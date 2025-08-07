Office Work Environment: ఆఫీసులో ఇష్టంలేని వారితో పని చేయాల్సినప్పుడు ఏమి చేయాలి? ప్రశాంతతను ఎలా కాపాడుకోవాలి?
రోజూ 8 గంటల పాటు, వారానికి 5 రోజులు మనం సొంతంగా ఎంచుకోని వ్యక్తులతో పని చేయాల్సి వస్తుంది. ఆ టీమ్లో మనకు అస్సలు నచ్చని వారు ఉన్నప్పుడు ఆ వాతావరణం మానసికంగా ఎంతో ఇబ్బందికరంగా మారుతుంది.
రోజూ 8 గంటల పాటు, వారానికి 5 రోజులు మనం సొంతంగా ఎంచుకోని వ్యక్తులతో పని చేయాల్సి వస్తుంది. ఆ టీమ్లో మనకు అస్సలు నచ్చని వారు ఉన్నప్పుడు ఆ వాతావరణం మానసికంగా ఎంతో ఇబ్బందికరంగా మారుతుంది. అలాంటి వారిని పూర్తిగా తప్పించుకోవడం చాలా సందర్భాల్లో సాధ్యపడదు. దీంతో మన పని మీదే కాదు, వ్యక్తిగత జీవితంపైనా దుష్ప్రభావం పడే అవకాశముంది.
ఇలాంటి సున్నితమైన పరిస్థితుల్లో ఎలా వ్యవహరించాలి? మన మెంటల్ పీస్ను ఎలా కాపాడుకోవాలి? సహచరులతో ప్రొఫెషనల్గా ఎలా ముందుకు వెళ్లాలి? అనే విషయాలపై నిపుణులు కొన్ని చక్కటి సూచనలు ఇచ్చారు. ఇవి ‘Welcome to the Jungle’ అనే ప్లాట్ఫామ్లో భాగంగా షేర్ చేశారు.
1. సూటిగా, శాంతంగా మాట్లాడండి
మీకు కంఫర్టబుల్గా అనిపిస్తే, ప్రశాంత వాతావరణంలో, ఆ వ్యక్తితో నేరుగా మాట్లాడండి. నిజాయితీగా కమ్యూనికేట్ చేయడం వల్ల అపోహలు తొలగే అవకాశం ఉంటుంది. ప్రైవేట్గా, ఓపెన్గా చర్చించడం ఎప్పుడైనా మంచిదే.
2. ప్లాన్ చేసుకుని కమ్యూనికేట్ చేయండి
ఎవరి బిహేవియర్ వల్ల మీకు ఇబ్బంది కలుగుతోందో, దాన్ని ముందుగా రాసుకుని, మీ కమ్యూనికేషన్ను ప్రిపేర్ చేయండి. కూల్గా, పాజిటివ్ దృక్పథంతో ఉండడం ముఖ్యం. ఉదాహరణకు, ఒక ఫైనాన్షియల్ ప్లానర్ సింథియా – డైరెక్ట్గా మాట్లాడే ఆమెకు, తన టీమ్మేట్ మాత్రం జాగ్రత్తగా మాట్లాడేవారు. మొదట తేడాలు ఉన్నా, తరువాత వాటినే బలంగా మార్చుకున్నారు.
3. మాట్లాడటం ఉపయోగపడకపోతే?
ఎవరైనా లాజిక్క్ లేకుండా మాట్లాడుతున్నా, లేదా మీకంటే ఉన్నత పదవిలో ఉన్నప్పుడు, మాట్లాడటం పనిచేయకపోవచ్చు. అలాంటి సందర్భాల్లో మీ మానసిక శాంతిని కాపాడుకోవడం ముఖ్యమవుతుంది. క్షమించండి, తగిన సమయంలో తప్పుకోవడం నేర్చుకోవాలి.
4. స్ట్రాటజిక్ సైలెన్స్ కూడా ఒక ఆయుధం
ఒక మహిళకు తన సూపీరియర్లతో విభేదాలు ఉండేవి. కానీ మాట్లాడటం వల్ల బాధలు ఎదురైనవారిని చూసిన తరువాత, స్ట్రాటజిక్గా సైలెంట్గా ఉండాలని నిర్ణయించుకుంది. సపోర్ట్ చేసే కొలీగ్స్తో ప్రైవేట్గా మాట్లాడడం ద్వారా రిలీఫ్ పొందినట్టు చెప్పింది.
5. అలాంటివాళ్లతో పని చేయలేకపోతే?
ఏ దశలోనైనా, సమస్యలు పరిష్కారమవడం లేదు అనిపిస్తే, జాబ్ మారడం ఒక మార్గం. మన మానసిక ఆరోగ్యం కంటే ఏ ఉద్యోగం పెద్దది కాదు. టాక్సిక్ వర్క్ప్లేస్ను ఓర్చి ఉండటం వల్ల మానసిక ఒత్తిడికి లోనవ్వాల్సి రావచ్చు. అవసరమైతే తదుపరి ఆప్షన్లపై ఆలోచించాలి.
6. హెచ్ఆర్ను కలవాలా వద్దా?
పరిస్థితి తీవ్రంగా మారితే, HRని సంప్రదించడం తప్పనిసరి. వారు మధ్యవర్తిత్వం చేసి మీ సమస్యను పరిష్కరించే మార్గాలు సూచించగలుగుతారు. అవసరమైతే డిపార్ట్మెంట్ మార్చడం, ప్రత్యేకమైన పరిష్కారాలు చూపించే అవకాశం ఉంది.
చివరికి:
ప్రతి ఉద్యోగ స్థానంలోనూ మనకు నచ్చని వ్యక్తులు ఉండవచ్చు. కాని సమస్యను ఎలా ఎదుర్కొంటామన్నదే మన వృత్తిపరమైన ఎదుగుదల మీద ప్రభావం చూపుతుంది. ఎమోషన్స్లో కాకుండా, వివేకంతో, కూల్గా స్పందించడం వల్ల సమస్యలకు పరిష్కారం దొరకవచ్చు. శాంతంగా ఉండేందుకు ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా, అది మీ మెంటల్ హెల్త్కు మేలు చేయాలి.