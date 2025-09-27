Surgery Care : ఆపరేషన్ తర్వాత జాగ్రత్త.. పిత్తాశయం తొలగిస్తే ఏం తినాలి? ఏం తినకూడదు?
Surgery Care: పిత్తాశయం అనేది మన శరీరంలో కొవ్వును జీర్ణం చేయడానికి సహాయపడే ఒక ముఖ్యమైన అవయవం. ఇందులో రాళ్లు ఏర్పడినా లేదా మరేదైనా తీవ్రమైన సమస్యలు వచ్చినా, డాక్టర్లు శస్త్రచికిత్స ద్వారా దీనిని తొలగించాల్సి వస్తుంది. పిత్తాశయం తొలగించిన తర్వాత, చాలా మంది సాధారణ జీవితాన్ని గడపగలుగుతారు. కానీ, జీర్ణవ్యవస్థపై కొంత ప్రభావం పడవచ్చు కాబట్టి, ఆహారపు అలవాట్లలో కొన్ని ముఖ్యమైన మార్పులు చేసుకోవడం చాలా అవసరం. మొదట్లో ఘన ఆహారానికి బదులుగా లిక్విడ్ డైట్ తీసుకోవాలని సూచిస్తారు. ఇందులో కొబ్బరి నీళ్లు, నిమ్మకాయ నీళ్లు, పల్చటి సూప్లు, తేలికపాటి కిచిడి వంటివి ఉంటాయి. శరీరం నెమ్మదిగా కోలుకుంటున్న కొద్దీ, తేలికగా జీర్ణమయ్యే ఆహారాన్ని తీసుకోవడం మొదలుపెట్టాలి.
శస్త్రచికిత్స తర్వాత తీసుకోవాల్సిన తొలి ఆహారం:
పిత్తాశయం తొలగించిన తర్వాత సరైన ఆహారం, లైఫ్ స్టైల్ అలవర్చుకోవడం చాలా ముఖ్యం. తేలికైన, పోషకాలున్న, తక్కువ కొవ్వు ఉన్న ఆహారం జీర్ణక్రియను సులభతరం చేస్తుంది. అలాగే, శస్త్రచికిత్స తర్వాత వచ్చే సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. పిత్తాశయం తొలగించిన తర్వాత డైట్ ఎలా ఉండాలో ఇప్పుడు చూద్దాం:
మొదటి 7 రోజులలో తినాల్సిన ఆహారం:
సర్జరీ అయిన మొదటి 7 రోజులలో, ఆహారం సులభంగా జీర్ణమయ్యేలా ఉండాలి. జీర్ణ సమస్యలను తగ్గించడానికి దీనిని తక్కువ మొత్తంలో తీసుకోవాలి.
ఉడకబెట్టిన కూరగాయలు: పొట్టు తీసిన, గింజలు లేని కూరగాయలు, ఉదాహరణకు బీన్స్, సొరకాయ, వంకాయ, క్యారెట్, పొట్లకాయ, గుమ్మడికాయ, బీట్రూట్.
పొట్టు తీసిన, గింజలు లేని పండ్లు: యాపిల్, బేరిపండు, అరటిపండు, పీచు పండు, బొప్పాయి వంటివి. వీటిని పంచదార కలపకుండా జ్యూస్ల రూపంలో కూడా తీసుకోవచ్చు.
సూప్లు/రసాలు: చికెన్ లేదా టర్కీతో చేసిన కూరగాయల సూప్లు లేదా రసాలు.
మెత్తని కూరగాయలు: పాలు లేదా వెన్న లేకుండా ఉడికించిన ఆలూ, క్యారెట్, చిలగడదుంప వంటివి.
తక్కువ కొవ్వు గల ప్రోటీన్లు: పొట్టు లేని చికెన్ లేదా టర్కీ, తెల్ల చేప ముక్కలు, టోఫు.
తక్కువ కొవ్వు గల పాల ఉత్పత్తులు: రికోటా చీజ్, తక్కువ కొవ్వు గల మొజారెల్లా, పనీర్.
చెట్లతో తయారైన పానీయాలు (ప్లాంట్-బేస్డ్ డ్రింక్స్): సోయా, ఓట్ లేదా బియ్యం పాలు.
సులభంగా జీర్ణమయ్యే కార్బోహైడ్రేట్లు: తెల్ల అన్నం, పాస్తా, తెల్ల బ్రెడ్, క్రీమ్ క్రాకర్స్, బియ్యం లేదా మొక్కజొన్న కేకులు, చక్కెర లేని జిలెటిన్.
శస్త్రచికిత్స తర్వాత దూరంగా ఉండాల్సినవి
కోలుకునే సమయంలో, ఎక్కువ కొవ్వు ఉన్న లేదా జీర్ణవ్యవస్థను ఇబ్బంది పెట్టే ఆహారాలకు దూరంగా ఉండటం చాలా మంచిది:
కొవ్వు అధికంగా ఉండే ఎర్ర మాంసం: ఆర్గాన్ మీట్ (గొడ్డు మాంసం, కాలేయం), బేకన్, సాసేజ్లు, ఛోరిజో, బ్లడ్ సాసేజ్లు, హామ్, టిన్లలో ఉండే మాంసం, నూనెలో వండిన చేపలు.
పాల ఉత్పత్తులు: పూర్తి కొవ్వు ఉన్న పాలు, పూర్తి కొవ్వు ఉన్న పెరుగు, పసుపు చీజ్, వెన్న.
అధిక కొవ్వు పదార్థాలు: వేయించిన పదార్థాలు, చాక్లెట్, అవకాడో (మొదటి దశలో మాత్రమే), కొబ్బరి, వేరుశెనగ, వాల్నట్లు, బాదం, జీడిపప్పు, ఐస్క్రీమ్.
అల్ట్రా-ప్రాసెస్డ్ పదార్థాలు: కేకులు, పిజ్జా, శాండ్విచ్ కుకీలు, ముందుగా వండిన ఆహారాలు, స్వీట్లు.
మసాలాలు: మిరపకాయ, కరివేపాకు, పప్రికా, టాబాస్కో వంటి ఘాటైన సాస్లు.
ఆల్కహాల్, కెఫిన్ ఉన్న పానీయాలు: కాఫీ, బ్లాక్ టీ, గ్రీన్ టీ.
ఈ ఆహారాలకు దూరంగా ఉండటం వల్ల విరేచనాలు, కడుపు నొప్పి, వికారం, ఇతర జీర్ణ సమస్యలు రాకుండా ఉంటాయి. కొన్ని ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు, ఉదాహరణకు అవకాడో, వాల్నట్లు, బాదం, అవిసె గింజలు లేదా చియా గింజలు వంటి వాటిని, శరీరం తట్టుకుంటే నెమ్మదిగా తిరిగి ఆహారంలో చేర్చుకోవచ్చు.