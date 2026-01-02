  • Menu
Morning Walk : చలికాలం వాకింగ్ అంటే గుండెతో చెలగాటమే..పొగమంచులో పొంచి ఉన్న మృత్యువు

చలికాలం వచ్చిందంటే చాలు.. చాలా మంది తమ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఉదయాన్నే లేచి వాకింగ్ వెళ్తుంటారు. అయితే, అందరికీ చలికాలం ఉదయపు నడక క్షేమం కాదు అంటున్నారు వైద్య నిపుణులు.

Morning Walk : చలికాలం వచ్చిందంటే చాలు.. చాలా మంది తమ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవడానికి ఉదయాన్నే లేచి వాకింగ్ వెళ్తుంటారు. అయితే, అందరికీ చలికాలం ఉదయపు నడక క్షేమం కాదు అంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. ముఖ్యంగా కొన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు ఈ సీజన్‌లో తెల్లవారుజామున బయటకు రావడం వల్ల ప్రాణాలకే ప్రమాదం వాటిల్లవచ్చు. చలి తీవ్రత, వాయు కాలుష్యం కలిసినప్పుడు అది గుండెపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. అసలు చలికాలంలో ఎందుకు వాకింగ్ ప్రమాదకరం? ఎవరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి? అనేది వివరంగా తెలుసుకుందాం.

గుండెపై పడే అదనపు భారం

చలికాలంలో మన శరీరం వెచ్చదనాన్ని కాపాడుకోవడానికి తీవ్రంగా ప్రయత్నిస్తుంది. ఈ క్రమంలో రక్తనాళాలు కుంచించుకుపోతాయి. దీనివల్ల రక్తపోటు ఒక్కసారిగా పెరుగుతుంది. పెరిగిన బీపీ వల్ల రక్తాన్ని పంప్ చేయడానికి గుండెపై అదనపు ఒత్తిడి పడుతుంది. ఈ పరిస్థితిలో గుండెపోటు వచ్చే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి. ముఖ్యంగా మంచు కురిసే వేళల్లో గాలిలో ఆక్సిజన్ స్థాయిలు తక్కువగా ఉండటం కూడా గుండెకు భారంగా మారుతుంది.

ఎవరు అస్సలు వెళ్లకూడదు?

ఉదయాన్నే 4 గంటల నుంచి 7 గంటల మధ్య ఉండే విపరీతమైన చలిలో హృద్రోగులు, అధిక రక్తపోటు ఉన్నవారు, వృద్ధులు అస్సలు వాకింగ్ వెళ్లకూడదు. అలాగే శ్వాసకోశ సమస్యలు, ఆస్తమా ఉన్నవారు కూడా చలి గాలిని పీల్చడం వల్ల ఊపిరితిత్తుల ఇన్ఫెక్షన్లకు గురవుతారు. కాలుష్యం, పొగమంచు ఎక్కువగా ఉండే నగరాల్లో ఈ ప్రమాదం మరింత ఎక్కువగా ఉంటుంది.

వాకింగ్ మానేయాలా?

ఆరోగ్యంగా ఉన్నవారు కూడా కొన్ని జాగ్రత్తలు పాటించడం తప్పనిసరి. మీరు వాకింగ్ ప్రియులైతే తెల్లవారుజామున 6 గంటలకే వెళ్లే బదులు, సూర్యోదయం అయ్యాక ఎండ వచ్చిన తర్వాత లేదా సాయంత్రం వేళల్లో నడవండి. చెవులను, తలను, ఛాతీని కవర్ చేసేలా స్వెటర్లు, మఫ్లర్లు, మందపాటి దుస్తులు ధరించాలి. లోపలి వేడి బయటకు పోకుండా చూసుకోవాలి.

చలిలో ఒక్కసారిగా వేగంగా పరిగెత్తడం లేదా జాగింగ్ చేయడం ప్రమాదం. నెమ్మదిగా మొదలుపెట్టి శరీరం వెచ్చబడ్డాక వేగాన్ని కొద్దిగా పెంచాలి. కాలుష్యం లేదా చలి ఎక్కువగా ఉంటే ఇంటి లోపలే ట్రెడ్‌మిల్ మీద లేదా హాల్ లో నడవడం ఉత్తమం.

వాకింగ్ చేస్తున్నప్పుడు లేదా బయట ఉన్నప్పుడు ఈ క్రింది లక్షణాలు కనిపిస్తే వెంటనే వైద్య సహాయం పొందాలి:

* శ్వాస తీసుకోవడంలో తీవ్ర ఇబ్బంది.

* ఛాతీలో అకస్మాత్తుగా భరించలేనంత నొప్పి రావడం.

* చలిలో కూడా విపరీతంగా చెమటలు పట్టడం.

* తల తిరగడం లేదా స్పృహ కోల్పోయినట్లు అనిపించడం.

ముఖ్యంగా 50 ఏళ్లు పైబడిన వారు చలికాలంలో తమ ఆరోగ్యం విషయంలో మొండితనం ప్రదర్శించకూడదని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. వ్యాయామం కంటే ప్రాణం ముఖ్యమని గుర్తుంచుకోవాలి.

