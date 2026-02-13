No Oil Breakfast: కేవలం 3 వస్తువులతో అదిరిపోయే హెల్తీ బ్రేక్ఫాస్ట్.. ఇలా చేస్తే బరువు తగ్గడం ఖాయం!
నేటి ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో చాలామంది ఎదుర్కొనే ప్రధాన సమస్య అధిక బరువు, సమయానికి సరైన ఆహారం తీసుకోలేకపోవడం. ఉదయం టిఫిన్ అనగానే ఇడ్లీ, దోశ వంటి సాధారణ వంటకాలే గుర్తొస్తాయి. కానీ, ఆరోగ్యంగా ఉండాలన్నా, వేగంగా బరువు తగ్గాలన్నా మనం తీసుకునే ఆహారంలో మార్పులు తప్పనిసరిగా చేసుకోవాలని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. తక్కువ సమయంలో, కేవలం మూడు వస్తువులతో, నూనె లేకుండా తయారుచేసుకోగలిగే ఒక అద్భుతమైన హెల్తీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెసిపీ గురించి ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం. ఇది లంచ్ బాక్స్లోకి లేదా డిన్నర్లోకి కూడా చాలా సూపర్గా పని చేస్తుంది. ఇంతకీ ఆ హెల్తీ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఏంటో చూద్దామా.
కావలసిన పదార్థాలు:
పెసరపప్పు - ప్రోటీన్లకు నిలయం.
కూరగాయలు (మీకు నచ్చినవి) - పీచు పదార్థం కోసం.
పెరుగు లేదా మజ్జిగ - జీర్ణక్రియ మెరుగుపరచడానికి.
(గమనిక: ఇందులో మైదా, పిండి లేదా ఇతర నూనె పదార్థాలు అస్సలు వాడనవసరం లేదు)
తయారీ విధానం:
ముందుగా పెసరపప్పును శుభ్రంగా కడిగి 2-3 గంటల పాటు నానబెట్టుకోవాలి. నానిన పప్పును మిక్సీ జార్లో వేసి, అందులో కొంచెం అల్లం, పచ్చిమిర్చి వేసి మెత్తగా పేస్ట్లా చేసుకోవాలి. ఈ మిశ్రమం దోశ పిండిలా ఉండాలి. ఈ పిండిలో సన్నగా తరిగిన క్యారెట్, క్యాప్సికమ్, ఉల్లిపాయలు లేదా మీకు నచ్చిన కూరగాయలను కలుపుకోవాలి. రుచికి సరిపడా ఉప్పు కూడా వేసుకోవాలి. ఒక నాన్-స్టిక్ పాన్ తీసుకుని, దానిపై ఒక్క చుక్క నూనె లేకుండా ఈ పిండిని ఊతప్పంలా లేదా దోశలా వేసుకోవాలి. తక్కువ మంట మీద రెండు వైపులా ఎర్రగా కాల్చుకుంటే వేడి వేడి హెల్తీ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెడీ.
ఈ బ్రేక్ఫాస్ట్ ప్రత్యేకతలు ఏంటంటే..
* వెయిట్ లాస్ ఫ్రెండ్లీ: ఇందులో నూనె వాడకపోవడం వల్ల క్యాలరీలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి.
* హై ప్రోటీన్: పెసరపప్పు వాడటం వల్ల శరీరానికి కావలసిన ప్రోటీన్ సమృద్ధిగా అందుతుంది.
* పిల్లలకు ఉత్తమం: మైదా వంటి అనారోగ్యకరమైన పదార్థాలు లేకపోవడం వల్ల పిల్లల లంచ్ బాక్స్లోకి ఇది ఒక హెల్తీ ఆప్షన్.
* తక్కువ సమయం: ఉదయాన్నే హడావిడి పడకుండా కేవలం 10 నిమిషాల్లో దీనిని సిద్ధం చేసుకోవచ్చు.
ఆరోగ్యంగా ఉండటం అంటే రుచిలేని ఆహారం తినడం కాదు. ఇలాంటి స్మార్ట్ రెసిపీలతో రుచిని, ఆరోగ్యాన్ని రెండింటినీ పొందవచ్చు. మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ఈ "నో ఆయిల్ - నో మైదా" రెసిపీని ప్రయత్నించి చూడండి.