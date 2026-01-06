Winter Pregnancy Care! ఈ 5 చిట్కాలు పాటిస్తే మీతో పాటు మీ బిడ్డ కూడా క్షేమం
చలికాలంలో గర్భిణీ స్త్రీలు తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు. ఆహారం, చర్మ సంరక్షణ మరియు ఆరోగ్య చిట్కాల గురించి పూర్తి సమాచారం.
చలికాలం వచ్చేసింది. బయట వాతావరణం చల్లగా మారుతున్న కొద్దీ, గర్భిణీ స్త్రీలలో ఆరోగ్య సవాళ్లు పెరుగుతాయి. గర్భధారణ సమయంలో శరీరంలో జరిగే హార్మోన్ల మార్పుల వల్ల రోగనిరోధక శక్తి (Immunity) తగ్గుతుంది. దీనివల్ల జలుబు, దగ్గు, అలర్జీలు త్వరగా సోకే ప్రమాదం ఉంది.
అందుకే గర్భిణీలు ఈ చలికాలంలో అదనపు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం:
1. నీరు తక్కువగా తాగుతున్నారా? జాగ్రత్త!
చలికాలంలో దాహం తక్కువగా వేస్తుంది, కానీ గర్భిణీలకు నీరు చాలా అవసరం. శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గితే గర్భస్థ శిశువు చుట్టూ ఉండే ఉమ్మనీరు (Amniotic Fluid) స్థాయి తగ్గిపోయే అవకాశం ఉంది.
చిట్కా: రోజుకు కనీసం 8-10 గ్లాసుల నీరు తాగండి. చల్లటి నీటికి బదులు గోరువెచ్చని నీరు తాగితే గొంతు ఇన్ఫెక్షన్లు రావు.
2. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే ఆహారం
సీజనల్ ఇన్ఫెక్షన్ల నుండి రక్షణ పొందడానికి విటమిన్-సి అధికంగా ఉండే ఆహారం తీసుకోవాలి.
ఏం తినాలి: ఉసిరి, నారింజ వంటి పండ్లు, ఆకుకూరలు, డ్రై ఫ్రూట్స్ మీ డైట్లో భాగం చేసుకోండి.
ఏం తాగాలి: వేడి వేడి సూప్లు, అల్లం టీ, రాత్రి పూట పసుపు పాలు తాగడం వల్ల శరీరం వెచ్చగా ఉండటమే కాకుండా వ్యాధి నిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.
3. చర్మ సంరక్షణలో మెళకువలు
చలికి చర్మం పొడిబారడం సహజం. గర్భిణీలలో పొట్ట సాగడం వల్ల వచ్చే దురద చలికాలంలో మరింత ఇబ్బంది పెడుతుంది.
పరిష్కారం: కెమికల్స్ లేని మాయిశ్చరైజర్ లేదా స్వచ్ఛమైన కొబ్బరి నూనె రాసుకోండి. స్నానానికి మరీ వేడి నీటిని కాకుండా గోరువెచ్చని నీటిని మాత్రమే వాడండి.
4. శారీరక శ్రమ తప్పనిసరి
చలిగా ఉందని ఒకే దగ్గర కూర్చోవద్దు. ఇంట్లోనే చిన్నపాటి నడక లేదా వైద్యుల సలహాతో తేలికపాటి యోగాసనాలు వేయడం వల్ల రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది.
వస్త్రధారణ: బయటకు వెళ్ళేటప్పుడు చలిగాలి తగలకుండా తగినన్ని ఉన్ని దుస్తులు, సాక్సులు ధరించండి.
5. వైద్యుల పర్యవేక్షణ, టీకాలు
చలికాలంలో వైరల్ ఫ్లూలు వేగంగా వ్యాపిస్తాయి. కాబట్టి గైనకాలజిస్ట్ను సంప్రదించి ఫ్లూ షాట్స్ వంటి టీకాల గురించి అడిగి తెలుసుకోండి.
ముఖ్య గమనిక: జ్వరం లేదా విపరీతమైన దగ్గు వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే సొంత వైద్యం చేసుకోకుండా వెంటనే డాక్టర్ను సంప్రదించండి.
ముగింపు: గర్భధారణ అనేది ఒక మధురమైన ప్రయాణం. తల్లి ఆరోగ్యంగా ఉంటేనే బిడ్డ ఎదుగుదల బాగుంటుంది. కాబట్టి చిన్న జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ ఈ చలికాలాన్ని ఆనందంగా ఆస్వాదించండి.