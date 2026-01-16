Geyser: వేడినీటి కోసం గీజర్ వాడుతున్నారా? ఇలా వాడితే క్షణాల్లో నీరు వేడి అవుతుంది.. ప్రమాదాలూ ఉండవు!
Geyser : చలికాలం వచ్చిందంటే చాలా ఇళ్లలో గీజర్ వాడకం పెరుగుతుంది. కానీ గీజర్ను సరైన విధంగా ఉపయోగించకపోతే అది సరిగా పనిచేయకపోవడమే కాకుండా ప్రమాదాలకు కూడా కారణమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. చాలా మంది తెలియక కొన్ని తప్పులు చేస్తుంటారు. అలాంటి సమస్యలు రాకుండా ఉండాలంటే గీజర్ వాడేటప్పుడు తప్పనిసరిగా పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు ఇవే.
పూర్వకాలంలో నీటిని కట్టెల పొయ్యి మీద లేదా స్టౌ, హీటర్లతో వేడిచేసేవారు. ఇప్పుడు ఆ అవసరం లేకుండా ఆధునిక గీజర్లు అందుబాటులోకి వచ్చాయి. టెంపరేచర్ కంట్రోల్, ఆటో కట్-ఆఫ్, సేఫ్టీ సెన్సార్లు వంటి ఆధునిక ఫీచర్లతో గీజర్లు వస్తున్నాయి. అయితే ఇవన్నీ సరిగ్గా పనిచేయాలంటే సరైన వినియోగం చాలా ముఖ్యం.
ప్రతి సంవత్సరం సర్వీసింగ్ తప్పనిసరి
గీజర్ను వాడే ముందు ఏడాదికి ఒకసారి అయినా సర్వీసింగ్ చేయించుకోవడం మంచిది. రెగ్యులర్ సర్వీసింగ్ లేకపోతే లోపల ధూళి పేరుకుపోయి నీరు సరైన ఉష్ణోగ్రతకు వేడి కావడం లేదు. అలాగే కరెంట్ లేదా గ్యాస్ వినియోగం కూడా పెరుగుతుంది. సర్వీసింగ్ చేయిస్తే గీజర్ పనితీరు మెరుగ్గా ఉండటమే కాకుండా దాని లైఫ్టైమ్ కూడా పెరుగుతుంది.
ప్రెజర్ పంప్ సరిగ్గా అమర్చాలి
గీజర్లో నీటి ప్రవాహం సరిగా ఉండాలంటే ఇన్లెట్ పైప్కు ప్రెజర్ పంప్ అమర్చడం మంచిది. అయితే ప్రెజర్ పంప్ను PVC ఫిట్టింగ్స్తోనే ఉపయోగించాలి. ఫిట్టింగ్ సరిగా లేకపోతే లీకేజీలు, పైపులు పాడవ్వడం వంటి సమస్యలు ఎదురవుతాయి.
షాక్ అబ్జార్బర్ ప్లగ్ వాడండి
గీజర్ వాడేటప్పుడు షాక్ అబ్జార్బర్ ప్లగ్ తప్పనిసరిగా ఉపయోగించాలి. ఇది కరెంట్ షాక్ నుంచి రక్షణ ఇస్తుంది. గీజర్ వైరింగ్లో ఏదైనా లోపం వచ్చినా, వెంటనే పవర్ కట్ అవుతుంది. దీంతో ప్రమాదాలు జరగకుండా ఉంటాయి.
బాత్రూమ్లో గ్యాస్ గీజర్ వద్దు
టెక్ నిపుణుల సూచన ప్రకారం, బాత్రూమ్ లోపల గ్యాస్ గీజర్ను ఇన్స్టాల్ చేయకపోవడమే మంచిది. గ్యాస్ లీక్ అయితే ప్రమాదం జరిగే అవకాశాలు ఎక్కువ. కాబట్టి గ్యాస్ గీజర్ను ఎప్పుడూ ఓపెన్ ప్లేస్లో అమర్చాలి.
కొనేటప్పుడు భద్రతకే మొదటి ప్రాధాన్యం
గీజర్ కొనేటప్పుడు బ్రాండ్ లేదా ధర మాత్రమే కాకుండా భద్రతా ఫీచర్లపై ఎక్కువ దృష్టి పెట్టాలి. ఆటో కట్-ఆఫ్, సేఫ్టీ సెన్సార్లు ఉన్నాయా లేదా చూసుకోవాలి. అలాగే ఇప్పటికే వాడుతున్న వారి అభిప్రాయాలు తెలుసుకుని కొనడం మరింత మంచిది.
సరైన జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే గీజర్ సురక్షితంగా పనిచేస్తుంది. వేడి నీరు త్వరగా లభించడమే కాకుండా ప్రమాదాల నుంచి కూడా దూరంగా ఉండొచ్చు.