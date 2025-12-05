  • Menu
Vastu: బాత్రూంలో ఈ 5 వస్తువులను ఎప్పుడూ పెట్టకండి, లేదంటే తీవ్రమైన నష్టం తప్పదు!

Highlights

Vastu Tips for Bathroom: బాత్రూంలో పెట్టకూడని 5 వస్తువులు, ప్రతికూల శక్తిని పెంచే వస్తువులు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు నుంచి కుటుంబ ఉద్రిక్తత వరకు వచ్చే సమస్యలు వివరాలు.

వాస్తు ప్రకారం ఇంట్లో సరైన నియమాలను పాటిస్తే సానుకూల శక్తి నిలిచి, ప్రతికూల శక్తి తొలగిపోతుంది. బాత్రూం కూడా ఇంటి మరో ముఖ్య భాగం కావడంతో, అక్కడ జరిగే చిన్న తప్పిదాలు కూడా ఆర్థిక, ఆరోగ్య, కుటుంబ సమస్యలకు దారితీయవచ్చు. చాలా మంది తెలియక కొన్ని వస్తువులను బాత్రూంలో ఉంచుతారు. ఇవి తీవ్రమైన ప్రతికూల ఫలితాలకు కారణమవుతాయని వాస్తు సూచిస్తోంది.

ఇక్కడ బాత్రూంలో ఎప్పుడూ ఉంచకూడని 5 వస్తువులు చూడండి.

1. క్యాక్టస్ మొక్క

  • ముళ్ళ మొక్కలు, ముఖ్యంగా క్యాక్టస్‌ను బాత్రూంలో పెట్టడం వాస్తు ప్రకారం చాలా ప్రతికూలం.
  • ఇంట్లో గొడవలు పెరుగుతాయి
  • పిల్లల చదువులో అంతరాయం
  • భార్యాభర్తల మధ్య ఒత్తిడి
  • ఇంటి వాతావరణం ఉద్రిక్తంగా మారుతుంది
  • అత్యవసరమే అయితే ఇంటి బయట ఉంచొచ్చు కానీ ఇంటి లోపల ఎక్కడా పెట్టకూడదు.

2. పగిలిపోయిన గాజు సామాన్లు

విరిగిన, పగిలిన గాజు వస్తువులు బాత్రూం లో ఉంటే:

  • వాస్తు దోషం పెరుగుతుంది
  • శ్రేయస్సు, ఆనందం తగ్గుతుంది
  • ఆర్థిక ఇబ్బందులు వస్తాయి
  • ఇంట్లో పగిలిన వస్తువులు వెంటనే తొలగించాలి.

3. చనిపోయిన పూర్వికుల ఫోటోలు

బాత్రూం అటక లేదా గోడపై పూర్వికుల ఫోటోలు పెట్టటం పూర్తిగా తప్పు.

ఇందువల్ల:

  • అప్పులు పెరగడం
  • మానసిక ఒత్తిడి
  • ఆరోగ్య సమస్యలు
  • ఇంట్లో లక్ష్మీకటాక్షం తగ్గిపోవడం

అంతేకాక, పాత దండలు, ధూపం స్టాండ్లు, చిన్న విగ్రహాలు బాత్రూం లో పెట్టకూడదు.

4. తప్పు రంగులు (నలుపు, ముదురు నీలం)

బాత్రూం గోడలకు నలుపు లేదా డార్క్ బ్లూ రంగులు వేయడం వాస్తు ప్రకారం మంచిది కాదు.

ఇవి:

  • ప్రతికూల శక్తిని పెంచుతాయి
  • ఆరోగ్య సమస్యలు తెస్తాయి
  • మానసిక ప్రశాంతత తగ్గుతుంది

ఉత్తమ రంగులు:

  • లేత నీలం, పచ్చ, క్రీమ్ — ఇవి మంచి పాజిటివ్ ఎనర్జీని తెస్తాయి.

5. మురికి బట్టలు, చెప్పులు

బాత్రూం లో మురికి బట్టలు, చెప్పులు ఎక్కువసేపు ఉంచకూడదు.

  • దుర్వాసన
  • ప్రతికూల శక్తి పెరుగుతుంది
  • కుటుంబంలో చిన్న చిన్న గొడవలు రావచ్చు

వాస్తు చెబుతున్న ఒక సాధారణ చిట్కా:

ప్రతిరోజూ బాత్రూం శుభ్రం చేస్తూ కొంచెం ఉప్పు వేసి తుడిస్తే ప్రతికూల శక్తి తొలగిపోతుంది. ఎల్లప్పుడూ తలుపు మూసి ఉంచడం మంచిది.

