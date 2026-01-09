Weight Loss Tips: వేడి నీటితో బరువు తగ్గుతారనేది అబద్ధమా? న్యూట్రిషనిస్ట్ చెప్పిన 'థర్మోజెనిసిస్' రహస్యం ఇదే!
Weight Loss Tips: బరువు తగ్గడానికి వేడి నీరు తాగడం మంచిదా? లేక చల్లని నీరా? ప్రముఖ న్యూట్రిషనిస్ట్ ఆసక్తికర విషయాలను వెల్లడించారు. 'థర్మోజెనిసిస్' ప్రక్రియ ద్వారా కేలరీలు ఎలా బర్న్ అవుతాయో మరియు బరువు తగ్గడానికి ఏ నీరు తాగితే మెరుగైన ఫలితాలు ఉంటాయో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
Weight Loss Tips: బరువు తగ్గాలని (Weight Loss) నిర్ణయించుకోగానే చాలామంది చేసే మొదటి పని ఉదయాన్నే వేడి నీరు తాగడం. వేడి నీటితో శరీరంలోని కొవ్వు కరిగిపోతుందని దశాబ్దాలుగా ఒక నమ్మకం ఉంది. అయితే, దీనిపై ప్రముఖ న్యూట్రిషనిస్ట్ షాకింగ్ నిజాలను వెల్లడించారు. బరువు తగ్గడానికి వేడి నీటి కంటే చల్లని నీరే ఎక్కువ ప్రభావం చూపుతుందని ఆమె విశ్లేషించారు.
చల్లని నీరు బరువును ఎలా తగ్గిస్తుంది?
సాధారణంగా వేడి నీరు జీర్ణక్రియకు మంచిదని మనకు తెలుసు. కానీ, బరువు తగ్గడం విషయానికి వస్తే చల్లని నీరు పని చేసే తీరు భిన్నంగా ఉంటుంది. దీని వెనుక మూడు ప్రధాన కారణాలు ఉన్నాయి:
థర్మోజెనిసిస్ (Thermogenesis): మనం చల్లని నీరు తాగినప్పుడు, ఆ నీటిని శరీర ఉష్ణోగ్రతకు (Body Temperature) సమానంగా మార్చడానికి మన శరీరం కొంత శక్తిని ఖర్చు చేస్తుంది. ఈ ప్రక్రియలో శరీరంలోని కేలరీలు సహజంగానే బర్న్ అవుతాయి.
ఆకలి నియంత్రణ: ఆకలి వేసినప్పుడు చల్లని నీరు తాగడం వల్ల కడుపు నిండుగా ఉన్న అనుభూతి కలుగుతుంది. ఇది 'క్రేవింగ్స్' (Cravings) తగ్గించి, అనవసరమైన ఆహారం తీసుకోకుండా అడ్డుకుంటుంది.
ఎక్కువ సేపు వర్కౌట్: వ్యాయామం చేసే సమయంలో చల్లని నీరు తాగడం వల్ల బాడీ టెంపరేచర్ అదుపులో ఉంటుంది. దీనివల్ల మీరు త్వరగా అలసిపోకుండా ఎక్కువ సేపు వర్కౌట్ చేయగలుగుతారు.
వేడి నీటితో ప్రయోజనం లేదా?
వేడి నీరు బరువు తగ్గడానికి నేరుగా సహాయపడకపోయినా, ఇతర ఆరోగ్య ప్రయోజనాలను అందిస్తుంది:
డీటాక్స్: శరీరం నుండి వ్యర్థాలను (Toxins) బయటకు పంపడంలో గోరువెచ్చని నీరు మేలు చేస్తుంది.
జీర్ణక్రియ: తిన్న ఆహారం త్వరగా విచ్ఛిన్నం కావడానికి, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలు తగ్గడానికి వేడి నీరు తోడ్పడుతుంది.
ముగింపు: న్యూట్రిషనిస్ట్ అభిప్రాయం ప్రకారం, కేవలం నీటితోనే బరువు తగ్గడం అసాధ్యం. మెటబాలిజం చురుగ్గా ఉండాలంటే రోజంతా హైడ్రేటెడ్గా ఉండటంతో పాటు, సమతుల్య ఆహారం మరియు క్రమం తప్పని వ్యాయామం చాలా ముఖ్యం.
(గమనిక: ఈ సమాచారం అవగాహన కోసం మాత్రమే. జలుబు లేదా గొంతు సమస్యలు ఉన్నవారు చల్లని నీటికి దూరంగా ఉండటం మంచిది.)