Superfoods for Brain Health: బ్రెయిన్ పవర్ పెరగాలా? ఈ 10 సూపర్ ఫుడ్స్ తింటే వృద్ధాప్యంలోనూ మెదడు చురుగ్గా పనిచేస్తుంది!
Superfoods for Brain Health: వయస్సు పెరిగినా మీ మెదడు పదును తగ్గకూడదా? జ్ఞాపకశక్తిని, ఏకాగ్రతను పెంచే 10 శక్తివంతమైన సూపర్ ఫుడ్స్ ఇవే. వీటిని మీ డైట్లో చేర్చుకుంటే వృద్ధాప్యంలోనూ మీ బ్రెయిన్ సూపర్ ఫుల్ స్పీడ్తో పనిచేస్తుంది!
Superfoods for Brain Health: వయస్సు పెరిగే కొద్దీ శరీరంతో పాటు మెదడు పనితీరులో కూడా మార్పులు రావడం సహజం. అయితే మనం తీసుకునే ఆహారం మన ఆలోచనా శక్తిని, జ్ఞాపకశక్తిని (Memory) నియంత్రిస్తుందని ఆరోగ్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. మెదడును యవ్వనంగా ఉంచే ఆ 10 సూపర్ ఫుడ్స్ ఏంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
1. బ్లూబెర్రీస్
వీటిలో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఇవి మెదడుపై పడే ఒత్తిడిని తగ్గించి, వృద్ధాప్యంలో వచ్చే మతిమరుపు సమస్యను అరికట్టడంలో అద్భుతంగా పనిచేస్తాయి.
2. ఆకుకూరలు
పాలకూర, కాలే వంటి ఆకుకూరల్లో విటమిన్ K, ఫోలేట్, లూటీన్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి. రోజుకు ఒక కప్పు ఆకుకూరలు తీసుకోవడం వల్ల మెదడు వయస్సు పెరగకుండా జాగ్రత్త పడవచ్చు.
3. సాల్మన్ చేప
మెదడు అభివృద్ధికి ఒమేగా-3 ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ చాలా అవసరం. సాల్మన్ చేపల్లో ఇవి మెండుగా ఉంటాయి. ఇవి మెదడు వాపును తగ్గించి, ఏకాగ్రతను పెంచుతాయి.
4. బీన్స్
మెదడుకు నిరంతరం గ్లూకోజ్ సరఫరా కావాలి. బీన్స్లో ఉండే ఫోలేట్, బి-విటమిన్లు మెదడుకు స్థిరమైన శక్తిని అందిస్తూ చురుగ్గా ఉంచుతాయి.
5. డార్క్ చాక్లెట్
ఇందులోని ఫ్లేవనాయిడ్లు మెదడుకు రక్తప్రసరణను మెరుగుపరుస్తాయి. ఇది సమస్యలను పరిష్కరించే నైపుణ్యాన్ని (Problem Solving Skills), జ్ఞాపకశక్తిని పెంచుతుంది.
6. కాఫీ & టీ
కెఫిన్ మరియు యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు మెదడును అలెర్ట్గా ఉంచుతాయి. ముఖ్యంగా టీలో ఉండే 'థియనిన్' అనే కెమికల్ మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుతూనే ఉత్తేజాన్నిస్తుంది.
7. పసుపు
పసుపులో ఉండే 'కర్కుమిన్' మెదడు వాపును తగ్గిస్తుంది. ఇది అల్జీమర్స్ వంటి వ్యాధులు రాకుండా రక్షిస్తుందని పరిశోధనలు చెబుతున్నాయి.
8. టమోటాలు
టమోటాల్లో ఉండే 'లైకోపీన్' శక్తివంతమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్గా పనిచేస్తుంది. ఇది ఫ్రీ రాడికల్స్ వల్ల మెదడు కణాలకు జరిగే నష్టాన్ని నివారిస్తుంది.
9. పిస్తాపప్పులు
వీటిలో ఉండే విటమిన్ E మరియు ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులు మెదడు కణాలను రక్షిస్తాయి. అయితే వీటిని తగిన మోతాదులో మాత్రమే తీసుకోవాలి.
10. నీరు & సమతుల ఆహారం
వీటితో పాటు సరైన నిద్ర, క్రమం తప్పని వ్యాయామం మెదడు ఆరోగ్యానికి అత్యంత ముఖ్యం.
ముఖ్య గమనిక: కేవలం ఆహారం మార్చడమే కాకుండా, ఒత్తిడి లేని జీవనశైలిని అలవర్చుకోవడం వల్ల మెదడు పనితీరు మెరుగుపడుతుంది. తీవ్రమైన మతిమరుపు సమస్యలు ఉంటే వెంటనే వైద్యులను సంప్రదించడం మంచిది.