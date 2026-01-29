  • Menu
Home  > లైఫ్ స్టైల్

Gold: బంగారం కొంటే ‘గులాబీ కాగితం’ ఎందుకు ఇస్తారు? దీని వెనుక ఉన్న అసలు కారణాలు తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు!

Gold
x

Gold: బంగారం కొంటే ‘గులాబీ కాగితం’ ఎందుకు ఇస్తారు? దీని వెనుక ఉన్న అసలు కారణాలు తెలిస్తే ఆశ్చర్యపోతారు!

Highlights

Gold Pink Paper Reason: బంగారం కొన్నప్పుడు ఆభరణాల వ్యాపారులు ఎప్పుడూ గులాబీ రంగు కాగితాన్నే ఎందుకు ఉపయోగిస్తారో తెలుసా? ఈ సంప్రదాయం వెనుక ఉన్న శాస్త్రీయ కారణాలు మరియు లక్ష్మీ దేవి నమ్మకాల గురించి పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

Gold Pink Paper Reason: మన దేశంలో బంగారం, వెండి అంటే కేవలం లోహాలు మాత్రమే కాదు.. అవి అదృష్టానికి, సంపదకు చిహ్నాలు. అయితే, మీరు గమనించే ఉంటారు.. మనం ఏ నగల షాపుకు వెళ్లినా ఆభరణాలను ఒక ప్రత్యేకమైన గులాబీ రంగు (Pink) కాగితంలోనే చుట్టి ఇస్తారు. చిన్న దుకాణం నుండి పెద్ద కార్పొరేట్ షోరూమ్‌ల వరకు ఈ సంప్రదాయం కొనసాగుతోంది. అసలు ఈ గులాబీ రంగు కాగితమే ఎందుకు? దీని వెనుక ఉన్న కారణాలేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.

1. రంగుల వెనుక దాగున్న సైకాలజీ: శాస్త్రీయంగా చూస్తే, గులాబీ రంగు కళ్లకు చాలా మృదువుగా అనిపిస్తుంది. బంగారం సహజంగా పసుపు రంగులో మెరుస్తుంది. గులాబీ రంగు కాగితంపై బంగారాన్ని ఉంచినప్పుడు, ఆ కాంట్రాస్ట్ వల్ల బంగారం మెరుపు మరింత రెట్టింపు అయి కనిపిస్తుంది. ఇది కస్టమర్లకు ఆభరణంపై మంచి అభిప్రాయాన్ని కలిగిస్తుంది.

2. ఆభరణాల సంరక్షణ (Scientific Reason): ఈ గులాబీ రంగు కాగితం కేవలం సాధారణ కాగితం కాదు. ఇది చాలా మెత్తగా ఉంటుంది, దీనివల్ల ఆభరణాలపై గీతలు (Scratches) పడవు. అంతేకాకుండా, గాలిలో ఉండే తేమ, చెమట వల్ల బంగారం లేదా వెండి ఆభరణాలు నల్లబడకుండా (Oxidization) కాపాడటానికి ఈ కాగితంపై ఒక రకమైన తేలికపాటి పూత ఉంటుంది. దీనివల్ల ఆభరణాలు ఎక్కువ కాలం కొత్తవిగా మెరుస్తాయి.

3. ఆధ్యాత్మిక మరియు సాంప్రదాయ కారణాలు: హిందూ ధర్మం ప్రకారం బంగారాన్ని లక్ష్మీ దేవి స్వరూపంగా భావిస్తారు. గులాబీ మరియు ఎరుపు రంగులు శుభానికి సంకేతాలు. అందుకే శుభప్రదమైన బంగారాన్ని అంతే శుభప్రదమైన రంగు కాగితంలో చుట్టి ఇవ్వడం ఒక ఆచారంగా మారింది. ఇది సానుకూల శక్తిని ఇస్తుందని, ఇతరుల దృష్టి (దిష్టి) నుంచి రక్షణ కల్పిస్తుందని కూడా నమ్ముతారు.

మొత్తానికి, మనం సహజంగా భావించే ఆ గులాబీ కాగితం వెనుక వ్యాపార వ్యూహం, శాస్త్రీయ రక్షణ మరియు సాంప్రదాయ నమ్మకాలు కలిసి ఉన్నాయి.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick