Wrinkles: చిన్న వయస్సులోనే వస్తున్నాయా? ఈ చిట్కాలు పాటించండి!
ముఖంపై ముడతలు ఒక్కసారిగా పోవడం సాధ్యం కాదు. వయస్సు పెరగడం, జీవనశైలి అలవాట్లు, సూర్యరశ్మి ప్రభావం వల్ల అవి సహజంగానే వస్తాయి. అయితే కొన్ని అలవాట్లతో ముడతలను తగ్గించుకోవచ్చు. త్వరగా తగ్గించుకునే సులభమైన చిట్కాలు ఇవి:
ముడతలు తగ్గించే టిప్స్
హైడ్రేషన్ – రోజూ తగినంత నీరు తాగడం వల్ల చర్మం మృదువుగా, నిగనిగలాడుతూ ఉంటుంది.
సూర్యరశ్మి నుంచి రక్షణ – SPF 30 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సన్స్క్రీన్ వాడాలి. టోపీ, సన్ గ్లాసెస్ ఉపయోగించాలి.
ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం – విటమిన్లు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉన్న పండ్లు, కూరగాయలు, నట్స్, చేపలు తీసుకోవాలి.
ఫేస్ యోగా & మసాజ్ – ముఖ వ్యాయామం, తేలికపాటి మసాజ్ రక్త ప్రసరణ మెరుగుపరుస్తుంది.
రాత్రిపూట జాగ్రత్తలు – పట్టు/సాటిన్ దిండు కవర్లు వాడటం మంచిది. నిద్రకు ముందు ముఖం శుభ్రం చేసుకుని మాయిశ్చరైజర్ లేదా యాంటీ ఏజింగ్ క్రీమ్ రాయాలి.
రెటినోల్ & విటమిన్ C ఉత్పత్తులు – నిపుణుల సలహాతో రెటినోల్ లేదా విటమిన్ C సీరమ్స్ వాడడం ద్వారా కొల్లాజెన్ ఉత్పత్తి పెరుగుతుంది.
తగినంత నిద్ర – రోజుకు 7-8 గంటల నిద్ర తప్పనిసరి.
ఈ అలవాట్లు పాటిస్తే ముడతలను పూర్తిగా పోగొట్టలేకపోయినా గణనీయంగా తగ్గించుకోవచ్చు. తీవ్రమైన ముడతలు ఉంటే డెర్మటాలజిస్ట్ని సంప్రదించడం ఉత్తమం.