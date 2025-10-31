Dates : చలికాలంలో ఖర్జూరం ఎందుకు ఎక్కువగా తినాలి? ఎందుకో తెలుసా ?
Dates : ఖర్జూరం తినడం ఆరోగ్యానికి ఒక వరం లాంటిది. వీటిలో ఉండే పోషకాలు అనేక రకాల ఆరోగ్య సమస్యల నుండి ఉపశమనం పొందడానికి సహాయపడతాయి. అంతేకాకుండా, ఖర్జూరాలను రోజువారీ ఆహారంలో చేర్చుకోవడం ద్వారా కేలరీలు, కార్బోహైడ్రేట్లు, ఫైబర్, ప్రోటీన్, పొటాషియం, మెగ్నీషియం, రాగి, మాంగనీస్, ఇనుము, విటమిన్ B6, యాంటీఆక్సిడెంట్లను పొందవచ్చు. చలికాలంలో ఖర్జూరాలను ఎక్కువగా తినాలి. ఇతర సమయాల్లో వారానికి ఒకటి, రెండు తింటే, చలికాలంలో రోజుకు ఒక్కటైనా తినాలి. దీని వల్ల శరీరానికి చాలా ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. అయితే, ఖర్జూరానికి, చలికాలానికి ఉన్న సంబంధం ఏమిటి? ఈ సమయంలో ఎందుకు ఎక్కువగా తినాలి? వంటి వివరాలు ఈ వార్తలో తెలుసుకుందాం.
చలికాలంలో ఖర్జూరాన్ని ఎందుకు ఎక్కువగా తినాలి?
చలికాలంలో ఖర్జూరం తినడం వల్ల అనేక ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. కనీసం వారానికి రెండు నుంచి మూడు సార్లైనా ఖర్జూరం తినాలి. ఇది దగ్గు, జలుబు రాకుండా నిరోధించడంలో సహాయపడుతుంది. శరీరాన్ని వెచ్చగా ఉంచుతుంది. అందుకే రాత్రిపూట పాలతో పాటు వీటిని తినడం ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది. వీటిలో గ్లూకోజ్, సుక్రోజ్, ఫ్రక్టోజ్ వంటి నేచురల్ షుగర్స్ ఉంటాయి. ఇవి శరీరానికి శక్తిని అందించడానికి కూడా సహాయపడతాయి. అంతేకాకుండా, రాత్రిపూట వేడి పాలలో ఉడికించిన ఖర్జూరం తినడం కూడా చాలా ప్రయోజనకరమని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. వీలైతే మీరు పగటిపూట 2 నుండి 3 ఖర్జూరాలు తినవచ్చు. వీటిలో సహజంగా చక్కెర ఉంటుంది కాబట్టి ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు.
కండరాల నొప్పి నుండి ఉపశమనం
ఖర్జూరంలో మంచి మొత్తంలో మెగ్నీషియం ఉంటుంది, ఇది కండరాల నొప్పి నుండి ఉపశమనం ఇస్తుంది. సాధారణంగా చలికాలంలో అక్కడక్కడా నొప్పులు వచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది, కాబట్టి వీటి నుండి ఉపశమనం పొందడానికి ఖర్జూరం చాలా మంచి ఎంపిక. వీటిలో ఉండే విటమిన్ A కంటికి సంబంధించిన సమస్యల నుండి ఉపశమనం పొందడానికి సహాయపడుతుంది. మీకు ఖర్జూరాన్ని అలాగే తినడం ఇష్టం లేకపోతే, పాలల్లో ఉడికించి, మిశ్రమం చేసి లేదా స్మూతీ రూపంలో కూడా తీసుకోవచ్చు.
ఖర్జూరం ఎవరు తినకూడదు?
సాధారణంగా ఖర్జూరంలో నేచురల్ షుగర్ శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి మధుమేహం ఉన్నవారు వీటిని తినడం మానుకోవాలి. అదనంగా, ఎవరికైనా ఇప్పటికే వివిధ రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు ఉంటే, వారు ఖర్జూరం తినే ముందు ఆరోగ్య నిపుణులను సంప్రదించాలి. అంతేకాకుండా, రోజుకు 4 కంటే ఎక్కువ ఖర్జూరాలు తినడం మంచిది కాదు. ఎందుకంటే వీటిలో చాలా సహజ చక్కెర శాతం ఉంటుంది కాబట్టి, మితంగా తినడం చాలా మంచిది. ఇది కాకుండా అధికంగా తినడం వలన వాంతులు లేదా విరేచనాలు కలగవచ్చు. కాబట్టి, వీటిని మితంగా తినండి.