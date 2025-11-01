  • Menu
World Vegan Day 2025: గుండె ఆరోగ్యం, బరువు నియంత్రణ.. వీగన్ డైట్ పాటించడం వల్ల కలిగే అద్భుత ప్రయోజనాలు

World Vegan Day 2025
World Vegan Day 2025 : గుండె ఆరోగ్యం, బరువు నియంత్రణ.. వీగన్ డైట్ పాటించడం వల్ల కలిగే అద్భుత ప్రయోజనాలు

Highlights

World Vegan Day 2025 : ఇటీవలి కాలంలో ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ పెరిగిన చాలా మంది ప్రజలు తమ జీవనశైలిని పూర్తిగా మార్చుకుంటున్నారు.

World Vegan Day 2025 : ఇటీవలి కాలంలో ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ పెరిగిన చాలా మంది ప్రజలు తమ జీవనశైలిని పూర్తిగా మార్చుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో జంతువులపై క్రూరత్వాన్ని తగ్గించడం, ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరచడం, పర్యావరణ పరిరక్షణ లక్ష్యంగా శాకాహార జీవనశైలి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రాచుర్యం పొందుతోంది. శాకాహారంలో పాలు, పెరుగు వంటి జంతువుల ఉత్పత్తులు తీసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కానీ వీగన్ జీవనశైలి (స్వచ్ఛమైన శాకాహారం)లో మొక్కల ఆధారిత ఆహారాన్ని మాత్రమే తీసుకుంటారు. ఈ అద్భుతమైన జీవనశైలి ప్రాముఖ్యత గురించి ప్రజల్లో అవగాహన పెంచడానికి, ప్రతి సంవత్సరం నవంబర్ 1న ప్రపంచ శాకాహార దినోత్సవం జరుపుకుంటారు.

ప్రతి సంవత్సరం నవంబర్ 1న జరుపుకునే ప్రపంచ శాకాహార దినోత్సవం వెనుక ఒక ప్రత్యేక చరిత్ర ఉంది. ఈ వేడుకను 1994లో ఇంగ్లాండ్‌కు చెందిన ది వీగన్ సొసైటీ అధ్యక్షుడు లూయిస్ వాలిస్ ప్రారంభించారు. వీగన్ సొసైటీ స్థాపించి 50 ఏళ్లు పూర్తయిన సందర్భంగా ఈ దినోత్సవాన్ని ప్రారంభించారు. అప్పటి నుంచి ప్రతి సంవత్సరం నవంబర్ 1న ఈ ప్రత్యేక దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నారు. ప్రజలు వీగన్ జీవనశైలిని అనుసరించడానికి ప్రేరణ కల్పించడం, దాని ప్రాముఖ్యత గురించి అవగాహన పెంచడం ఈ దినోత్సవం ప్రధాన ఉద్దేశం.

వీగన్ డైట్ అంటే ఏమిటి?

శాఖాహారం, స్వచ్ఛమైన శాకాహారం అనేవి విభిన్నమైన ఆహార పద్ధతులు. ఇందులో మాంసం, చేపలు, గుడ్లు వంటివి తినరు, కానీ పాలు, పెరుగు, వెన్న, జున్ను వంటి జంతువుల ఉత్పత్తులను తీసుకోవడం అనుమతిస్తారు. ఈ ఆహారంలో ఎటువంటి జంతు ఉత్పత్తులు ఉండవు. అంటే, పాలు, పెరుగు, తేనె వంటి జంతువుల ఆధారిత ఆహారాలు పూర్తిగా నిషిద్ధం. ఇది పూర్తిగా మొక్కల ఆధారిత ఆహారాలు, వాటి ఉత్పత్తులను మాత్రమే కలిగి ఉంటుంది. జంతువులకు ఎటువంటి హాని కలిగించకుండా ఈ జీవనశైలిని అనుసరిస్తారు.

ప్రపంచ శాకాహార దినోత్సవం ప్రాముఖ్యత, ప్రయోజనాలు

ప్రపంచ శాకాహార దినోత్సవం ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని ప్రోత్సహించడంలో వ్యక్తిగత, పర్యావరణ ప్రయోజనాల గురించి అవగాహన పెంచడంలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ దినోత్సవం జంతువుల పట్ల క్రూరత్వాన్ని తగ్గించడం గురించి ప్రజల్లో అవగాహన పెంచుతుంది. వీగన్ డైట్‌ను అనుసరించడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. మొక్కల ఆధారిత ఆహారంలో కొవ్వు, కొలెస్ట్రాల్ తక్కువగా ఉండటం వల్ల గుండె జబ్బుల ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది. ఈ ఆహారం బరువును అదుపులో ఉంచడానికి సహాయపడుతుంది. టైప్-2 డయాబెటిస్ ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తుంది. వీగన్ డైట్ అధిక రక్తపోటును తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. వీగన్ ఆహారంలో ఫైబర్, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, విటమిన్ ఎ, విటమిన్ సి, ఫోలేట్ వంటి ముఖ్యమైన పోషకాలు అధికంగా ఉంటాయి.

ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిలో వీగన్ డైట్ పాత్ర

మొక్కల ఆధారిత ఆహారాన్ని అనుసరించడం వల్ల పర్యావరణ, వ్యక్తిగత ప్రయోజనాలు గణనీయంగా ఉంటాయి. జంతువుల పెంపకం, ఉత్పత్తుల కోసం వనరులను వినియోగించడం పర్యావరణానికి హాని కలిగిస్తుంది. వీగన్ డైట్ తీసుకోవడం వల్ల పర్యావరణ పరిరక్షణకు కూడా సహాయపడుతుంది. ఈ ఆహారం పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉండటం వలన అనేక ప్రమాదకరమైన వ్యాధులను నివారించడంలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తుంది. కాబట్టి ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలిని ప్రోత్సహించడంలో మొక్కల ఆధారిత ఆహారం పాత్ర ఎంతో ముఖ్యమైనది.

