World Music Day 2025: ఎందుకంత ప్రత్యేకం? తెలుసుకోండి పూర్తి వివరాలు

వరల్డ్ మ్యూజిక్ డే యొక్క చరిత్ర మరియు థీమ్: సంగీతం మన జీవనంలో విశేష స్థానం కలిగి ఉంది. ఇది సాంస్కృతిక మరియు భాషా అడ్డంకులను దాటి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజలను ఏకతాటిపైకి తీసుకురావడంలో సహాయపడుతుంది.

ఈ రోజును "Fête de la Musique" అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది 1982లో ఫ్రాన్స్‌లో ప్రారంభమైంది. అప్పటి ఫ్రెంచ్ కల్చర్ మంత్రి జాక్ లాంగ్ ఈ రోజు గానప్రవాహానికి అంకితం చేయాలని నిర్ణయించారు. సంగీత దర్శకుడు మారీస్ ఫ్లెరెట్ ఆధ్వర్యంలో పారిస్‌లో తొలి సంగీతోత్సవం ఏర్పాటైంది. దీని ద్వారానే వరల్డ్ మ్యూజిక్ డే పునాది వేసినట్లు చరిత్ర చెబుతుంది.

ఇంకొక సిద్ధాంతం ప్రకారం, అమెరికన్ రచయిత జోయల్ కోహెన్ స్రవంతి సంతతిలో ఉన్న సమ్మర్ సోల్స్టిస్ సందర్భంగా రాత్రంతా సంగీత ప్రదర్శనలు జరపాలనే ఆలోచనను మొదటిగా ప్రతిపాదించినట్లు చెబుతారు.

ఈ రోజు ప్రాముఖ్యత ఏమిటి?

ఈ రోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంగీతాన్ని మరియు సంగీత కళాకారులను జరుపుకునే రోజుగా రూపొందింది. వివిధ నగరాలలో ఉచిత ప్రదర్శనలు, రోడ్ షోలు, మరియు సంగీత సభలు నిర్వహించబడతాయి. ముఖ్యంగా ఈ రోజు నినాదం “Faites de la musique” అంటే “సంగీతం చేయండి” అని ప్రాచుర్యం పొందింది. సంగీతాన్ని మనసారా ఆనందించమని ఇది కోరుతుంది – మీరు సంగీత నిపుణుడైనా కావచ్చు లేదా మామూలు శ్రోత అయినా కావచ్చు.

వరల్డ్ మ్యూజిక్ డే 2025 కోసం పంచుకోవడానికి కొన్ని ప్రసిద్ధ కోట్స్:

“Music reveals truths beyond what wisdom and philosophy can ever express.” – Ludwig van Beethoven

“Music should move you, whether it stirs your soul or gets you on your feet.” – Elvis Presley

“Music belongs to everyone; it’s only publishers who think otherwise.” – John Lennon

“The beauty of music is that when it hits you, it brings no pain.” – Bob Marley

“Music speaks truth. If anything in this world can bring change, it’s through music.” – Jimi Hendrix