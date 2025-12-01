  • Menu
Winter Wellness : శరీరాన్ని వెచ్చగా, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే యోగాసనాలివే

చలికాలంలో బయటి చల్లదనం నుంచి శరీరాన్ని కాపాడుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఈ సమయంలో చలి నుంచి రక్షణ కోసం మనం స్వెటర్లు, జాకెట్లు ధరిస్తాం.

Winter Wellness : చలికాలంలో బయటి చల్లదనం నుంచి శరీరాన్ని కాపాడుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఈ సమయంలో చలి నుంచి రక్షణ కోసం మనం స్వెటర్లు, జాకెట్లు ధరిస్తాం. శరీరాన్ని లోపలి నుంచి వెచ్చగా ఉంచుకోవడానికి, రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడానికి చాలా మంది సూప్‌లు, వేడి వేడి కషాయాలు కూడా తాగుతారు. అయితే, వీటితో పాటు రెండు శక్తివంతమైన యోగాసనాలు సాధన చేయడం ద్వారా కూడా మీరు మీ శరీరాన్ని లోపలి నుంచి వెచ్చగా, ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవచ్చు. మీ ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరిచి, ఒత్తిడిని తగ్గించే ఆ రెండు యోగాసనాలు, వాటిని చేసే విధానం గురించి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

1. ఉత్తానాసనం - ఫార్వర్డ్ బెండ్ పోజ్

ఉత్తానాసనం శరీరాన్ని చైతన్యవంతం చేయడానికి, రక్త ప్రసరణను మెరుగుపరచడానికి చాలా సహాయపడుతుంది. ఇది చలిని నివారించడానికి సహాయపడుతుంది. శరీరాన్ని అంతర్గతంగా వెచ్చగా ఉంచుతుంది. జీర్ణ సంబంధిత సమస్యలను తొలగిస్తుంది. ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది. ముఖంపై ఏర్పడిన ముడతలను తొలగించడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. ముందుగా నేరుగా నిలబడాలి. కాళ్లను కొద్దిగా దూరంగా ఉంచండి. ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా ముందుకు వంగుతూ, మీ అరచేతులను నేలపై ఉంచండి. ఈ భంగిమలో 10 నుంచి 30 సెకన్ల పాటు ఉండి, దీర్ఘ శ్వాస తీసుకోండి. ఆ తర్వాత మళ్లీ నెమ్మదిగా పైకి లేచి, మొదటి స్థితికి రండి.

2. ఉష్ట్రాసనం - క్యామెల్ పోజ్

దీనిని క్యామెల్ పోజ్ (ఒంటె భంగిమ) అని కూడా అంటారు. ఇది శరీరంలో శక్తి ప్రవాహాన్ని పెంచి, శరీరాన్ని వెచ్చగా ఉంచడంలో సహాయపడుతుంది. ఈ ఆసనాన్ని క్రమం తప్పకుండా చేయడం వలన వెన్ను నొప్పి తగ్గుతుంది. జీర్ణ సమస్యలు నివారించబడతాయి. శ్వాసకోశ సమస్యలను తగ్గిస్తుంది. శరీరంలో రక్త ప్రసరణ మెరుగుపడుతుంది. ఒత్తిడి కూడా తగ్గుతుంది. ఉష్ట్రాసనం చేయడానికి, మీ మోకాళ్లపై కూర్చుని, మీ చేతులను మీ తుంటిపై ఉంచండి. ఆ తర్వాత మీ వెనుక భాగాన్ని నెమ్మదిగా వెనక్కి వంచి, మీ చేతి వేళ్లతో మీ పాదాల వేళ్లను లేదా మడమలను పట్టుకోండి. ఈ భంగిమలో 5 నుంచి 6 సెకన్ల పాటు ఉండి, ఆ తర్వాత మళ్లీ మొదటి స్థితికి తిరిగి రండి.

