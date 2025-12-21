Tongue Color : అద్దంలో ఒక్కసారి మీ నాలుకను చూసుకోండి.. లోపల ఏ జబ్బుందో ఇట్టే తెలిసిపోతుంది
మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా? మనం ఏ చిన్న అనారోగ్యంతో ఆసుపత్రికి వెళ్ళినా, డాక్టర్ ముందుగా ఒక్కసారి మీ నాలుక చూపించండి అని అడుగుతారు. మన శరీరానికి నాలుక ఒక అద్దం లాంటిది.
Tongue Color : మీరు ఎప్పుడైనా గమనించారా? మనం ఏ చిన్న అనారోగ్యంతో ఆసుపత్రికి వెళ్ళినా, డాక్టర్ ముందుగా ఒక్కసారి మీ నాలుక చూపించండి అని అడుగుతారు. మన శరీరానికి నాలుక ఒక అద్దం లాంటిది. మన లోపల ఏ అవయవం సరిగ్గా పనిచేయకపోయినా, ఏ విటమిన్ లోపించినా అది నాలుక రంగు రూపంలో బయటపడుతుంది. సాధారణంగా ఆరోగ్యంగా ఉన్న మనిషి నాలుక లేత గులాబీ రంగులో, కాస్త తడిగా ఉంటుంది. కానీ ఆ రంగులో ఏమాత్రం మార్పు వచ్చినా, అది మీ శరీరం మీకు ఇస్తున్న ఒక హెచ్చరిక అని గుర్తించాలి.
మీ నాలుక రంగును బట్టి ఏ అనారోగ్యం ఉందో ఇలా తెలుసుకోవచ్చు:
తెల్లటి పూత: నాలుకపై తెల్లటి పొరలా పేరుకుపోయి ఉంటే, అది నోటి శుభ్రత సరిగ్గా లేదని అర్థం. లేదా బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్ ఉండవచ్చు. ముఖ్యంగా మధుమేహం ఉన్నవారిలో లేదా ఊపిరితిత్తుల సమస్యలు ఉన్నవారిలో ఈ తెల్లటి పూత కనిపిస్తుంది.
ఎర్రటి నాలుక: నాలుక మరీ ఎర్రగా స్ట్రాబెర్రీ రంగులో కనిపిస్తుంటే, మీ శరీరంలో విటమిన్ బి-12 లోపం ఉందని అర్థం. అలాగే తీవ్రమైన జ్వరం వచ్చినప్పుడు కూడా నాలుక ఎర్రగా మారుతుంది.
పసుపు రంగు: నాలుక పసుపు రంగులోకి మారితే అది కామెర్లు లేదా మధుమేహం ప్రారంభ దశలో ఉందని చెప్పడానికి ఒక సంకేతం. నోటి పరిశుభ్రత పాటించకపోయినా ఈ రంగు వస్తుంది.
ఊదా రంగు : నాలుక ఊదా రంగులో ఉంటే, అది గుండె సంబంధిత సమస్యలను సూచిస్తుంది. శరీరంలో రక్త ప్రసరణ సరిగ్గా జరగకపోయినా నాలుక ఇలా మారుతుంది.
నలుపు లేదా ముదురు రంగు: విపరీతమైన బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు లేదా ఎక్కువగా ధూమపానం చేసేవారిలో నాలుక నల్లగా మారుతుంది.
గోధుమ రంగు : శరీరంలో ఐరన్ (ఇనుము) లోపం ఉన్నప్పుడు నాలుక గోధుమ రంగులోకి మారే అవకాశం ఉంది.
నారింజ రంగు : నోరు బాగా ఎండిపోవడం లేదా నోటి పరిశుభ్రత అస్సలు లేకపోవడం వల్ల ఇలా జరుగుతుంది.
కేవలం రంగు మారడమే కాకుండా, రెండు వారాల కంటే ఎక్కువ కాలం ఈ మార్పులు ఉన్నా, నాలుకపై కురుపులు వచ్చినా, గొంతు నొప్పి లేదా జ్వరం తోడున్నా వెంటనే డాక్టరును సంప్రదించడం మంచిది. ప్రతిరోజూ పళ్ళు తోముకునేటప్పుడు నాలుకను కూడా శుభ్రం చేసుకోవడం అలవాటు చేసుకోవాలి. జీర్ణక్రియ సమస్యలు, అధిక రక్తపోటు మరియు కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ లక్షణాలు కూడా మొదట నాలుకపైనే కనిపిస్తాయి. అందుకే మీ నాలుకను తక్కువ అంచనా వేయకండి.