Amla benefits: చలికాలంలో ఉసిరికాయల లాభాలు ఇవే!

చలికాలంలో ఉసిరికాయలు తింటే శరీరానికి అనేక లాభాలు కలుగుతాయి. ఈ సీజన్‌లో ఉసిరికాయలు సులభంగా లభిస్తాయి కాబట్టి వాటిని తప్పకుండా ఆహారంలో చేర్చాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. చలికాలంలో తరచూ వచ్చే అనారోగ్య సమస్యల నుంచి ఉసిరి మంచి రక్షణను అందిస్తుంది. చూద్దాం ఉసిరి తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో

ఉసిరికాయల్లో విటమిన్–సి చాలా ప్రాచుర్యంలో ఉంటుంది. నారింజ, దానిమ్మకాయల కంటే కూడా ఎక్కువ విటమిన్–సి ఇందులో దొరుకుతుంది.

ఈ విటమిన్–సి శరీర రోగనిరోధక శక్తిని పెంచి దగ్గు, జలుబు, ఫ్లూ వంటి సమస్యలు రాకుండా కాపాడుతుంది.

శీతాకాలంలో జీర్ణక్రియ మందగించే అవకాశం ఎక్కువ. అలాంటి సమయంలో రోజూ ఉసిరికాయ లేదా ఉసిరి రసం తీసుకుంటే జీర్ణక్రియ బాగా మెరుగుపడుతుంది.

డయాబెటిస్‌ ఉన్నవారికి ఉసిరి చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఇందులో ఉండే క్రోమియం ఇన్సులిన్‌ పనితీరును మెరుగుపర్చి షుగర్‌ లెవల్స్‌ను నియంత్రిస్తుంది.

శీతాకాలంలో రావచ్చిన చర్మ సమస్యలు తగ్గడానికి కూడా ఉసిరి రసం ఎంతో ఉపయోగం. వెంట్రుకల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడడంలో కూడా ఇది సహాయపడుతుంది.

అందుకే చలికాలంలో ఉసిరిని నిత్యం ఆహారంలో చేర్చుకుంటే ఆరోగ్యానికి మరెన్నో విధాలుగా ఉపయోగం కలుగుతుంది.

