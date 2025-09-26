"హల్దీ ఫంక్షన్"లో పసుపు ఎందుకు రాస్తారు? - దీని వెనుక కారణాలు ఇవే!
పెళ్లి వేడుకలలో ఒక ముఖ్యమైన ఆచారమైన **హల్దీ ఫంక్షన్** వెనుక ఉన్న లోతైన కారణాలు మీకు తెలుసా? పసుపుకు ఉన్న ఆధ్యాత్మిక, సాంస్కృతిక, ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు గురించి పూర్తి వివరాలు తెలుసుకోండి.
ఒకప్పుడు పెళ్లంటే, ఆ ఇంట్లో కనీసం ఐదు రోజులు పండగ వాతావరణం ఉండేది. కాలంతో పాటు ప్రజల తీరిక లేకపోవడంతో ఆ వేడుకలను ఒకట్రెండు రోజులకు కుదించుకున్నారు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆ సంప్రదాయాలు తిరిగి వస్తున్నాయి. వివాహానికి ముందు జరిగే **హల్దీ, మెహందీ, సంగీత్** వంటి కార్యక్రమాలను ఇప్పుడు చాలామంది నిర్వహిస్తున్నారు. అసలు పెళ్లికి ముందు **హల్దీ వేడుక** ఎందుకు చేస్తారు? దాని వెనుక ఉన్న లోతైన కారణాలు, సంప్రదాయాలు ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పసుపుకు ఉన్న ప్రాముఖ్యత
హిందూ సంప్రదాయంలో పసుపుకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. పెళ్లి వేడుకలో **తాళిబొట్టు** నుంచి **తలంబ్రాలు**, చేతులు, కాళ్ల వరకు పసుపు చాలా ముఖ్యమైనది. అలాంటి పసుపుకు ప్రాధాన్యత ఇస్తూ, హల్దీ వేడుకను పెళ్లికి ముందు నిర్వహిస్తారు. ఈ వేడుకలో వధువు, వరుడి
ఇళ్లలో వేర్వేరుగా, కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు అంతా కలిసి **పసుపు పూతలు** పూస్తారు. నూతన వధూవరులకు పసుపు నీటితో పవిత్ర స్నానం చేయిస్తారు. ఈ వేడుక వెనుక ఉన్న ముఖ్య కారణాలు మూడు.
1. ఆరోగ్యం, పవిత్రత కోసం
పసుపుకు **యాంటీసెప్టిక్, యాంటీఇన్ఫ్లమేటరీ** గుణాలు ఉన్నాయి. ఇది చర్మంపై ఉండే మచ్చలు, మొటిమలను తొలగించి, చర్మాన్ని ప్రకాశవంతంగా మారుస్తుంది. పెళ్లి సమయంలో చర్మం శుభ్రంగా, మెరుస్తూ ఉండటానికి ఇది సహాయపడుతుంది. అంతేకాకుండా, ఆయుర్వేదం ప్రకారం, పసుపు శరీరాన్ని శుద్ధి చేయడంతో పాటు, ఒక **పవిత్రమైన రక్షణ పొరలా** పనిచేస్తుంది.
2. చెడు దృష్టి నుంచి రక్షణ
పసుపును హిందూ సంప్రదాయంలో **పవిత్రమైనదిగా, శుభకరమైనదిగా** భావిస్తారు. పెళ్లికి ముందు, వధూవరులను చెడు దృష్టి (Evil Eye) నుంచి, అరిష్టాల నుంచి కాపాడటానికి పసుపు పూస్తారు. ఇది ఒక రకమైన **రక్షా కవచం**లా పనిచేస్తుందని ప్రజలు బలంగా నమ్ముతారు.
3. శుభ సూచికం, కొత్త జీవితానికి సిద్ధం కావడం
- శుభానికి చిహ్నం: పసుపును శుభానికి, అదృష్టానికి చిహ్నంగా పరిగణిస్తారు. కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు కలిసి పసుపు పూయడం వల్ల వారి మధ్య బంధాలు బలపడతాయి.
- ఆత్మవిశ్వాసం, భరోసా:ఈ వేడుక వధూవరుల ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంచి, వారు ఒంటరివారు కాదని, వారి వెనుక కుటుంబం ఉందనే భరోసాను కల్పిస్తుంది.
- అంతర్గత శుద్ధి:హల్దీ వేడుక అనేది ఒక జీవిత దశ నుంచి మరో జీవిత దశలోకి మారే ప్రక్రియను సూచిస్తుంది. ఇది కేవలం బాహ్య శుద్ధి మాత్రమే కాదు, కొత్త జీవితంలోకి అడుగు పెట్టడానికి అంతర్గత శుద్ధి అని కూడా ఆయుర్వేద శాస్త్రం చెబుతుంది.
హల్దీ ఫంక్షన్ అనేది ఆరోగ్యం, సంస్కృతి, కుటుంబ బంధాలకు సంబంధించిన ఒక ముఖ్యమైన ఆచారం. ఇది వధూవరులు కొత్త అధ్యాయానికి సిద్ధం కావడానికి సహాయపడుతుంది.