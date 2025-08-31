  • Menu
Home  > లైఫ్ స్టైల్

Weight Loss: బరువు తగ్గాలనుకుంటున్నారా? దోసకాయను ఇలా తింటే ఫలితం ఖాయం!

Weight Loss: బరువు తగ్గాలనుకుంటున్నారా? దోసకాయను ఇలా తింటే ఫలితం ఖాయం!
x

Weight Loss: బరువు తగ్గాలనుకుంటున్నారా? దోసకాయను ఇలా తింటే ఫలితం ఖాయం!

Highlights

దోసకాయలో 95% నీరు ఉండటంతో పాటు విటమిన్ K, మెగ్నీషియం, పొటాషియం, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. వేసవిలో శరీరాన్ని హైడ్రేట్‌గా ఉంచడంలో, జీర్ణక్రియ మెరుగుపరచడంలో, బరువు తగ్గడంలో దోసకాయ చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

దోసకాయలో 95% నీరు ఉండటంతో పాటు విటమిన్ K, మెగ్నీషియం, పొటాషియం, యాంటీఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. వేసవిలో శరీరాన్ని హైడ్రేట్‌గా ఉంచడంలో, జీర్ణక్రియ మెరుగుపరచడంలో, బరువు తగ్గడంలో దోసకాయ చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.

దీన్ని సలాడ్, స్మూతీ, జ్యూస్ లేదా డిటాక్స్ డ్రింక్స్ రూపంలో తీసుకోవచ్చు. భోజనానికి ముందు తింటే ఆకలి తగ్గి తక్కువగా తినే అలవాటు ఏర్పడుతుంది. భోజనం తర్వాత తింటే జీర్ణక్రియ సులభం అవుతుంది, కడుపు ఉబ్బరం తగ్గుతుంది. అలాగే శరీరాన్ని తాజాగా, హైడ్రేట్‌గా ఉంచుతుంది.

ఉదయాన్నే దోసకాయ తినడం మరింత మంచిది. రాత్రంతా నిద్రపోయిన తర్వాత శరీరంలో నీరు తగ్గిపోతుంది. అప్పుడు ఉదయాన్నే దోసకాయ తింటే శరీరానికి మళ్లీ హైడ్రేషన్ అందుతుంది. సాయంత్రం తిన్నా కూడా ఇది తేలికపాటి, తక్కువ కేలరీల స్నాక్‌లా పనిచేస్తుంది.

రోజుకు 1–2 మధ్యస్థ దోసకాయలు తినడం సరిపోతుంది. అయితే మూత్రపిండ సమస్యలు ఉన్నవారు లేదా కిడ్నీ రాళ్లతో బాధపడుతున్నవారు వైద్యుడి సలహా తీసుకున్న తర్వాత మాత్రమే దోసకాయ తినడం మంచిది.

మొత్తానికి, బరువు తగ్గాలనుకునే వారు, ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలనుకునే వారు తమ డైట్‌లో దోసకాయను తప్పనిసరిగా చేర్చుకోవాలి.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick