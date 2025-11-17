Persimmons : టమాటో ఆకారంలో ఉన్న పండు.. పర్సిమన్ తినడానికి 5 ప్రధాన కారణాలివే
Persimmons : శీతాకాలం ప్రారంభం కాగానే మార్కెట్లో టమాటో ఆకారంలో, ఆరెంజ్ రంగులో మెరిసిపోయే ఒక పండు కనిపిస్తుంది. దీని పేరు చాలా మందికి తెలిసి ఉండకపోవచ్చు కానీ, ఒక్కసారి తింటే మాత్రం రుచిని మర్చిపోలేరు. అదే పర్సిమన్ పండు. దీని శాస్త్రీయ నామం డయోస్పైరోస్ కాకి. తూర్పు ఆసియాలో మొదట కనిపించిన ఈ పండు, చలికాలానికి సరిపోయే పోషకాలతో నిండి ఉంటుంది. పర్సిమన్ చూడటానికి ఎంత అందంగా ఉంటుందో, ఆరోగ్యానికి అంతే మంచిది. ఈ చలికాలంలో ఈ పండు ఎందుకు తినాలి, దీని వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
శీతాకాలంలో ఆరోగ్య సమస్యలు ముఖ్యంగా జలుబు, ఫ్లూ వంటివి ఎక్కువగా వస్తాయి. ఈ సమయంలో పర్సిమన్ పండును తినడం చాలా అవసరం. ఎందుకంటే ఈ పండు యాంటీఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్లు, ఖనిజాలతో సమృద్ధిగా ఉంటుంది. ఇది మీ రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేస్తుంది. గుండెను రక్షిస్తుంది. జీవక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. ముఖ్యంగా చలికాలంలో ఆహారంలో పోషకాల వైవిధ్యం తగ్గుతుంది, కానీ ఈ పండు శరీరానికి అవసరమైన పోషకాలను అందిస్తుంది.
పర్సిమన్ అందించే 5 ప్రధాన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు
1. యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలం
పర్సిమన్ పండులో పాలిఫెనాల్స్, టానిన్స్ వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఎక్కువగా ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలో ఆక్సీకరణ ఒత్తిడి వాపును తగ్గించడానికి సహాయపడతాయి. ఈ సమ్మేళనాలు ఫ్రీ రాడికల్స్ నుంచి కణాలను రక్షించి, కణాల నష్టం, త్వరగా వృద్ధాప్యం రాకుండా కాపాడతాయి. చర్మ ఆరోగ్యాన్ని కూడా మెరుగుపరుస్తాయి.
2. ఫ్లేవనాయిడ్స్ సమృద్ధి
పర్సిమన్ తొక్క మరియు గుజ్జులో క్వెర్సెటిన్, కాటెచిన్ వంటి ఫ్లేవనాయిడ్స్ సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇవి రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరచడానికి తోడ్పడతాయి, హృదయ సంబంధ వ్యాధులు వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గిస్తాయి.
3. ఫైబర్ ఎక్కువ
ఈ పండులో కరిగే, కరగని పీచు పదార్థం ఉంటుంది. కరిగే పీచు పదార్థం చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. కరగని పీచు పదార్థం జీర్ణ వ్యవస్థ సక్రమంగా పనిచేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది. చలికాలంలో జీర్ణక్రియ నెమ్మదిగా ఉంటుంది కాబట్టి, ఈ పండు తినడం వల్ల చాలా ప్రయోజనం ఉంటుంది.
4. సహజ చక్కెర, స్థిరమైన శక్తి
పర్సిమన్ తీయగా ఉన్నప్పటికీ, దీనికి మధ్యస్థ గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది. అంటే, ఇది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను అకస్మాత్తుగా పెంచకుండా స్థిరమైన శక్తిని అందిస్తుంది. కాబట్టి, రక్తంలో గ్లూకోజ్ స్థాయిలపై శ్రద్ధ వహించే వారికి కూడా ఇది మంచి ఆహారం.
5. విటమిన్లు, ఖనిజాలు
ఈ పండు విటమిన్ A, C, E లకు అద్భుతమైన మూలం. ఇవి రోగనిరోధక శక్తి, చర్మ ఆరోగ్యం, కణజాల మరమ్మత్తుకు చాలా ముఖ్యమైనవి. అంతేకాకుండా, పొటాషియం (రక్తపోటును నియంత్రిస్తుంది), మాంగనీస్ (ఎముకల ఆరోగ్యానికి సహాయపడుతుంది), రాగి (శక్తి ఉత్పత్తికి, మెదడు పనితీరుకు మద్దతు ఇస్తుంది) వంటి ఖనిజాలను అందిస్తుంది. ఈ పోషకాలు చలికాలంలో శక్తిని కాపాడుకోవడానికి, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడానికి సహాయపడతాయి.
పర్సిమన్ పండును రోజూ తీసుకోవడం వల్ల చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది, దృష్టి, చర్మ ఆరోగ్యం, రోగనిరోధక శక్తి మెరుగుపడతాయి. ముఖ్యంగా చలికాలంలో సూర్యరశ్మి తక్కువగా ఉండటం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి తగ్గుతుంది, అలాంటి సమయంలో ఈ పండు ఆరోగ్య సమస్యలను నివారించడంలో సహాయపడుతుంది. కాబట్టి, ఈ చలికాలంలో పర్సిమన్ పండును ప్రతి ఒక్కరూ తప్పక తినాలి.