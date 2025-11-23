Winter Health Tips:పళ్లు కొరికే చలిలోనూ జ్వరం రాకుండా ఉండాలంటే ఈ 6 సీక్రెట్ టిప్స్ ఫాలో అవ్వండి
Winter Health Tips:చలికాలంలో ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడం అనేది ఒక పెద్ద సవాలు. ఈ సమయంలో జలుబు, దగ్గు వంటి సాధారణ సమస్యల నుంచి ఆస్తమా వంటి తీవ్రమైన రోగాల వరకు అనేక అనారోగ్యాలు చుట్టుముడతాయి. అంతేకాకుండా పెదవులు పగలడం, చర్మం పొడిబారడం వంటి సమస్యలతో పాటు, మన శరీరం కూడా బద్ధకం, సోమరితనంతో నిండిపోతుంది. అందుకే ఈ చలికాలంలో మన దినచర్య, జీవనశైలిలో కొన్ని మార్పులు చేసుకోవడం చాలా అవసరం. ఈ చిన్న మార్పులు పాటిస్తే రోగాలు మీ దరిదాపుల్లోకి కూడా రాకుండా ఆరోగ్యంగా ఉండవచ్చు.
చలికాలంలో మీ రోజువారీ దినచర్య ఇలా ఉండాలి
1. కషాయంతో రోజును మొదలుపెట్టండి: చలికాలంలో చాలా మంది జలుబు, జ్వరం వంటి ఇన్ఫెక్షన్లతో ఇబ్బంది పడతారు. ఈ రోగాలు రాకుండా ఉండాలంటే, ప్రతిరోజూ ఉదయం అల్లం కషాయం, మిరియాల కషాయం, తులసి, జీలకర్ర వంటి వాటితో తయారుచేసిన కషాయాలను తప్పకుండా తాగండి. వీటిని తాగడం వల్ల మీ శరీరంలోని రోగనిరోధక శక్తి పెరుగుతుంది.
2. ఉదయం కొద్దిసేపు ఎండలో కూర్చోండి: చలికాలంలో చాలా మందిలో విటమిన్ డి లోపం కనిపిస్తుంది. అందుకే ఈ సీజన్లో ప్రతిరోజూ ఉదయం కనీసం 10 నిమిషాల పాటు సూర్యరశ్మి శరీరానికి తగిలేలా కూర్చోండి. దీని ద్వారా శరీరానికి తగినంత విటమిన్ డి లభిస్తుంది. ఇది ఎముకలను బలంగా చేయడమే కాకుండా, శరీరంలోని సోమరితనాన్ని తగ్గించి, చురుకుగా ఉండటానికి సహాయపడుతుంది.
3. వ్యాయామం, యోగా తప్పనిసరి: చలికాలం మన శరీరాన్ని బద్ధకంతో నింపేస్తుంది. దీనివల్ల జీవక్రియ కూడా నెమ్మదిస్తుంది. కాబట్టి, ప్రతిరోజూ 20–30 నిమిషాలు తేలికపాటి వ్యాయామం లేదా యోగా చేయడం మొదలుపెట్టండి. ఇది శరీరాన్ని చురుకుగా ఉంచుతుంది, రక్త ప్రసరణ సరిగా జరిగేలా చూస్తుంది. శరీర ఉష్ణోగ్రతను నియంత్రించడానికి సహాయపడుతుంది.
4. తేలికైన, వెచ్చని ఆహారం తీసుకోండి: చలికాలంలో ఎక్కువ నూనెలో వేయించిన, బరువైన ఆహారాలు తింటే జీర్ణం కావడం కష్టమవుతుంది. అందుకే, ఈ సీజన్లో తేలికగా జీర్ణమయ్యే మరియు వెచ్చగా ఉండే ఆహారాన్ని తినండి. ఇలాంటి ఆహారం శరీరానికి శక్తిని ఇవ్వడంతో పాటు అనారోగ్యాల నుంచి రక్షిస్తుంది. అలాగే, ఆ సీజన్లో దొరికే పండ్లు, కూరగాయలను ఎక్కువగా తినడం మంచిది.
5. నీరు ఎక్కువగా తాగండి: చలికాలంలో దాహం తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి, చాలా మంది నీరు తక్కువగా తాగుతారు. దీనివల్ల ఆరోగ్యంపై చెడు ప్రభావం పడుతుంది. అందుకే, ఈ సీజన్లో కూడా మీరు తగినంత నీరు తాగి, మీ శరీరం డీహైడ్రేషన్ కాకుండా చూసుకోవాలి. గోరువెచ్చని నీటిని తాగడం చాలా ఉత్తమం.
6. పరిశుభ్రత అలవాటు చేసుకోండి: చలికాలంలో జలుబు, ఇతర ఇన్ఫెక్షన్ల ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది. కాబట్టి మీ పద్ధతులను మార్చుకోవడం ముఖ్యం. తరచుగా చేతులు కడుక్కోవడం, శుభ్రమైన బట్టలు ధరించడం, జనం ఎక్కువగా ఉన్న చోట మాస్క్ ధరించడం వంటి అలవాట్లు పాటించండి. ఇవి మిమ్మల్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచడానికి సహాయపడతాయి.