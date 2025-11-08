  • Menu
Home  > లైఫ్ స్టైల్

Reheating Food : చలికాలంలో వేడి వేడి ఆహారం కోసం పదే పదే వేడి చేస్తున్నారా? తస్మాత్ జాగ్రత్త

Reheating Food
x

Reheating Food : చలికాలంలో వేడి వేడి ఆహారం కోసం పదే పదే వేడి చేస్తున్నారా? తస్మాత్ జాగ్రత్త

Highlights

Reheating Food : చలికాలం వచ్చిందంటే, చల్లగా ఉండే ఆహారాన్ని తినడానికి ఎవరూ ఇష్టపడరు.

Reheating Food : చలికాలం వచ్చిందంటే, చల్లగా ఉండే ఆహారాన్ని తినడానికి ఎవరూ ఇష్టపడరు. అందుకే ఉదయం వండిన ఆహారం మిగిలిపోయినా లేదా చల్లబడిపోయినా, దానిని మళ్లీ మళ్లీ వేడి చేసి తినడం చాలా మందికి అలవాటు. సమయం ఆదా చేసుకోవడానికి లేదా ఆహారం వృథా చేయకూడదనే ఉద్దేశంతో ఈ అలవాటు చేసుకున్నా, ఆరోగ్య నిపుణులు మాత్రం ఈ పద్ధతిని ఆరోగ్యానికి చాలా ప్రమాదకరంగా పరిగణిస్తున్నారు. ఇలా పదే పదే వేడి చేయడం వల్ల ఆహారంలోని పోషకాలు నశించడమే కాక, కొన్ని రకాల బ్యాక్టీరియాలు పెరిగి ఫుడ్ పాయిజనింగ్‌కు దారితీసే అవకాశం ఉందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

చలికాలంలో చల్లని వాతావరణం కారణంగా ఆహారం త్వరగా చల్లబడుతుంది. అయితే, దీనిని మళ్లీ మళ్లీ వేడి చేయడం వల్ల ఆహారం యొక్క రుచి మాత్రమే కాక, అందులోని ముఖ్యమైన పోషకాలు కూడా నశించిపోతాయి. ఆహారాన్ని పదే పదే వేడి చేయడం వల్ల అందులోని ప్రోటీన్లు, విటమిన్లు, ఖనిజాల సహజ సమతుల్యత దెబ్బతింటుంది. చల్లని వాతావరణంలో, గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉంచిన ఆహారంలో బ్యాక్టీరియా, శిలీంధ్రాల వృద్ధికి ప్రమాదం పెరుగుతుంది. చల్లబడిన ఆహారాన్ని మళ్లీ వేడి చేసినప్పుడు కూడా ఈ సూక్ష్మజీవులు పూర్తిగా నాశనం కాకపోవచ్చు.

పదే పదే వేడి చేయకూడని కొన్ని ఆహారాలు ఉన్నాయి, ఇవి తిన్నప్పుడు ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీసే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా అన్నం, బంగాళాదుంపలు, పుట్టగొడుగులు, చికెన్, గుడ్లు వంటి ఆహారాలలో బాసిల్లస్ సెరియస్ అనే బ్యాక్టీరియా పెరిగే ప్రమాదం ఉంది. ఈ బ్యాక్టీరియా వల్ల కడుపు నొప్పి, వాంతులు, అతిసారం, తీవ్రమైన ఫుడ్ పాయిజనింగ్ వంటి సమస్యలు తలెత్తవచ్చు.

పదేపదే వేడి చేయడం వల్ల ఆహారంలోని కొవ్వులు, నూనెలు ఆక్సీకరణం చెంది, ఆరోగ్యానికి హాని కలిగించే విషపూరిత మూలకాలను విడుదల చేస్తాయి. ఆహారంలోని నూనెలు, మసాలాల్లో ఉండే కొవ్వులు ఆక్సీకరణం చెందడం వల్ల విడుదలయ్యే విషపూరిత పదార్థాలు కాలేయం పై తీవ్ర ప్రభావం చూపి, వాపుకు కారణం కావచ్చు. పిల్లలు, వృద్ధులు, అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న వ్యక్తులు పదే పదే వేడి చేసిన ఆహారాన్ని తినకుండా ఉండటం మంచిది. ఎందుకంటే వారి రోగనిరోధక శక్తి బలహీనంగా ఉంటుంది, దీనివల్ల సంక్రమణ ప్రమాదం పెరుగుతుంది.

ఆహారాన్ని వృథా చేయకుండా, ఆరోగ్యంగా తినడానికి నిపుణులు కొన్ని ముఖ్యమైన సూచనలు ఇస్తున్నారు. ఒకేసారి ఎక్కువ ఆహారం వండకుండా, ఆ సమయానికి ఎంత అవసరమో అంతే వండడానికి ప్రయత్నించాలి. మిగిలిన ఆహారాన్ని వండిన తరువాత రెండు గంటల కంటే ఎక్కువ సమయం గది ఉష్ణోగ్రత వద్ద ఉంచకూడదు. దానిని వెంటనే రిఫ్రిజిరేటర్‌లో భద్రపరచాలి. ఈ అలవాటును చలికాలంలోనే కాకుండా, అన్ని ఋతువులలోనూ పాటించడం వల్ల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవచ్చు.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick