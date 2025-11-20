Capsicum : చలికాలంలో క్యాప్సికమ్ను ఎందుకు ఎక్కువగా తినాలి? దీని వెనుక ఉన్న పెద్ద హెల్త్ సీక్రెట్ ఇదే
Capsicum : క్యాప్సికమ్ ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదని మనకు తెలిసిందే. ఇది ఏడాది పొడవునా మార్కెట్లో దొరికినా, ముఖ్యంగా శీతాకాలంలో చాలా తాజాగా, పుష్కలంగా లభిస్తుంది. క్యాప్సికమ్ అనగానే మనకు గుర్తుకు వచ్చేది పచ్చి రంగుదే అయినా ఇది పసుపు, ఎరుపు రంగుల్లో కూడా దొరుకుతుంది. చూడటానికి ఎంత అందంగా ఉంటుందో దీని ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కూడా అంతే అద్భుతంగా ఉంటాయి. అయితే చలికాలంలో దీనిని ఎక్కువగా ఎందుకు తినాలి, ఎవరికి ఇది చాలా మంచిది అనే విషయాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
పోషకాల గని
క్యాప్సికమ్లో విటమిన్ సి, విటమిన్ కె, విటమిన్ ఎ, ఫైబర్, మెగ్నీషియం వంటి అనేక పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఈ పోషకాలన్నీ మన ఆరోగ్యానికి చాలా మేలు చేస్తాయి. ముఖ్యంగా ఇందులో ఉండే లుటిన్, జియాక్సాంథిన్ వంటి కెరోటినాయిడ్స్ కళ్లను ఆరోగ్యంగా ఉంచడంలో సహాయపడతాయి. ఇది రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. శరీరానికి అవసరమైన శక్తిని అందిస్తుంది.
రోగాల నుంచి రక్షణ
క్యాప్సికమ్లో ఫ్లేవనాయిడ్లు అనే యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉంటాయి. ఇవి శరీరంలోని కణాలకు ఆక్సీకరణ నష్టం జరగకుండా రక్షిస్తాయి. ఎరుపు క్యాప్సికమ్లో ఉండే క్యాప్సాంథిన్ అనే యాంటీఆక్సిడెంట్ చర్మాన్ని హానికరమైన UV కిరణాల నుంచి కూడా రక్షిస్తుంది. విటమిన్ ఏ, సి పుష్కలంగా ఉండటం వలన ఇది రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేసి, అనేక రకాల వ్యాధుల నుంచి కాపాడుతుంది. ముఖ్యంగా రక్తహీనత సమస్యతో బాధపడేవారు క్యాప్సికమ్ను తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇందులో ఉండే ఐరన్ రక్తహీనత ప్రమాదాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది.
బరువు, క్యాన్సర్ నివారణకు కీలకం
శీతాకాలంలో మనం సాధారణంగా ఇతర సీజన్ల కంటే ఎక్కువ ఆహారం తీసుకుంటాము. దీనివల్ల బరువు పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. బరువు తగ్గాలనుకునేవారు లేదా బరువును నియంత్రణలో ఉంచుకోవాలనుకునేవారు తమ ఆహారంలో క్యాప్సికమ్ను తప్పకుండా చేర్చుకోవాలి. దీనిని తినడం వల్ల బరువును అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు.
అంతేకాకుండా క్యాప్సికమ్లో ఉండే లైకోపీన్ వంటి యాంటీఆక్సిడెంట్లు మరియు విటమిన్ సి, విటమిన్ ఏ లు గుండె ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయి. ఇందులో ఎపిజెనిన్, లుపలోల్, క్యాప్సాయిసినేట్, కెరోటినాయిడ్స్ వంటి క్యాన్సర్తో పోరాడే యాంటీఆక్సిడెంట్లు ఉండటం వలన ఇది క్యాన్సర్ వంటి ప్రాణాంతక వ్యాధుల నుంచి కూడా రక్షణ కల్పించడానికి సహాయపడుతుంది.