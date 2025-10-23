  • Menu
Parijat Flowers : ప్రతి ఇంట్లో తప్పకుండా ఉండాల్సిన మొక్క.. ఈ పువ్వుతో ఒత్తిడికి చెక్

పారిజాతం పువ్వుల గురించి సాధారణంగా అందరికీ తెలుసు. అయితే వీటిని దేవుడి పూజకు మాత్రమే కాకుండా, ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి కూడా ఉపయోగిస్తారు.

Parijat Flowers : పారిజాతం పువ్వుల గురించి సాధారణంగా అందరికీ తెలుసు. అయితే వీటిని దేవుడి పూజకు మాత్రమే కాకుండా, ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి కూడా ఉపయోగిస్తారు. ఈ మొక్క నుండి అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి, ఆయుర్వేద ఔషధాల తయారీలో దీనిని విస్తృతంగా వాడతారు. కానీ వీటి గురించి సరైన సమాచారం లేకపోవడం వల్ల చాలామందికి తెలియదు. అయితే, పారిజాతం మొక్క ఆకులు, పువ్వులలో అనేక ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి. ఇవి వివిధ రోగాలకు దివ్యౌషధంగా పనిచేస్తాయి. మీ ఇంట్లో కూడా పారిజాతం మొక్క ఉండి, దాని ఉపయోగాలు మీకు తెలియకపోతే తప్పకుండా తెలుసుకోవాలి. అప్పుడే ఈ పువ్వుల నుండి పూర్తి ప్రయోజనం పొందడానికి వీలవుతుంది.

పారిజాతం ఔషధ గుణాలున్న మొక్కలలో ఒకటి, దీనిలోని ప్రతి భాగం కూడా ప్రయోజనకరమైనదే. ముఖ్యంగా పువ్వులు ఆరోగ్యానికి ఉపయోగపడే అనేక ఔషధ గుణాలతో నిండి ఉన్నాయి, ఇవి ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యతను పొందాయి. ముఖ్యంగా కీళ్ళనొప్పుల సమస్య ఉన్నవారు పారిజాతం వాడటం ద్వారా ఉపశమనం పొందవచ్చు. దీని ఆకులను కూడా ఔషధంగా ఉపయోగిస్తారు. ఎలాగంటే, ముందుగా ఆకులను నీటిలో వేసి మరిగించి కషాయం తయారుచేస్తారు. తరువాత దానిని రోగికి నిర్దిష్ట మోతాదులో ఇస్తారు. అంతేకాకుండా, ఈ పారిజాతం ఆకుల నుండి ముద్దను తయారుచేసి దానిని మోకాళ్ళు, కీళ్ళ నొప్పులకు పూయడం వల్ల మంచి ఫలితం లభిస్తుంది.

పారిజాతం ఆకులు, పువ్వులు యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ గా పనిచేస్తాయి. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి సహాయపడతాయి. దీని ఔషధ గుణాలు ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యమైనవి. ఈ సువాసనగల తెల్లటి పువ్వులు శరీరాన్ని హానికరమైన ఫ్రీ రాడికల్స్ నుండి రక్షిస్తాయి. అంతేకాకుండా, వీటిలో సి విటమిన్ కూడా పుష్కలంగా ఉంటుంది, ఇది శరీరానికి చాలా ప్రయోజనకరం. అదనంగా, పారిజాతం ఆకులను రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి కూడా ఉపయోగిస్తారు.

పారిజాతం పువ్వుల సువాసన మీ ఒత్తిడిని క్షణాల్లో తగ్గించడానికి సహాయపడుతుంది. ఇది కాకుండా, దాని సువాసన ఇంటినిండా వ్యాపించడం వల్ల పాజిటివ్ ఎనర్జీ లభిస్తుంది. అంతేకాకుండా ఈ మొక్క ఉన్న చుట్టుపక్కల నెగెటివ్ ఎనర్జీలు ప్రవేశించవని నమ్ముతారు. దీని ప్రభావం కుటుంబంలోని సభ్యులందరి ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. కొన్ని నమ్మకాల ప్రకారం, ఇది దీర్ఘాయువును కూడా ఇస్తుందని చెబుతారు.

