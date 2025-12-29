Thyroid : థైరాయిడ్ ఉందా? అయితే చలికాలంలో ఈ ఆహారాలకు దూరంగా ఉండాల్సిందే!
Thyroid : సాధారణంగా చలికాలం వచ్చిందంటే చాలు అందరికీ ఆరోగ్య సమస్యలు మొదలవుతాయి. అయితే థైరాయిడ్ సమస్య ఉన్నవారు ఈ సీజన్లో మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వాతావరణంలో చలి పెరిగేకొద్దీ శరీరంలో బద్ధకం, అలసట, హార్మోన్ల అసమతుల్యత, బరువు పెరగడం వంటి ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. థైరాయిడ్ ఉన్నవారు కేవలం మందులు వాడితే సరిపోదు, తీసుకునే ఆహారం విషయంలో కూడా కొన్ని నియమాలు పాటించాలి. కొన్ని రకాల ఆహారాలు థైరాయిడ్ మందుల ప్రభావాన్ని తగ్గించడమే కాకుండా ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీస్తాయి. చలికాలంలో థైరాయిడ్ రోగులు వేటిని తినాలి, వేటికి దూరంగా ఉండాలో వివరంగా తెలుసుకుందాం.
చలికాలంలో అస్సలు తినకూడనివి
నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. థైరాయిడ్ సమస్య ఉన్నవారు చలికాలంలో వేపుళ్లు, మసాలా ఎక్కువగా ఉండే జంక్ ఫుడ్స్కు దూరంగా ఉండాలి. ఇవి శరీరంలో కొవ్వును పెంచి విపరీతమైన అలసటకు కారణమవుతాయి. అలాగే సోయా, సోయా ఆధారిత ఉత్పత్తులను ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల థైరాయిడ్ హార్మోన్ల సమతుల్యత దెబ్బతింటుంది. చాలామంది ఆరోగ్యకరమని భావించే క్యాబేజీ, కాలీఫ్లవర్, బ్రోకలీ వంటి కూరగాయలను పచ్చిగా తినడం థైరాయిడ్ ఉన్నవారికి ప్రమాదకరం. వీటితో పాటు పంచదార ఎక్కువగా ఉండే స్వీట్లు, మైదా పిండితో చేసిన బేకరీ ఫుడ్స్ కూడా ఆరోగ్యానికి హాని చేస్తాయి. చలి కదా అని పదేపదే టీ, కాఫీలు తాగడం వల్ల కూడా థైరాయిడ్ లక్షణాలు ఉధృతమవుతాయి.
తప్పనిసరిగా తీసుకోవాల్సిన ఆహారాలు
థైరాయిడ్ రోగులు చలికాలంలో పోషకాలు అధికంగా ఉండే ఆహారాన్ని ఎంచుకోవాలి. గోరువెచ్చని పాలు, పెరుగు, పన్నీర్ వంటివి శరీరానికి అవసరమైన శక్తిని ఇస్తాయి. ఆకుకూరలు, సీజనల్ పండ్లు, తృణధాన్యాలను డైట్లో చేర్చుకోవాలి. బాదం, వాల్నట్స్, ఫ్లెక్స్ సీడ్స్ వంటివి శరీరానికి వేడిని ఇవ్వడమే కాకుండా చలి నుంచి రక్షణ కల్పిస్తాయి. శరీరానికి సరిపడా ప్రోటీన్ అందేలా చూసుకుంటే అలసట తగ్గి రోజంతా ఉత్సాహంగా ఉంటారు. ఇవన్నీ థైరాయిడ్ స్థాయిలను అదుపులో ఉంచడానికి ఎంతగానో సహాయపడతాయి.
పాటించాల్సిన ముఖ్యమైన జాగ్రత్తలు
ఆహారంతో పాటు మరికొన్ని జీవనశైలి మార్పులు కూడా అవసరం. ప్రతిరోజూ డాక్టర్ సూచించిన సమయానికే మందులు వేసుకోవడం అస్సలు మర్చిపోవద్దు. చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు శరీరాన్ని వెచ్చగా ఉంచుకునే దుస్తులు ధరించాలి. రోజూ తేలికపాటి వ్యాయామం లేదా యోగా చేయడం వల్ల రక్త ప్రసరణ బాగుంటుంది. ఒత్తిడిని తగ్గించుకుంటూ కంటినిండా నిద్రపోవడం చాలా ముఖ్యం. క్రమం తప్పకుండా థైరాయిడ్ పరీక్షలు చేయించుకుంటూ డాక్టర్ సలహాలను పాటించడం వల్ల చలికాలంలో కూడా థైరాయిడ్ సమస్యను సులభంగా అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు.