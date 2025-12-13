Warm Milk vs Turmeric Milk: మంచి నిద్ర కోసం ఏది బెస్ట్? పసుపు పాలు? లేక గోరువెచ్చని పాలు?
ప్రశాంతమైన నిద్ర కావాలా? పడుకునే ముందు ఏ పాలు తాగితే బెటర్—పసుపు పాలునా? లేక గోరువెచ్చని పాలునా? ఇక్కడ నిపుణులు చెప్పిన విషయాలు క్లారిటీగా చూద్దాం.
ప్రశాంతమైన నిద్ర కావాలా? పడుకునే ముందు ఏ పాలు తాగితే బెటర్—పసుపు పాలునా? లేక గోరువెచ్చని పాలునా? ఇక్కడ నిపుణులు చెప్పిన విషయాలు క్లారిటీగా చూద్దాం.
మన చాలామందికి రాత్రి పడుకునే ముందు ఒక గ్లాస్ పాలు తాగడం అలవాటు.
పెద్దలు చెప్పే మాటల ప్రకారం, పాలు ఎముకలకు మంచిది, నిద్రను బాగా పట్టేలా చేస్తుంది. తాజా అధ్యయనాలు కూడా దీనిని కొంతవరకు సమర్థిస్తున్నాయి. అయితే నిపుణులు ఈ విషయంపై చెప్పే వివరాలు మరింత ఆసక్తికరం.
పసుపు పాలు & గోరువెచ్చని పాలు – రెండింటికీ ప్రయోజనాలే ఉన్నాయి.
నిపుణుడు డాక్టర్ ప్రదీప్ బజాజ్ ప్రకారం, రెండు రకాల పాలు కూడా నిద్రను మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. కానీ అవి పనిచేసే విధానం మాత్రం వేరు.
గోరువెచ్చని పాలు → నిద్ర హార్మోన్లపై డైరెక్ట్ ప్రభావం
పసుపు పాలు → మంట తగ్గించడం, ఒత్తిడి తగ్గించడం, జీర్ణక్రియ మెరుగుపరచడం ద్వారా పరోక్షంగా నిద్రకు సహాయం
వెచ్చని పాలు నిద్ర హార్మోన్లను పెంచుతాయి.
వెచ్చని పాలలో ట్రిప్టోఫాన్ అనే అమైనో ఆమ్లం ఉంటుంది. ఇది మెదడులో
సెరొటోనిన్
మెలటోనిన్
లాంటివిగా మారి నిద్రను కలిగిస్తుంది.
2015లో పెన్సిల్వేనియా & టెనెస్సీ విశ్వవిద్యాలయాల అధ్యయనం ప్రకారం, ట్రిప్టోఫాన్ అధికంగా ఉన్న ఆహారం తీసుకున్న వారికి నిద్రเร็วగా పట్టి, రాత్రి మేల్కొను సమస్య తగ్గిందని తేలింది.
పసుపు పాలు — శరీరాన్ని రిలాక్స్ చేసే పవర్ఫుల్ డ్రింక్.
పసుపులో ఉండే కర్కుమిన్ అనే పదార్థం శక్తివంతమైన
శోథనిరోధక (anti-inflammatory)
యాంటీ ఆక్సిడెంట్
ప్రభావాలు కలిగిస్తుంది.
ఇది నిద్ర హార్మోన్లను నేరుగా పెంచకపోయినా,
✔ ఒత్తిడి తగ్గిస్తుంది
✔ శరీరంలోని వాపులు తగ్గిస్తుంది
✔ జీర్ణక్రియ మెరుగుపరుస్తుంది
అందువల్ల నిద్రకు అనుకూల వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తుంది.
పసుపు పాలు – పరిశోధనలు ఏమంటున్నాయి?
2020లో జర్నల్ ఆఫ్ న్యూట్రిషనల్ సైన్స్లో వచ్చిన ఒక అధ్యయనం ప్రకారం, పసుపు తీసుకున్నవారిలో
ఆందోళన తగ్గడం
నిద్ర నాణ్యత మెరుగుపడటం
గమనించబడింది.
అందువల్ల ఒత్తిడి, ఆందోళన లేదా నొప్పులు ఉన్నవారికి పసుపు పాలు మంచి ఆప్షన్.
అయితే అందరికీ పసుపు పాలు సరిపోవు.
ఆమ్లత్వం (acidity)
కడుపు సున్నితత్వం
ఉన్నవారికి పసుపు పాలు అసౌకర్యం కలిగించే అవకాశం ఉంది.
లాక్టోస్ అసహనం (lactose intolerance) ఉన్నవారు లాక్టోస్-ఫ్రీ పాలను ఉపయోగించాలి.
అయినా, ఎక్కువమందికి పసుపు పాలు శరీరాన్ని రిలాక్స్ చేసి నిద్రకు సహాయం చేస్తాయి.
అయితే మంచి నిద్ర కోసం ఏ పాలు తాగాలి?
నిద్రపట్టకపోవడం మాత్రమే ప్రధాన సమస్య అయితే → గోరువెచ్చని పాలు బెస్ట్.
ఒత్తిడి, శరీర నొప్పులు, ఆందోళన కారణంగా నిద్ర దెబ్బతింటే → పసుపు పాలు బెస్ట్ ఆప్షన్.
శరీరం ఏది సులభంగా అంగీకరిస్తే దాన్ని ఎంచుకుంటే, రాత్రి నిద్ర మరింత మెరుగవుతుంది.