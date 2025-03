Tuberculosis: ట్యూబర్‌క్యులోసిస్ (TB) ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రాణాంతక వ్యాధిగా కొనసాగుతోంది. ప్రతి సంవత్సరం దాదాపు 10 మిలియన్ మంది ఈ వ్యాధికి గురవుతున్నారు. అంతేకాదు, ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (WHO) నివేదికల ప్రకారం, ఏటా 1.5 మిలియన్ మంది ఈ వ్యాధి కారణంగా మరణిస్తున్నారు. ఈ వ్యాధిని అరికట్టే దిశగా 1882లో డాక్టర్ రాబర్ట్ కోచ్ మార్చి 24ను 'ప్రపంచ ట్యూబర్‌క్యులోసిస్ దినోత్సవం'గా ప్రకటించారు.

ప్రపంచ ట్యూబర్‌క్యులోసిస్ దినోత్సవం సందర్భంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రభుత్వాలు, స్వచ్ఛంద సంస్థలు, ఆసుపత్రులు, ప్రజారోగ్య నిపుణులు, సామాజిక వేత్తలు కలిసి ఈ వ్యాధిపై అవగాహన పెంచే కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తారు. 2025 సంవత్సరానికి గాను WHO 'Yes! We Can End TB: Commit, Invest, Deliver' అనే నినాదంతో ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రోత్సహిస్తోంది. ఇది ట్యూబర్‌క్యులోసిస్ వ్యాప్తిని అరికట్టేందుకు తీసుకోవాల్సిన తక్షణ చర్యల గురించి ప్రాధాన్యతను నొక్కిచెబుతోంది. ట్యూబర్‌క్యులోసిస్ ప్రధానంగా ఊపిరితిత్తులను ప్రభావితం చేసే వ్యాధి. అయితే ఇది శరీరంలోని ఇతర భాగాలను కూడా ప్రభావితం చేయగలదు. ముఖ్యంగా HIV బాధితుల్లో ఈ వ్యాధి మరింత ప్రమాదకరంగా మారుతుంది. అంతేకాదు, ఇది యాంటీ మైక్రోబయల్ రెసిస్టెన్స్ (AMR) పెరగడానికి కూడా ప్రధాన కారణంగా మారుతోంది. అయితే, ట్యూబర్‌క్యులోసిస్ పూర్తిగా నయం చేయగలిగే వ్యాధి. WHO ప్రకారం, దీనికి 6 నెలల పాటు నిర్దిష్ట యాంటీబయాటిక్ మందులతో చికిత్స అందుబాటులో ఉంది.

సాధారణంగా ఉపయోగించే మందుల్లో రిఫాంపిసిన్, ఐసోనైయాజిడ్ ముఖ్యమైనవి. అయితే, కొన్ని సందర్భాల్లో వ్యాధి మందులకు ప్రభావితం కాకుండా రోగి పరిస్థితిని మరింత సంక్లిష్టంగా మారుస్తుంది. దీనిని డ్రగ్ రెసిస్టెంట్ ట్యూబర్‌క్యులోసిస్ (DR-TB) అని అంటారు. ఈ పరిస్థితిలో చికిత్స మరింత కాలం పడుతుంది. రోగులకు దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య పర్యవేక్షణ అవసరం అవుతుంది. సరైన విధంగా చికిత్స కొనసాగించకపోతే వ్యాధి మరింత ప్రమాదకరంగా మారి ఇతరులకు సులభంగా వ్యాపించవచ్చు.

ట్యూబర్‌క్యులోసిస్ లక్షణాల విషయంలో CDC ప్రకారం.. దీర్ఘకాలంగా దగ్గు, ఛాతిలో నొప్పి, రక్తంతో కలిసిన తుమ్ము వంటి సమస్యలు ఉంటాయి. అలాగే, ఈ వ్యాధి వల్ల అలసట, బరువు తగ్గడం, రాత్రిళ్లు ఎక్కువగా చెమటలు రావడం, చలి, జ్వరం, మూత్రంలో రక్తం, వెన్నునొప్పి వంటి సమస్యలు వస్తాయి. కొన్ని సందర్భాల్లో ఇది మౌనంగా ఉండి సక్రియ స్థితిలోకి మారే ప్రమాదం ఉంటుంది. అందుకే, ముందస్తుగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం అత్యవసరం.