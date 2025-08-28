Whiskey Tips: ఒక పెగ్ విస్కీలో ఎంత నీరు కలపాలి? మందుబాబులు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిన విషయం!
విస్కీకి నీరు కలపడం పూర్తిగా వ్యక్తిగత అభిరుచి. కొందరికి నీరు లేకుండా తాగితేనే రుచి అనిపిస్తుంది, మరికొందరికి మాత్రం నీరు లేకుండా తాగడం కష్టంగా ఉంటుంది. నిజానికి దీని కోసం ఖచ్చితమైన నియమం ఏదీ లేదు – మీరు మీ ఇష్టానికి తగ్గట్టే నీరు కలుపుకోవచ్చు.
స్వీడన్లో జరిగిన ఒక అధ్యయనం ప్రకారం, సరైన మోతాదులో నీరు కలపడం వలన విస్కీలో దాగి ఉన్న ఫ్లేవర్ అణువులు బయటపడతాయి. ఉదాహరణకు, స్కాచ్ విస్కీ పరిశ్రమలో రుచి కోసం దానిని సుమారు 20% ABV వరకు పలుచన చేస్తారు. అంటే 60 మి.లీ విస్కీకి దాదాపు 12 మి.లీ నీరు కలపడం సరైన మోతాదు. కానీ అంతకంటే ఎక్కువ నీరు కలిపేస్తే రుచి తగ్గిపోతుంది.
ఐస్ వేయాలా వద్దా అన్నది కూడా చర్చనీయాంశమే. వేడి ప్రదేశాల్లో చాలా మంది విస్కీని ఐస్తో తాగుతారు. ఐస్ వలన విస్కీ మరింత సాఫ్ట్గా, ఫ్రెష్గా అనిపిస్తుంది. ముఖ్యంగా బోర్బన్ లేదా అమెరికన్ విస్కీకి ఐస్ బాగా సరిపోతుంది. జపాన్లో అయితే "మిజువారీ" అనే శైలిలో నీరు, ఐస్ రెండింటినీ కలిపి తాగే పద్ధతి ఉంది.
ఐస్ వేసుకుంటే చిన్న క్యూబ్స్ కాకుండా ఒకటి రెండు పెద్ద ఐస్ క్యూబ్స్ వేసుకోవడం మంచిది. అలాగే, మీరు ప్రతిరోజూ తాగే నీటినే కలపడం ఉత్తమం. ట్యాప్ వాటర్, ఫిల్టర్ వాటర్ లేదా బాటిల్ వాటర్ ఏదైనా సరే – మీకు అలవాటు ఉన్న నీటే ఉపయోగించాలి. మరింత ప్రీమియం అనుభవం కోసం డిస్టిలరీ ప్రాంతం నుంచే వచ్చే నీరు కలపమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
కొత్తగా తాగే వారు మొదటి సిప్ ఘాటుగా అనిపిస్తే 4–5 చుక్కల నీరు వేసి చూడాలి. ఇంకా బలంగా అనిపిస్తే మెల్లగా ఇంకొంచెం నీరు కలుపుతూ రుచి సెట్ చేసుకోవచ్చు. కానీ ఒక్కసారిగా ఎక్కువ నీరు వేసేస్తే ఆల్కహాల్ రుచి పోతుంది కాబట్టి జాగ్రత్త అవసరం.
మొత్తానికి, విస్కీకి నీరు కలపడం అనేది పూర్తిగా వ్యక్తిగత అభిరుచి. మీరు తాగే ప్రతి సిప్ మీకు ఆనందాన్ని ఇస్తే అదే సరైన పద్ధతి.
(Disclaimer: ఈ సమాచారం సాధారణ అధ్యయనాలు మరియు అనుభవాల ఆధారంగా మాత్రమే అందించబడింది. అమలు చేయడానికి ముందు నిపుణులను సంప్రదించండి.)