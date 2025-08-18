Women Safety Apps: భద్రత నుంచి ఆరోగ్యం వరకు.. అమ్మాయిల ఫోన్లో తప్పనిసరిగా ఉండాల్సిన 7 యాప్స్!
ఈ రోజుల్లో మొబైల్ ఫోన్ అమ్మాయిలకు కేవలం కమ్యూనికేషన్ సాధనం మాత్రమే కాదు, భద్రత, ఆరోగ్యం, చదువు, ఆర్థిక స్వతంత్రం, షాపింగ్ వంటి ఎన్నో విషయాల్లో సహాయకుడిగా మారింది. కానీ ఫోన్లో వందలాది యాప్స్ ఉంచాల్సిన అవసరం లేదు. కొన్ని ముఖ్యమైన యాప్స్ ఉంటే చాలు, జీవితం మరింత సులభంగా, సురక్షితంగా మారుతుంది.
1. భద్రత కోసం తప్పనిసరి యాప్స్
112 ఇండియా, My Safetipin
అత్యవసర పరిస్థితుల్లో ఒక్క క్లిక్తోనే లొకేషన్ మరియు సమాచారం కుటుంబ సభ్యులకు లేదా పోలీసులకు చేరుతుంది. కాబట్టి ఇలాంటి యాప్స్ అమ్మాయిల ఫోన్లో తప్పకుండాలి.
2. ఆరోగ్యం & ఫిట్నెస్ యాప్స్
HealthifyMe, Fittr, Flo
డైట్ ప్లాన్, వర్కౌట్లు, పీరియడ్స్ ట్రాకింగ్, ఆరోగ్య సూచనలు—all in one. ఇవి అమ్మాయిల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడటంలో ఉపయోగపడతాయి.
3. చదువు & కెరీర్ యాప్స్
LinkedIn, Udemy, Coursera
స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కోర్సులు నేర్చుకోవడానికి, ఉద్యోగ అవకాశాలు తెలుసుకోవడానికి ఇవి బాగా ఉపయోగపడతాయి.
4. ఫైనాన్స్ & మనీ మేనేజ్మెంట్ యాప్స్
Google Pay, PhonePe, Paytm, Walnut, ET Money
డిజిటల్ లావాదేవీలు చేయడమే కాకుండా, ఖర్చులు, సేవింగ్స్ ట్రాక్ చేసుకోవడంలో కూడా ఇవి సహాయపడతాయి.
5. షాపింగ్ & లైఫ్స్టైల్ యాప్స్
Myntra, Amazon, Nykaa
ఫ్యాషన్, బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్, రోజువారీ వస్తువులు—all in one place. టైమ్ సేవ్ అవుతుంది, ఆఫర్లు కూడా పొందొచ్చు.
6. డైలీ యూజ్ యాప్స్
Google Maps, Zomato, Swiggy, Ola, Uber
ప్రయాణం, ఆహారం ఆర్డర్, కొత్త ప్రదేశాలు తెలుసుకోవడం—all become easy & safe.
✨ చివరగా
అమ్మాయిల ఫోన్లో ఉండాల్సిన యాప్స్ కేవలం వినోదం కోసం కాకుండా, భద్రత, ఆరోగ్యం, చదువు, ఆర్థిక వ్యవహారాలు, రోజువారీ అవసరాలకు ఉపయోగపడేవి కావాలి. ఈ 7 విభాగాల్లోని యాప్స్ ఉంటే, జీవితం మరింత సురక్షితంగా, సులభంగా, స్మార్ట్గా మారుతుంది.