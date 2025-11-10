  • Menu
Home  > సాహిత్యం

ప్రముఖ రచయిత అందెశ్రీ ఇకలేరు… అధికారిక లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు నిర్వహించనున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం

ప్రముఖ రచయిత అందెశ్రీ ఇకలేరు… అధికారిక లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు నిర్వహించనున్న తెలంగాణ ప్రభుత్వం
x
Highlights

తెలంగాణ రాష్ట్ర గీత రచయిత అందెశ్రీ (Ande Sri) కన్నుమూత. తెలంగాణ ఉద్యమంలో కీలక పాత్ర పోషించిన ఆయనకు ప్రభుత్వం అధికారిక లాంఛనాలతో అంత్యక్రియలు నిర్వహించనుంది. సీఎం రేవంత్, కేసీఆర్ సంతాపం తెలిపారు.

తెలంగాణకు తీరని లోటు… రచయిత అందెశ్రీ కన్నుమూత

తెలంగాణ రాష్ట్ర గీతం ‘జయ జయహే తెలంగాణ’ రచయిత, ప్రముఖ కవి మరియు ఉద్యమ కర్త అందెశ్రీ (64) ఇక లేరు. ఆదివారం రాత్రి హైదరాబాద్‌లోని తన నివాసంలో అకస్మాత్తుగా అస్వస్థతకు గురై, ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఆయన తుదిశ్వాస విడిచారు.

తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆయన అంత్యక్రియలను అధికారిక లాంఛనాలతో నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది.

ఉద్యమ కవి జీవితం — మట్టికీ మాట ఇచ్చిన అందెశ్రీ

1961 జూలై 18న ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా మద్దూరు మండలం రేబర్తి గ్రామంలో జన్మించిన అందె ఎల్లన్న, తర్వాత అందెశ్రీగా సాహిత్య ప్రపంచంలో ప్రసిద్ధి పొందారు.

భవన నిర్మాణ కార్మికుడిగా జీవితం ప్రారంభించి, పాఠశాల విద్య లేకపోయినా కవిత్వం, సాహిత్యంపై తనకంటూ ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్నారు.

ప్రజల గుండెల్లో నిలిచిన కవి

“మాయమైపోతున్నడమ్మ మనిషన్నవాడు” పాటతో అందెశ్రీకి విపరీతమైన పేరు వచ్చింది. తెలంగాణ ఉద్యమ సమయంలో తన పాటలతో ప్రజల్లో ఉత్తేజం నింపి, తెలంగాణ సాధనకు సాంస్కృతిక స్థాయిలో విశేషంగా తోడ్పడ్డారు.

ఆయన రచించిన **‘జయ జయహే తెలంగాణ’**ను తెలంగాణ ప్రభుత్వం రాష్ట్ర గీతంగా గుర్తించింది — ఇది ఆయనకు లభించిన అత్యున్నత గౌరవం.

పురస్కారాలు & గౌరవాలు

అందెశ్రీ తన సాహిత్య ప్రతిభతో అనేక పురస్కారాలు అందుకున్నారు:

  1. kakatiya university నుండి డాక్టరేట్
  2. గంగ సినిమాకి నంది అవార్డు
  3. 2014లో Academy of Universal Global Peace Doctorate
  4. 2015లో దాశరథి సాహితీ పురస్కారం
  5. రావూరి భరద్వాజ సాహితీ పురస్కారం (2020)
  6. జానకమ్మ జాతీయ పురస్కారం (2022)
  7. దాశరథి కృష్ణమాచార్య సాహితీ పురస్కారం (2024)

సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సంతాపం

అందెశ్రీ మరణంపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.

తెలంగాణ సాహిత్య శిఖరం నేలకూలింది,” అని వ్యాఖ్యానించిన సీఎం,

జయ జయహే తెలంగాణ రాసిన అందెశ్రీ తెలంగాణ ఉద్యమానికి స్ఫూర్తి ప్రదాత,” అన్నారు.

అందెశ్రీ అంత్యక్రియలను అధికారిక లాంఛనాలతో నిర్వహించాలని సీఎం ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

కేసీఆర్ నివాళి

బీఆర్‌ఎస్ అధినేత కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు (కేసీఆర్) కూడా సంతాపం తెలిపారు.

“అందెశ్రీ తెలంగాణ ఉద్యమానికి సాంస్కృతిక చైతన్యం నింపిన గొప్ప కవి,” అని కేసీఆర్ పేర్కొన్నారు.

ఆయన మరణం తెలంగాణకు తీరని లోటు,” అంటూ కుటుంబానికి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు.

తెలంగాణ కవితా లోకంలో చిరస్మరణీయ పేరు

ప్రజల గుండెల్లో చెరగని ముద్ర వేసిన కవి అందెశ్రీ ఇకలేరు.

అయితే ఆయన రాసిన పదాలు, పాటలు, సాహిత్యం — ఎప్పటికీ తెలంగాణ ఆత్మలో నిలిచి ఉంటాయి.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick