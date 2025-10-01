Blueberries: ఎందుకు అతి ఖరీదైనవి? ధర వెనుక అసలు కారణాలు
చిన్నవిగా, నీలం రంగులో ఉండే బ్లూ బెర్రీలు మార్కెట్లో అత్యంత ఖరీదైన ఫ్రూట్స్లో ఒకటిగా ఉన్నాయి. వీటి పోషక విలువలు, ఆరోగ్య ప్రయోజనాల కారణంగా వీటిని “సూపర్ ఫుడ్” అని పిలుస్తారు. అయితే, ఒక చిన్న పండు కోసం ఇంత పెద్ద ధర ఎందుకు? దీని వెనుక ప్రధాన కారణాలను ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
1. సున్నితమైన సాగు మరియు పంట సేకరణ
బ్లూ బెర్రీల సాగు చాలా సున్నితంగా ఉంటుంది. వీటికి ప్రత్యేక మట్టి, వాతావరణ పరిస్థితులు అవసరం. పండ్లు పండిన తర్వాత సేకరణ అత్యంత జాగ్రత్తగా చేయాలి.
చేతితో కోయడం: బ్లూ బెర్రీలు చిన్నవిగా, సున్నితమైన ఆకృతితో ఉంటాయి. యంత్రాల ద్వారా కోసినపుడు అవి దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది. అందువల్ల, అధిక నాణ్యత గల పండ్లను సాధారణంగా చేతితో కోవాలి. ఈ మాన్యువల్ లేబర్ ఖర్చు తుది ధరను పెంచుతుంది.
తక్కువ దిగుబడి: ఇతర వాణిజ్య పంటలతో పోలిస్తే, బ్లూ బెర్రీల దిగుబడి తక్కువగా ఉంటుంది.
2. దిగుమతి, రవాణా, నిల్వ ఖర్చులు
భారతదేశంలో బ్లూ బెర్రీల ఉత్పత్తి తక్కువ. అధిక శాతం పండ్లను విదేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకోవాలి.
రవాణా: విమానాల్లో పండ్లను తరలించడం ఖర్చుతో కూడుకున్నది.
శీతల నిల్వ: బ్లూ బెర్రీలు త్వరగా పాడైపోతాయి. అందువల్ల, మార్కెట్కు రాబట్టే వరకు ప్రతి దశలో కోల్డ్ స్టోరేజ్ అవసరం. ఈ ప్రత్యేక నిల్వ, ప్యాకేజింగ్ ఖర్చులు వినియోగదారుల భరించాల్సి వస్తాయి.
3. అధిక డిమాండ్, సూపర్ ఫుడ్ హోదా
ఆరోగ్యంపై అవగాహన పెరుగుతున్న కొద్దీ, బ్లూ బెర్రీలకు డిమాండ్ విపరీతంగా పెరిగింది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు గుండె, మెదడు ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తాయి. సూపర్ ఫుడ్ హోదా కారణంగా బ్రాండింగ్, మార్కెటింగ్ విలువ కూడా పెరిగింది. డిమాండ్-సరఫరా తేడా ధరను పెంచుతుంది.
సంక్షిప్తంగా చెప్పాలంటే, బ్లూ బెర్రీల ధర కేవలం రుచి లేదా ఆరోగ్య ప్రయోజనాల వల్ల కాదు. సున్నితమైన సాగు, చేతితో కోయడం, దిగుమతి, రవాణా, నిల్వ ఖర్చులు మరియు అధిక డిమాండ్—కలిపి ఈ ఫ్రూట్ను అత్యంత ఖరీదుగా మార్చాయి.