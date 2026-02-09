Bio Clock: బయో క్లాక్ అంటే ఏమిటి? మన ఆరోగ్యంపై దాని ప్రభావం
Bio Clock: బయో క్లాక్ అంటే ఏమిటి? మన ఆలోచనలు, జీవనశైలి, నిద్రపట్టిక ఆరోగ్యంపై ఎలా ప్రభావం చూపుతాయి? నిపుణుల సూచనలు తెలుసుకోండి.
Bio Clock: మన శరీరంలో సహజంగా పనిచేసే సమయ నియంత్రణ వ్యవస్థను “బయో క్లాక్” లేదా జీవ గడియారం అని పిలుస్తారు. ఇది నిద్ర, మేల్కొలుపు, ఆకలి, శక్తి స్థాయిలు వంటి అనేక శారీరక ప్రక్రియలను ప్రభావితం చేస్తుంది. అయితే ఇటీవల సామాజిక మాధ్యమాల్లో బయో క్లాక్పై వివిధ అభిప్రాయాలు ప్రచారం అవుతున్నాయి. ముఖ్యంగా మన ఆలోచనా విధానం, నమ్మకాలు, జీవనశైలి ఆయుష్షుపై ప్రభావం చూపుతాయని కొందరు నిపుణులు చెబుతున్నారు.
మానసికంగా నెగటివ్ ఆలోచనలు పెట్టుకోవడం వల్ల ఆరోగ్యంపై ప్రతికూల ప్రభావం ఉండొచ్చని సూచిస్తున్నారు. “వయస్సు పెరిగే కొద్దీ రోగాలు వస్తాయి” అనే భావనకు బదులుగా, సానుకూల దృక్పథం, క్రమమైన వ్యాయామం, సమతుల ఆహారం, ధ్యానం వంటి అలవాట్లు ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరుస్తాయని వైద్యులు చెబుతున్నారు.
బయో క్లాక్ను సక్రమంగా ఉంచడానికి సరైన నిద్రపట్టిక, శారీరక చురుకుదనం, మానసిక ప్రశాంతత అవసరమని ఆరోగ్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. వయస్సు పెరిగినా ఆరోగ్యంగా జీవించాలంటే ఆత్మవిశ్వాసం, ఆనందం, సానుకూల ఆలోచనలు ముఖ్యమని పేర్కొంటున్నారు.
అయితే ఆయుష్షు, వ్యాధులపై ప్రభావం కేవలం మన ఆలోచనలతోనే నిర్ణయించబడదని, జన్యుపరమైన అంశాలు, జీవనశైలి, వైద్య పరిస్థితులు కూడా కీలక పాత్ర పోషిస్తాయని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు. కాబట్టి ఆరోగ్యంపై సందేహాలు ఉంటే వైద్యుల సలహా తీసుకోవడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.