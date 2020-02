ఈ కల్తీలు రాజ్యంలో.. ఆ వంట నూనె అయితే బెటర్..

కల్తీలు రాజ్యం ఏలుతున్న ప్రస్తుత తరుణంలో ఏం తినాలన్నా, కొనాలన్నా ప్రజలు భయబ్రాంతులకు గురవుతున్నారు. పాలు తాగుదామంటే కల్తీ, నీళ్లు తాగదామన్నా కల్తీ... ఆఖరికి తినే ఆహారం కూడా కల్తీ మయం అవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో రోజూ తినే ఆహారం తయారీకి వినియోగించే నూనెలు కూడా కల్తీ మయం అవుతున్నాయి.. కానీ వంట చేయాలంటే నూనె ముఖ్యంగా ఉండాల్సిందే కదా... వంట నూనె ఉండటం వల్ల ఆహారానికి రుచి వస్తుంది. అలా అని అధిక మొత్తంలో నూనెను వినియోగిస్తే అనర్థాలు తప్పవంటున్నారు ఆరోగ్యనిపుణులు. మార్కెట్‌లో వివిధ కంపెనీల నూనెలు కోకొల్లలుగా అందుబాటులో ఉన్నాయి. అందులో ఆలివ్ ఆయిల్ అని, సన్‌ఫ్లవర్ ఆయిల్ అని, ఇలా ఎన్నో రకాల నూనెలు ఉన్నాయి.. వీటిలో ఏది తీసుకోవాలి..ఏది తీసుకోకూడదో తెలియని అయోమయ పరిస్థతి వినియోగదారులది. మరి మన ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే నూనెలు ఎంటి? ఎంత మోతాదులో వాటిని తీసుకోవాలి? ఒకప్పుడు మిల్లుల్లో గానుగాడిన నూనెలను కొనుగోలు చేసి వాటిని వంటల్లో వినియోగించేవారము. అవి వాసనతో కూడుకుని ఆరోగ్యానికి మంచి చేసేవి..కానీ ప్రస్తుతం ఆ వెసులు బాటు ఉన్నా...అవి చాలా ఖరీదుగా ఉంటున్నాయి..అందుకే తక్కువ ధరకు లభించే నూనెలను ప్రజలు కొనుగోలు చేస్తున్నారు...వాటినే వినియోగిస్తున్నారు. కాబట్టి నూనెను మితంగా తీసుకోవాలని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి. నూనెలు , కొవ్వుల వినియోగాన్ని10 టీస్పూన్‌లకే పరిమితం చేయాలని తాజాగా హార్వర్డ్‌ విశ్వవిద్యాలయం పేర్కొంది. ప్రధానంగా కూరగాయలతో తయారు చేసిన నూనెలు ఆరోగ్యానికి మంచివట. ముఖ్య గుండె ఆరోగ్యాన్ని కాపాడతాయట. ఈ నూనెల్లో ఉండే ఎ, డి విటమిన్లు ఆరోగ్యకరమైన జీవితానికి తోడ్పడతాయని అంటున్నారు నిపుణులు. వినియోగదారులారా మీ హృదయ ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యతను ఇవ్వండి . ట్రాన్స్‌ ఫ్యాట్, అధిక సంతృప్త కొవ్వు ఉత్పత్తులను మంచి నాణ్యత గల కొవ్వు కలిగిన కూరగాయల నూనెలను ఆహార తయారీలో వినియోగించండి మీ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి. సిఫార్సు చేసిన విధంగా నూనెలను ఆహారంలో భాగం చేసుకోండి. ఇక మరీ ముఖ్యంగా సోయాబీన్,ఆవాలు, వేరుశనగ, వంటి పప్పు నూనెలను, రైస్‌బ్రాన్, ఆలివ్, కొబ్బరి , మొక్కజొన్న , కుసుమ, పొద్దుతిరుగుడు నూనెలను ఆహార తయారీకి వినియోగించడండి. ప్యాకెట్‌ నూనెలను కాకుండా ఈ మధ్యకాలంలో గానుగ నూనెలు అందుబాటులోకి వస్తున్నాయి..వీటిని ఆన్‌లైన్‌లలోనూ విక్రయిస్తున్నారు. కాకపోతే ఇవి కాస్త ఖరీదుతో కూడుకున్నావి..కానీ ఆమూల్యమైన ఆరోగ్యం కోసం తప్పదుకద..కాస్త ఖర్చు పెట్టాల్సిందే...ఇక మరీ ముఖ్యంగా ఇంట్లో తయారు చేసిన వంటలను ఎక్కువగా తీసుకోవడమే ఆరోగ్యానికి మంచిది. బయటి ఫుడ్స్‌ను వీలైనంతగా తగ్గిస్తేనే ఆరోగ్యానికి మేలు. పెద్దలే కాదు పిల్లలను వీటికి దూరంగా ఉంచండి.