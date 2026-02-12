Weight Loss Recipe: బరువు తగ్గాలా? అయితే ఈ 'ఓట్స్ ఆమ్లెట్' తినాల్సిందే!
ప్రోటీన్, ఫైబర్తో నిండిన ఈ హెల్తీ ఓట్స్ ఆమ్లెట్ బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది. తక్కువ క్యాలరీలతో ఎక్కువ శక్తిని అందించే సులభమైన బ్రేక్ఫాస్ట్ రిసిపీ.
ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలికి పోషక విలువలున్న అల్పాహారం ఎంతో ముఖ్యం. ముఖ్యంగా బరువు తగ్గాలనుకునే వారికి ఓట్స్ ఒక వరం లాంటివి. ఓట్స్ లో ఉండే పీచు పదార్థం (ఫైబర్) ఆకలిని నియంత్రించడమే కాకుండా శరీరానికి కావాల్సిన శక్తిని ఇస్తుంది. అయితే రోజూ తినే ఓట్స్ కిచిడీ లేదా ఉప్మా కాకుండా, రుచికరంగా, కొత్తగా ఏదైనా తినాలనుకుంటే 'ఓట్స్ ఆమ్లెట్' ఒక అద్భుతమైన ఎంపికగా మారుతుందని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. కోడిగుడ్డులోని ప్రోటీన్ ఓట్స్కు తోడైతే అది సంపూర్ణ ఆహారంగా మారుతుందని వెల్లడించారు. తక్కువ టైంలో ఈ హెల్తీ ఓట్స్ ఆమ్లెట్ను ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.
కావలసిన పదార్థాలు:
ఓట్స్ - అర కప్పు
కోడిగుడ్లు - 2
పాలు (లేదా నీళ్లు) - సరిపడా
క్యాప్సికం, ఉల్లిపాయ, పచ్చిమిర్చి - తరిగిన ముక్కలు
కొత్తిమీర - కొద్దిగా
ఉప్పు, మిరియాల పొడి - రుచికి సరిపడా
ఆలివ్ ఆయిల్ (లేదా నూనె) - 2 టీస్పూన్లు
తయారీ విధానం:
ముందుగా అర కప్పు ఓట్స్ తీసుకుని మిక్సీ జార్ లో వేసి మెత్తని పొడిలా చేసుకోవాలి. ఒక బౌల్ లో ఓట్స్ పొడి వేసి, అందులో దోసె పిండి మాదిరిగా వచ్చేలా తగినన్ని పాలు లేదా నీళ్లు పోసి కలపాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని 10 నిమిషాల పాటు పక్కన ఉంచాలి. మరో గిన్నెలో రెండు గుడ్లను పగలగొట్టి, అందులో ఉప్పు, మిరియాల పొడి వేసి బాగా గిలకొట్టాలి. ఈ గుడ్డు మిశ్రమంలో సన్నగా తరిగిన ఉల్లిపాయలు, క్యాప్సికం, పచ్చిమిర్చి, కొత్తిమీర ముక్కలను వేసి కలపాలి. కావాలంటే మీకు నచ్చిన ఇతర కూరగాయలను కూడా చేర్చుకోవచ్చు. నానబెట్టిన ఓట్స్ మిశ్రమాన్ని, ఈ గుడ్డు-కూరగాయల మిశ్రమంతో బాగా కలపాలి. తర్వాత స్టవ్ మీద పాన్ పెట్టి రెండు స్పూన్ల ఆలివ్ ఆయిల్ వేయాలి. పాన్ వేడెక్కాక తయారు చేసుకున్న మిశ్రమాన్ని ఆమ్లెట్ లా వేసి, మూత పెట్టి రెండు నిమిషాల పాటు తక్కువ మంటపై ఉడికించాలి. ఒక వైపు కాలిన తర్వాత ఈ ఆమ్లెట్ను జాగ్రత్తగా రెండో వైపు తిప్పి మరో రెండు నిమిషాలు కాల్చుకుంటే ఎంతో రుచికరమైన ఓట్స్ ఆమ్లెట్ రెడీ అవుతుంది.
ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఇవే..
ఇది తింటే కడుపు నిండుగా అనిపించి త్వరగా ఆకలి వేయదు.
కోడిగుడ్ల వల్ల శరీరానికి అవసరమైన ప్రోటీన్ లభిస్తుంది.
ఉదయం హడావుడిలో కూడా కేవలం 10-15 నిమిషాల్లో దీనిని సిద్ధం చేసుకోవచ్చు.
ఆరోగ్యానికి ప్రాధాన్యతనిచ్చే వారు తమ డైట్లో తప్పకుండా ఈ వంటకాన్ని చేర్చుకోవాలని వైద్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, రేపు ఉదయం మీ ఇంట్లో కూడా ఈ 'ఓట్స్ ఆమ్లెట్' ను రెడీ చేసుకోడానికి ఒకసారి ప్రయత్నించి చూడండి.