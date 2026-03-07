Women’s Day 2026: మహిళల్లో పెరుగుతున్న సోలో ట్రావెల్ క్రేజ్.. టాప్ డెస్టినేషన్లు ఇవే!
Womens Day 2026: మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మహిళల్లో సోలో ట్రావెల్ ట్రెండ్ పెరుగుతోంది. విదేశీ బీచ్ డెస్టినేషన్లు, వీకెండ్ గెటవేలకు మహిళలు ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
Women’s Day 2026: అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం 2026 ప్రతి సంవత్సరం మార్చి 8న జరుపుకునే అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా మహిళల జీవన విధానంలో వస్తున్న మార్పులు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా పర్యటనల విషయంలో మహిళలు ఇప్పుడు కొత్త ధోరణులను అవలంబిస్తున్నారు. గతంలో కుటుంబ సభ్యులు భద్రతా కారణాల వల్ల మహిళలు ఒంటరిగా ప్రయాణించడాన్ని ఎక్కువగా ప్రోత్సహించకపోయినా, ఇప్పుడు పరిస్థితులు మారుతున్నాయి. ప్రస్తుతం భారతదేశంలో మహిళలు స్వతంత్రంగా ప్రయాణాలు చేయడంపై ఎక్కువ ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
తాజా నివేదికల ప్రకారం, మహిళల్లో సోలో ట్రావెల్ (ఒంటరిగా పర్యటన) ట్రెండ్ గణనీయంగా పెరుగుతోంది. ట్రావెల్ ప్లాట్ఫామ్ ‘పిక్యూర్ట్రైల్’ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం, సోలో మహిళా ట్రావెల్కు సంబంధించిన ఇంటర్నెట్ సెర్చ్లు గత కొన్నేళ్లలో 70 శాతం కంటే ఎక్కువగా పెరిగాయి. ప్రపంచవ్యాప్తంగా మహిళల పర్యాటక మార్కెట్ కూడా సంవత్సరానికి సుమారు 13–14 శాతం వృద్ధి రేటుతో పెరుగుతోందని నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి.
ఇక 2024 నుంచి 2025 మధ్య అంతర్జాతీయంగా మహిళల సోలో ట్రావెల్ ఆసక్తి సుమారు 8 శాతం మేర పెరిగినట్లు ట్రావెల్ రంగ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా యువతలో ఈ ధోరణి వేగంగా పెరుగుతోంది. జనరేషన్-జెడ్ మరియు మిల్లీనియల్ మహిళల పర్యటన అభిరుచుల్లో కొంత తేడా ఉన్నప్పటికీ, భవిష్యత్తులో ఆదాయ స్థాయిలు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఈ అభిరుచులు దగ్గరవుతాయని విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
మహిళలు ఎక్కువగా ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు?
ప్రస్తుతం భారతీయ మహిళలు విదేశీ పర్యటనలకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నట్లు ట్రావెల్ సంస్థలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా వియత్నాం, బాలి, జార్జియా, థాయిలాండ్, శ్రీలంక వంటి దేశాలు మహిళలకు అనుకూలమైన పర్యాటక గమ్యస్థానాలుగా నిలుస్తున్నాయి. భద్రత, అందమైన ప్రకృతి దృశ్యాలు, స్థానిక సంస్కృతి వంటి అంశాలు ఈ ప్రదేశాలకు మహిళలను ఆకర్షిస్తున్నాయి.
ఇక బీచ్ డెస్టినేషన్లు మహిళలకు మరింత ఆకర్షణీయంగా మారుతున్నాయి. ముఖ్యంగా క్రాబీ, ఫుకెట్, లాంగ్కావీ, ఫు క్వోక్, బాలి, గిలీ ట్రావాంగన్ వంటి ప్రాంతాలు సోలో మహిళా ట్రావెలర్లలో మంచి ఆదరణ పొందుతున్నాయి. ఈ ప్రాంతాల్లో విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి అనుకూలమైన వాతావరణం ఉండటంతో పాటు పర్యాటకులకు అవసరమైన సౌకర్యాలు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి.
మహిళలు ఎక్కువగా ఖర్చు చేస్తున్నారా?
పర్యాటక రంగ నిపుణుల సమాచారం ప్రకారం, మహిళలు తమ పర్యటనల కోసం ఇతర ప్రయాణికులతో పోలిస్తే ఎక్కువగా ఖర్చు చేస్తున్నారు. ఒక ట్రిప్ కోసం ఒక్కొక్కరు సుమారు రూ.70 వేల నుంచి రూ.1 లక్ష వరకు అదనంగా ఖర్చు చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్లు నివేదికలు చెబుతున్నాయి. సోలో ట్రిప్ కాకపోయినా మహిళలతో కూడిన గ్రూప్ ట్రావెల్ కూడా గణనీయంగా పెరిగిందని, గత ఏడాదితో పోలిస్తే మహిళా పర్యాటకుల సంఖ్యలో కనీసం 35 శాతం వృద్ధి నమోదైందని ట్రావెల్ సంస్థలు వెల్లడిస్తున్నాయి.
మహిళా దినోత్సవం వీకెండ్కు సరైన పర్యటనలు
మహిళా దినోత్సవం సందర్భంగా వారాంతాన్ని ఉపయోగించుకుని చిన్నపాటి పర్యటనలకు వెళ్లాలని భావించే వారికి భారతదేశంలోనే అనేక అందమైన ప్రదేశాలు ఉన్నాయి.
ఢిల్లీ సమీపంలో:
హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని తిర్థన్ వ్యాలీ ప్రకృతి సౌందర్యానికి ప్రసిద్ధి చెందింది. నదులు, ఆపిల్ తోటలు, ట్రెక్కింగ్ మార్గాలు ఈ ప్రాంతాన్ని ప్రత్యేకంగా నిలబెడతాయి. అలాగే ఉత్తరాఖండ్లోని చోప్తా ప్రాంతాన్ని ‘మినీ స్విట్జర్లాండ్’గా కూడా పిలుస్తారు. పచ్చని మైదానాలు, కొండల మధ్య ప్రశాంత వాతావరణం ఇక్కడి ప్రత్యేకత.
ముంబయి సమీపంలో:
పల్ఘర్ జిల్లాలోని జవహర్ అనే ప్రాంతం మహాబలేశ్వర్ను తలపించే అందాలతో ప్రసిద్ధి చెందింది. ఇక్కడి జై విలాస్ ప్యాలెస్, డబ్దబా జలపాతం, వార్లీ కళలు పర్యాటకులను ఆకట్టుకుంటాయి. అలాగే దపోలి అనే సముద్ర తీర ప్రాంతం ప్రశాంతమైన బీచ్లకు పేరుగాంచింది. ఇక్కడ సముద్ర తీరంలో విశ్రాంతిగా గడపవచ్చు.
బెంగళూరు సమీపంలో:
కర్ణాటకలోని సక్లేశ్పూర్ కొండ ప్రాంతం ప్రకృతి ప్రేమికులకు మంచి గమ్యస్థానం. కాఫీ తోటలు, మసాలా తోటలు, మంజరాబాద్ కోట వంటి ప్రదేశాలు ఇక్కడ చూడవచ్చు. అలాగే హేసరఘట్టలోని నృత్యగ్రామ్ భారతీయ నృత్య సంస్కృతికి అంకితమైన ప్రత్యేక గ్రామంగా ప్రసిద్ధి చెందింది.
మొత్తంగా చూస్తే, మహిళల్లో స్వతంత్ర జీవన విధానంపై అవగాహన పెరుగుతున్న కొద్దీ సోలో ట్రావెల్ ట్రెండ్ కూడా వేగంగా విస్తరిస్తోంది. మహిళా దినోత్సవం వంటి సందర్భాలు ఈ ధోరణిని మరింత బలపరుస్తున్నాయని నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.