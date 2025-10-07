Pimples : పదేపదే మొటిమలు మీ అందాన్ని పాడు చేస్తున్నాయా? వీటిని తగ్గించుకోవడం చాలా ఈజీ
Pimples : ముఖంపై ముఖ్యంగా బుగ్గలపై, ముక్కు చుట్టూ పదేపదే మొటిమలు రావడం అనేది సాధారణ సమస్య. ఇది కేవలం అందాన్ని మాత్రమే కాక, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కూడా దెబ్బతీస్తుంది. ఈ సమస్య ఎక్కువగా యువతలో కనిపిస్తున్నప్పటికీ, కొన్నిసార్లు పెద్ద వయసు వారిని కూడా ఇబ్బంది పెడుతుంది. ఇది పెద్ద సమస్య కానప్పటికీ, మొటిమలు ఎక్కువగా వస్తున్నా లేదా వాటిలో ఏదైనా తేడా కనిపించినా, వెంటనే చర్మ వైద్యుడిని సంప్రదించడం మంచిది. ఈ సమస్య రావడానికి గల ముఖ్య కారణాలు, వాటిని నివారించే మార్గాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మొటిమలు రావడానికి ప్రధాన కారణాలు
1. చర్మ సంరక్షణ లోపాలు, బ్యాక్టీరియా
మొటిమలకు అనేక కారణాలు ఉన్నాయని డాక్టర్లు తెలిపారు. వాటిలో హార్మోన్ల సమస్యలు, శరీర తత్వం, స్కిన్ కేర్ తప్పులు ప్రధానమైనవి. బుగ్గలపై తరచుగా మొటిమలు రావడానికి పెద్ద కారణం మురికి చేతులతో ముఖాన్ని పదేపదే తాకడం కావచ్చు. అంతేకాకుండా, ఫోన్ స్క్రీన్లు, దిండు కవర్లపై ఉండే బ్యాక్టీరియా లేదా వైరస్లు ముఖానికి అంటుకుని, మొటిమలు రావడానికి దారితీయవచ్చు.
2. మహిళలు, పురుషులలో ప్రత్యేక కారణాలు
కొన్ని సందర్భాలలో స్త్రీ, పురుషులలో మొటిమలకు కారణాలు వేరుగా ఉండవచ్చు. మహిళల్లో పీరియడ్స్ సమయంలో లేదా ఇతర కారణాల వల్ల హార్మోన్ల సమతుల్యత దెబ్బతింటుంది. దీనివల్ల చర్మంలోని ఆయిల్ గ్రంథులు మరింత చురుకుగా మారి, చర్మ రంధ్రాలు మూసుకుపోతాయి, ఫలితంగా మొటిమలు వస్తాయి.
3. చర్మ సంరక్షణలో అజాగ్రత్త
పురుషులు మహిళల కంటే స్కిన్ కేర్ రూటీన్ను తక్కువగా పాటిస్తారు. కొందరు పురుషుల చర్మంలో అధికంగా నూనె ఉత్పత్తి అవుతుంది. దీనివల్ల చర్మ రంధ్రాలు త్వరగా మూసుకుపోతాయి, ఇది కూడా మొటిమలకు కారణమవుతుంది. మురికి చేతులతో ముఖాన్ని పదేపదే తాకడం, సరైన మాయిశ్చరైజర్ వాడకపోవడం కూడా మొటిమలకు దారితీయవచ్చు.
జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్ల ప్రభావం
ఒక వ్యక్తి ఆహారపు అలవాట్లు, జీవనశైలి సరిగా లేకపోతే కూడా మొటిమల సమస్య పెరుగుతుంది. ఆహారంలో పాల ఉత్పత్తులను ఎక్కువగా తీసుకోవడం, జంక్ ఫుడ్, ఎక్కువగా వేయించిన లేదా తీపి పదార్థాలు తినడం, ధూమపానం, మద్యపానం వంటివి కూడా మొటిమలకు కారణమవుతాయి.
మొటిమల నుంచి రక్షణ ఎలా?
ఫోన్ స్క్రీన్, దిండు కవర్, మేకప్ బ్రష్లు మరియు తువ్వాళ్లను ఎప్పటికప్పుడు శుభ్రం చేయండి. ముఖంపై ఉన్న అదనపు నూనెను తొలగించడానికి రోజుకు రెండు సార్లు తేలికపాటి ఫేస్వాష్తో శుభ్రం చేసుకోండి. మురికి చేతులతో ముఖాన్ని పదేపదే తాకడం మానుకోండి. జంక్ ఫుడ్, వేయించిన, అధిక తీపి పదార్థాలు, పాల ఉత్పత్తులను ఎక్కువగా తీసుకోకుండా ఉండండి. ఎక్కువ నీరు తాగండి. ఆహారంలో ఆకుపచ్చ కూరగాయలు, పండ్లు, విటమిన్-ఎ పుష్కలంగా ఉండే ఆహారాన్ని చేర్చుకోండి.