World AIDS Day 2025: ప్రపంచ ఎయిడ్స్ దినోత్సవం థీమ్, HIV నివారణ & తాజా పరిశోధనలు
ప్రపంచాన్ని ఇప్పటికీ భయపెడుతున్న అతిపెద్ద ఆరోగ్య సవాళ్లలో హ్యూమన్ ఇమ్యునో డెఫిషియెన్సీ వైరస్ (HIV) ఒకటి.
ప్రపంచాన్ని ఇప్పటికీ భయపెడుతున్న అతిపెద్ద ఆరోగ్య సవాళ్లలో హ్యూమన్ ఇమ్యునో డెఫిషియెన్సీ వైరస్ (HIV) ఒకటి. ఈ వైరస్ రోగనిరోధక వ్యవస్థను క్రమంగా బలహీనపరుస్తుంది, చివరికి అది ఎక్వైర్డ్ ఇమ్యునో డెఫిషియెన్సీ సిండ్రోమ్ (AIDS)కు దారితీస్తుంది. ప్రతి సంవత్సరం డిసెంబర్ 1న నిర్వహించే ప్రపంచ ఎయిడ్స్ దినోత్సవం, HIV గురించి అవగాహన పెంచడం, బాధితులపై వివక్షను తొలగించడం, చికిత్స, నివారణలో శాస్త్రీయ పురోగతిని పరిగణనలోకి తీసుకోవడం లక్ష్యంగా సాగుతుంది.
World AIDS Day 2025 థీమ్:
“Overcoming disruption, transforming the AIDS response” – అంతరాయాలను అధిగమించి, ఎయిడ్స్ ప్రతిస్పందనను మారుస్తూ మరింత సమర్థవంతం చేయడం.
HIV చికిత్సలో పురోగతి
ప్రస్తుతానికి అందుబాటులో ఉన్న యాంటీరెట్రోవైరల్ థెరపీ (ART) HIV బాధితులకు సాధారణ, ఆరోగ్యవంతమైన జీవితం గడపడానికి సహాయపడుతుంది. ARTను క్రమం తప్పకుండా తీసుకుంటే, వైరస్ లోడ్ గుర్తించలేని స్థాయికి (Undetectable) తగ్గుతుంది. ఈ స్థితిలో U=U (Undetectable = Untransmittable) సిద్ధాంతం ప్రకారం, వైరస్ ఇతరులకు సంక్రమించదు.
అయితే, HIV వైరస్ను శరీరం నుండి శాశ్వతంగా తొలగించడం (Cure) కోసం పరిశోధనలు కొనసాగుతున్నాయి.
శాశ్వత నివారణ కోసం పరిశోధనలు
స్టెమ్ సెల్ మార్పిడి (Stem Cell Transplant): CCR5 మ్యుటేషన్ కలిగిన దాతల స్టెమ్ సెల్స్ను స్వీకరించిన రోగులు HIV నుండి దీర్ఘకాలిక ఉపశమనాన్ని (Functional Cure) పొందారు.
అయితే, స్టెమ్ సెల్ మార్పిడి అత్యంత ఖరీదైనది మరియు ప్రమాదకరమైనది, కాబట్టి కేవలం తీవ్రమైన క్యాన్సర్ కేసులలో మాత్రమే వర్తించబడుతుంది.
వైరల్ రిజర్వాయర్లు (Viral Reservoirs): HIV శాశ్వత నివారణకు ప్రధాన అడ్డంకి. వీటిలో వైరస్ సుప్తావస్థలో ఉంటుంది. ART ఆ వైరస్ను లక్ష్యంగా చేయదు, కాబట్టి చికిత్సను నిలిపివేస్తే వైరస్ తిరిగి క్రియాశీలమై వ్యాధి ప్రబలిస్తుంది.
జన్యు సాంకేతిక పరిష్కారాలు: CRISPR వంటి జన్యు-ఎడిటింగ్ సాధనాలతో CCR5 గ్రాహకాన్ని నిలిపివేయడం లేదా వైరల్ రిజర్వాయర్లను నిర్మూలించడం లక్ష్యంగా పరిశోధనలు జరుగుతున్నాయి.
నివారణ & నియంత్రణ
HIV వ్యాప్తిని నిరోధించడానికి అత్యంత సమర్థవంతమైన మార్గం ART ను క్రమంగా తీసుకోవడం.
అసురక్షిత లైంగిక సంపర్కం HIV వ్యాప్తికి ప్రధాన కారణం. కాబట్టి, సురక్షితమైన లైంగిక పద్ధతులు, నియమిత HIV పరీక్షలు, మరియు అవసరమైతే Pre-Exposure Prophylaxis (PrEP) తీసుకోవడం ముఖ్యమైంది.
ప్రపంచ ఎయిడ్స్ దినోత్సవాన్ని నిర్వహించే సంస్థలు
WHO (World Health Organization): ప్రపంచ ఎయిడ్స్ దినోత్సవం మొదట గుర్తించిన సంస్థ, సంవత్సరానికి థీమ్ ప్రకటిస్తుంది.
UNAIDS: HIV/AIDS అంతం కోసం అంతర్జాతీయ కార్యక్రమాలను సమన్వయిస్తుంది.
NACO (National AIDS Control Organisation): కేంద్ర ఆరోగ్య మంత్రిత్వ శాఖకు చెందిన సంస్థ, రాష్ట్రస్థాయిలో SACS (State AIDS Control Societies) ద్వారా కార్యక్రమాలను అమలు చేస్తుంది.
స్థానిక NGOs, సామాజిక సంస్థలు, ఆసుపత్రులు మరియు విద్యాసంస్థలు కూడా ర్యాలీలు, అవగాహన కార్యక్రమాలు, ఉచిత పరీక్షలు మరియు మందుల పంపిణీ నిర్వహిస్తాయి.
ముఖ్యమైన వాస్తవాలు
తేదీ: డిసెంబర్ 1
మొదటి దినోత్సవం: 1988
ప్రధాన గుర్తింపు: రెడ్ రిబ్బన్ – HIV/AIDS బాధితులకు సంఘీభావం సూచిస్తుంది
ప్రధాన లక్ష్యం: HIV/AIDS పై అవగాహన, వ్యాధి నివారణ, వివక్షను తొలగించడం
ప్రత్యేక సూత్రం: U=U (Undetectable = Untransmittable)
నివారణ మందులు: PrEP (Pre-Exposure Prophylaxis)