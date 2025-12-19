  • Menu
Home  > లైఫ్ స్టైల్

Eating Meat : అమ్మో.. ఒక నెల మాంసం మానేస్తే బాడీలో ఇన్ని అద్భుతాలు జరుగుతాయా ?

Eating Meat
x

Eating Meat : అమ్మో.. ఒక నెల మాంసం మానేస్తే బాడీలో ఇన్ని అద్భుతాలు జరుగుతాయా ?

Highlights

Eating Meat : మాంసాహారం ఆరోగ్యానికి మంచిదే అయినప్పటికీ, చాలా మంది ఇటీవల దానిని పూర్తిగా మానేసి శాకాహారం వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు.

Eating Meat: మాంసాహారం ఆరోగ్యానికి మంచిదే అయినప్పటికీ, చాలా మంది ఇటీవల దానిని పూర్తిగా మానేసి శాకాహారం వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. అయితే, క్రమం తప్పకుండా మాంసం తినే వ్యక్తి ఒక నెల రోజులు (30 రోజులు) మాంసాహారం తీసుకోకపోతే అతని శరీరంలో కొన్ని ముఖ్యమైన మార్పులు కనిపిస్తాయి. ముఖ్యంగా మాంసం మానేయడం వల్ల శరీరంలోని మంట తగ్గుతుంది. ప్రాసెస్ చేసిన మాంసం, రెడ్ మీట్‌లో సంతృప్త కొవ్వులు ఎక్కువగా ఉంటాయి, ఇవి తరచుగా శరీరంలో మంటకు కారణమవుతాయి. మాంసం త్యజించడం వల్ల మంట తగ్గి, దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య సమస్యల ప్రమాదం తగ్గుతుంది. అంతేకాకుండా జీర్ణక్రియ సంబంధిత సమస్యలు తగ్గి, మలబద్ధకం సమస్యకు కూడా పరిష్కారం లభిస్తుంది. మాంసానికి బదులుగా ఎక్కువ ధాన్యాలు, కూరగాయలు, పప్పు దినుసులు తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణవ్యవస్థ ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతుంది.

మాంసాహారం మానేయడం వల్ల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నప్పటికీ, ఒక ముఖ్యమైన సమస్య కూడా ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది..అదే ఎనర్జీ లెవల్స్ తగ్గడం. మాంసంలో ముఖ్యమైన ప్రోటీన్, ఐరన్ వంటి పోషకాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి. మాంసం తినడం మానేస్తే, శరీరానికి అవసరమైన శక్తి తగ్గడం, అలసటగా అనిపించడం వంటి సమస్యలు రావచ్చు. అందుకే మాంసాహారాన్ని మానేసేవారు తమ ఆహారంలో ఇతర రూపాల్లో ప్రోటీన్, ముఖ్య పోషకాలు ఉండేలా చూసుకోవాలి. పప్పులు, ధాన్యాలు, బీన్స్, సోయా ఉత్పత్తులు వంటి అధిక ప్రోటీన్ కలిగిన శాకాహార వనరులను పెంచడం ద్వారా ప్రోటీన్ లోపం రాకుండా చూసుకోవాలి. లేదంటే, ఎముకలు బలహీనపడే ప్రమాదం పెరుగుతుంది.

మాంసం మానేయడం మంచిదే అయినప్పటికీ, ఒకేసారి ఆకస్మికంగా మాంసాహారం తీసుకోవడం నిలిపివేయడం మంచిది కాదు, ఎందుకంటే ఇది శరీరంలో పోషకాల సమతుల్యతను దెబ్బతీయవచ్చు. మాంసాహారాన్ని క్రమంగా తగ్గిస్తూ, దాని స్థానంలో పోషకాలు అధికంగా ఉండే శాకాహార వనరులను చేర్చాలి. మాంసానికి బదులుగా సమతుల్య ఆహారాన్ని కొనసాగించడం చాలా ముఖ్యం. దీనివల్ల ప్రోటీన్ లేదా ఇతర ముఖ్యమైన పోషకాల కొరత రాకుండా ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు. కాబట్టి ఆరోగ్య నిపుణుల సలహా మేరకు మాంసానికి సమానమైన పోషక విలువలున్న శాకాహారాలను ఎంచుకోవడం ద్వారా, మాంసం లేకుండా కూడా పూర్తి ఆరోగ్యాన్ని పొందవచ్చు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick