు విధిస్తున్నారు.
నెట్ అమౌంట్: ఈ లెక్కన రూ.35 లక్షల్లో దాదాపు రూ.19 లక్షలు పన్నుల రూపంలోనే ప్రభుత్వానికి పోతాయి. అంటే కళ్యాణ్ పడాల చేతికి వచ్చేది కేవలం రూ.16.01 లక్షలు మాత్రమే!
కేవలం నగదుపైనే కాదు, బిగ్ బాస్ ఇచ్చిన కారుపై కూడా కళ్యాణ్ విడిగా జీఎస్టీ చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. కేవలం ₹5 లక్షల విలువైన గిఫ్ట్ వోచర్కు మాత్రమే పన్ను మినహాయింపు ఉండవచ్చు.
గత సీజన్ల రిపీట్..
గతంలో సీజన్ 8 విన్నర్ పల్లవి ప్రశాంత్ విషయంలోనూ ఇదే జరిగింది. అప్పుడు ప్రిన్స్ యావర్ రూ.15 లక్షల బ్రీఫ్ కేస్ తీసుకోవడంతో, ప్రశాంత్ కూడా రూ.35 లక్షలతోనే సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. ఇప్పుడు కళ్యాణ్ పడాల పరిస్థితి కూడా 'పేరు గొప్ప.. ఊరు దిబ్బ' అన్నట్టుగా తయారైందని సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
అయినా సరే, నగదు కంటే బిగ్ బాస్ టైటిల్ తెచ్చిన క్రేజ్ మరియు పాపులారిటీయే కళ్యాణ్కు పెద్ద ఆస్తి అని అతని అభిమానులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.