Ear Infections : చెవి ఇన్ఫెక్షన్లు ఎందుకు పెరుగుతాయి? చలికాలంలో వీటిని అరికట్టడానికి ఈ చిట్కాలు ఇవే
Ear Infections : వాతావరణంలో మార్పులు ఉష్ణోగ్రత, తేమలో హెచ్చుతగ్గులకు దారితీస్తాయి. ఈ సమయంలో బ్యాక్టీరియా, వైరస్లు చెవిలో వేగంగా వృద్ధి చెంది, ఇన్ఫెక్షన్ల ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి. జలుబు, దగ్గు, జ్వరం లేదా ముక్కు దిబ్బడ ఉంటే చెవి లోపల ఒత్తిడి ఏర్పడి, సాధారణంగా చెవులలో బరువుగా లేదా నొప్పిగా అనిపించవచ్చు. కాబట్టి శరీరంలోని ఏ భాగాన్ని కూడా నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. ముఖ్యంగా చలికాలం ప్రారంభంలో చెవికి సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్లు ఎక్కువగా వస్తాయి కాబట్టి వీలైనంత వరకు జాగ్రత్తగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. మరి ఈ సమయంలో చెవి ఇన్ఫెక్షన్లు పెరగడానికి కారణాలు ఏమిటి, వాటిని నివారించడానికి ఏమి చేయాలి అనేది ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.
చెవి ఇన్ఫెక్షన్ల లక్షణాలు, కారణాలు
చెవి ఇన్ఫెక్షన్ల ప్రారంభ లక్షణాలలో చెవి నొప్పి, కొద్దిగా విచిత్రమైన శబ్దం, వినికిడి లోపం, కొన్నిసార్లు నీరు వంటి స్రావం కనిపిస్తుంది. ఈ సమస్య పిల్లలు, వృద్ధులు, బలహీనమైన రోగనిరోధక శక్తి ఉన్నవారిలో ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది. తీవ్రమైన చెవి నొప్పి, కళ్లు తిరగడం లేదా చెవి బరువుగా అనిపించినప్పుడు వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించడం ముఖ్యం, లేకపోతే సమస్య మరింత తీవ్రమవుతుంది.
వాతావరణంలో మార్పులు చెవి ఇన్ఫెక్షన్లకు మాత్రమే కాకుండా చెవిలో గుబిలి పేరుకుపోవడం, అడ్డంకులు, ఒత్తిడికి కూడా కారణమవుతాయి. అలాగే, పెద్ద శబ్దాలు కొన్నిసార్లు అసౌకర్యాన్ని కలిగిస్తాయి. ఈ సమయంలో సైనస్లు, గొంతులో ఇన్ఫెక్షన్లు పెరుగుతాయి, ఇది చెవులపై ప్రభావం చూపుతుంది. చల్లని గాలికి నేరుగా గురికావడం వల్ల చెవులలో చికాకు పెరుగుతుంది. ముఖ్యంగా సైకిల్ లేదా బైక్ నడిపేటప్పుడు జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే, చెవి సమస్యలు తీవ్రమై, ఇన్ఫెక్షన్లు వేగంగా వ్యాపించవచ్చు.
చెవి ఇన్ఫెక్షన్ను నివారించడానికి చిట్కాలు
ఉష్ణోగ్రతలో మార్పుల నుంచి చెవులను రక్షించుకోవడం చాలా ముఖ్యం. చల్లని గాలికి నేరుగా గురికాకుండా ఉండండి. సైకిల్ లేదా బైక్పై వెళ్ళేటప్పుడు చెవులను కప్పుకోండి. జలుబు, దగ్గును ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ తేలికగా తీసుకోకండి. ఎందుకంటే ఇది తరచుగా చెవి ఇన్ఫెక్షన్ను తీవ్రతరం చేస్తుంది. మీ చెవులను అతిగా శుభ్రం చేయకుండా ఉండండి. కాటన్ స్వ్యాబ్లను చాలా లోతుగా దూర్చవద్దు. ఎందుకంటే ఇది నొప్పిని మరింత పెంచుతుంది.
వైద్యులు చెవి ఇన్ఫెక్షన్ కోసం డ్రాప్స్ లేదా ఇతర మందులు ఇచ్చి ఉంటే ఆ కోర్సును పూర్తి చేయండి. స్నానం చేసేటప్పుడు మీ చెవులలోకి నీరు వెళ్లకుండా చూసుకోండి. నొప్పి తీవ్రంగా ఉంటే, పుష్కలంగా నీరు త్రాగండి. విశ్రాంతి తీసుకోండి. పిల్లలలో, చెవి లాగినప్పుడు చికాకు లేదా తరచుగా ఏడవడం వంటి ఇన్ఫెక్షన్ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. కానీ వీటిని నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. 1-2 రోజులలో ఎటువంటి మెరుగుదల లేకపోతే లేదా కళ్లు తిరగడం కనిపిస్తే వెంటనే వైద్యుడిని సంప్రదించండి. మీ చెవిలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ పదునైన వస్తువులను దూర్చవద్దు. ఎక్కువ కాలం ఇయర్ఫోన్లను ఉపయోగించవద్దు. అలర్జీలను నియంత్రణలో ఉంచుకోండి. రోగనిరోధక శక్తిని పటిష్టంగా ఉంచుకోవాలి.