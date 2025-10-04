Menstruation : నెలసరి తర్వాత వైట్ డిశ్చార్జ్.. దుర్వాసన వస్తే ఈ చిట్కాలు పాటించండి
మహిళల జీవితంలో రుతుచక్రం ఒక సాధారణ ప్రక్రియ. ప్రతి నెలా వచ్చే ఈ చక్రం తర్వాత రక్తం స్రావం ఆగిపోయినా, యోని నుండి తెల్లటి స్రావం లేదా లికోరియా రావడం సహజం.
రుతుచక్రం తర్వాత తెల్లటి స్రావం ఎందుకు వస్తుంది?
సాధారణంగా రుతుచక్రం తర్వాత ఈస్ట్రోజెన్ స్థాయిలు పెరుగుతాయి. ఇది గర్భాశయపు గోడలు మరింత శ్లేష్మాన్ని ఉత్పత్తి చేయడానికి కారణమవుతుంది, దీనివల్ల తెల్లటి స్రావం పెరుగుతుంది. అండోత్పత్తి సమయానికి చేరువైనప్పుడు, ఈ స్రావం మరింత పెరిగి తెల్లగా, క్రీమీగా మారవచ్చు. రుతుచక్రం తర్వాత, గుడ్డు పరిపక్వం చెందడం ప్రారంభించినప్పుడు, కొన్ని రోజుల వరకు తెల్లటి లేదా సాధారణ స్రావం ఉండవచ్చు.
అయితే, చాలా మంది మహిళల మనసులో నెలసరి తర్వాత వచ్చే తెల్లటి స్రావం సాధారణమా కాదా అనే ప్రశ్న ఉంటుంది. అండోత్పత్తి సమయంలో మహిళల్లో తెల్లటి స్రావం కనిపించడం సాధారణమే. ఈ పరిస్థితిని సాధారణంగా ప్రమాదకరం కాదని పరిగణిస్తారు. కానీ, దురద లేదా దుర్వాసనతో కూడిన తెల్లటి స్రావం వస్తున్నప్పుడు మాత్రం దీనిని నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు, ఎందుకంటే ఇది ఒక రకమైన ఇన్ఫెక్షన్ లేదా ఆరోగ్య సమస్యకు సంకేతం కావచ్చు.
తెల్లటి స్రావం ఎక్కువగా వస్తే ఏం చేయాలి?
గైనకాలజిస్టుల ప్రకారం.. నెలసరి తర్వాత వచ్చే తెల్లటి స్రావం ఇన్ఫెక్షన్కు సంకేతం కావచ్చు. దీనిని నివారించడానికి మహిళలు కొన్ని అలవాట్లను అలవర్చుకోవాలి:
వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత : ప్రైవేట్ భాగాల పరిశుభ్రతపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి. ప్రతిరోజూ శుభ్రం చేసుకోవాలి.
అండర్వేర్ ఎంపిక: ఎల్లప్పుడూ శుభ్రమైన, కాటన్ లేదా మెత్తని బట్టతో చేసిన లోదుస్తులను ధరించాలి. సింథటిక్ బట్టలు గాలి తగలకుండా చేసి ఇన్ఫెక్షన్లకు దారితీయవచ్చు. లోదుస్తులను తరచుగా మార్చడం మంచిది.
అంజీర్ పండ్లు: అంజీర్లలో పీచు పదార్థం అధికంగా ఉంటుంది. ఇవి పొత్తికడుపు నొప్పితో పాటు తెల్లటి స్రావం సమస్యలను నియంత్రించడానికి సహాయపడతాయి. కాబట్టి ప్రతి నెలా తప్పకుండా అంజీర్లను ఆహారంలో చేర్చుకోవాలి.
ఇతర ఇంటి చిట్కాలు:
నీటిని ఎక్కువగా తాగడం : శరీరంలో నీటి శాతం సరిపడా ఉంటే ఇన్ఫెక్షన్లు తగ్గుతాయి.
ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం : పౌష్టికాహారం తీసుకోవడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి పెరిగి ఇన్ఫెక్షన్లు రాకుండా ఉంటాయి.
కొబ్బరి నూనె : కొద్దిగా కొబ్బరి నూనెను ప్రైవేట్ భాగాల బయటి వైపు పూయడం వల్ల దురద తగ్గుతుంది.
వేపాకు : వేపాకును మరిగించిన నీటితో ప్రైవేట్ భాగాలను శుభ్రం చేసుకోవడం వల్ల యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి.
ఈ లక్షణాలు తీవ్రంగా ఉంటే లేదా ఇంటి చిట్కాలతో తగ్గకపోతే, ఆలస్యం చేయకుండా వెంటనే గైనకాలజిస్టును సంప్రదించడం చాలా ముఖ్యం.