Vastu For Income: వాస్తు లోపాలే ఆర్థిక ఇబ్బందులకు కారణమా? నిపుణుల సూచనలు ఇవే

Highlights

ఇంటి వాస్తు లోపాల వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయా? బావులు, ప్రహరీ గోడలు, నేల మట్టం వంటి అంశాలపై వాస్తు నిపుణుల సూచనలు తెలుసుకోండి.

ఇంటి నిర్మాణం, భూమి వినియోగంలో వాస్తు నియమాలను పాటించకపోతే ఆర్థిక, మానసిక ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయని వాస్తు నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇటీవల ఒక పాఠకుడు ఎదుర్కొంటున్న ఆర్థిక సమస్యలపై వాస్తు విశ్లేషణ కోరుతూ వివరాలు అందించారు.

సదరు వ్యక్తి తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, తూర్పు వీధి ఉన్న 14 సెంట్ల స్థలంలో సగం భాగాన్ని తన సోదరికి ఇల్లు నిర్మించేందుకు ఇచ్చారు. మిగిలిన దక్షిణ భాగంలో రెండు గదులు, వరండా, పోర్టికోతో చిన్న ఇల్లు నిర్మించుకున్నారు. ప్లాట్ మధ్యలో పాత బావి ఉండగా, దాని వెనుక భాగంలో గోడ నిర్మించి రేకులతో షెడ్ ఏర్పాటు చేశారు. అనంతరం రెండు సంవత్సరాల తర్వాత సోదరి కూడా ఇల్లు నిర్మించారు. అయితే ఆ ఇల్లు బావి సరిహద్దుకు ఆనుకుని, దక్షిణం వైపు ఖాళీ వదలకుండా నిర్మించారని తెలిపారు. అంతేకాదు, వారి ప్రహరీ గోడ తన ప్రహరీ కంటే సుమారు రెండు అడుగులు ఎత్తుగా ఉందని పేర్కొన్నారు.

ఈ నిర్మాణాల తర్వాత తనకు ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు మొదలయ్యాయని ఆయన వాపోయారు. దీనిపై వాస్తు నిపుణులు స్పందిస్తూ, ప్రహరీ గోడల ఎత్తు, భూమి నేల మట్టం వంటి అంశాలు కీలకమని వివరించారు. సాధారణంగా తూర్పు ప్రహరీ కంటే పడమటి ప్రహరీ ఎత్తుగా, ఉత్తర ప్రహరీ కంటే దక్షిణ ప్రహరీ ఎత్తుగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. అలాగే ఉత్తరం వైపు ఉన్న పొరుగువారి నేల మట్టం ఎక్కువగా ఉంటే, తమ స్థల నేల మట్టాన్ని పెంచుకోవడం మంచిదని తెలిపారు.

బావులు తవ్వకూడని ప్రదేశాలు ఇవే:

వాస్తు ప్రకారం తప్పు ప్రదేశాల్లో బావులు లేదా గొయ్యులు ఉండటం వల్ల తీవ్రమైన దుష్ఫలితాలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

వాయువ్యం (ఉత్తర పశ్చిమం): శత్రు బాధలు, మానసిక అస్థిరత

నైరుతి (దక్షిణ పశ్చిమం): ఆర్థిక నష్టాలు, రుణభారం

ఆగ్నేయం (దక్షిణ తూర్పు): ధననష్టం, అగ్ని ప్రమాదాలు, చెడు అలవాట్లు

తూర్పు ఆగ్నేయం: ఆరోగ్య సమస్యలు, దొంగల భయం

పశ్చిమ నైరుతి: తీవ్రమైన వ్యాధులు, ప్రవర్తనా లోపాలు

అందువల్ల బావులు తవ్వే ముందు లేదా ఇంటి నిర్మాణానికి ముందే అనుభవజ్ఞులైన వాస్తు నిపుణుల సలహా తీసుకోవడం అత్యంత అవసరమని వారు సూచిస్తున్నారు. సరైన వాస్తు మార్గదర్శకత్వంతో ఆర్థిక ఇబ్బందులను తగ్గించుకోవచ్చని చెబుతున్నారు.

