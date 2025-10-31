Diabetes : శరీరంలో షుగర్ లెవల్ పెరిగిందా? ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తే జాగ్రత్త!
Diabetes : మన ఆరోగ్యం బాగుండాలంటే ముందుగా మంచి ఆహారం తినాలి. ముఖ్యంగా చక్కెర, ఉప్పును మితంగా తీసుకోవాలి. లేకపోతే, ఆహ్వానించకపోయినా రకరకాల సమస్యలు వస్తాయి. సాధారణంగా శరీరంలో షుగర్ లెవల్ పెరిగితే వచ్చే ప్రమాదాల గురించి అందరికీ తెలిసిందే. శరీరంలో ఎక్స్ ట్రా షుగర్ కాలేయంపై ప్రభావం చూపుతుంది. శరీరంలో గ్లూకోజ్ పేరుకుపోయినప్పుడు, కొలెస్ట్రాల్ లెవల్ పెరుగుతుంది. అధిక చక్కెర ఊబకాయం, మూత్రపిండాల సమస్యలు, అధిక రక్తపోటుకు దారితీస్తుంది. కాబట్టి మనం ఎంత చక్కెరను తీసుకుంటున్నాము అనే దానిపై ఎక్కువ శ్రద్ధ పెట్టడం చాలా ముఖ్యం. అయితే దీనిపై ఎలా శ్రద్ధ పెట్టాలి, శరీరంలో చక్కెర స్థాయి పెరిగినట్లు ఎలా తెలుసుకోవాలి అనేది ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.
శరీరంలో షుగర్ లెవల్ ఎక్కువగా ఉంటే అది కొన్ని లక్షణాల ద్వారా వ్యక్తమవుతుంది. వీటిని సరిగ్గా గుర్తించడం ద్వారా మీరు ఎక్కువగా స్వీట్లు తింటున్నారో లేదో తెలుసుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత అవసరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ద్వారా షుగర్ లెవల్ కంట్రోల్ లో ఉంచుకోవచ్చు. మధుమేహం రాకుండా నిరోధించవచ్చు. కాబట్టి శరీరంలో గ్లూకోజ్ స్థాయి పెరిగినప్పుడు కనిపించే లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయో తెలుసుకోండి.
ఆకలి తగ్గుతుంది
ఎక్కువ చక్కెర తినడం వల్ల శరీరంలో గ్లూకోజ్ లెవల్ పెరుగుతుంది. ముఖంపై మొటిమలు రావచ్చు. ఇలా అకస్మాత్తుగా మొటిమలు లేదా విరేచనాలు కనిపిస్తే, చక్కెర లేదా తీపి ఆహారాల తీసుకోవడం తగ్గించాలి. సాధారణంగా తీపి ఆహారాలు తినడం వల్ల కేలరీలు పెరుగుతాయి, దీనివల్ల ఆకలి తగ్గుతుంది. మీకు రోజురోజుకు ఆకలి తగ్గుతుంటే లేదా మీకు ఎక్కువగా స్వీట్లు తినాలని కోరిక కలుగుతుంటే అలాంటి విషయాలను ఎప్పుడూ నిర్లక్ష్యం చేయవద్దు. అలాగే అధిక చక్కెర ఉన్న ఆహారం తినడం వల్ల శరీర బరువు కూడా పెరుగుతుంది. కాబట్టి ఎటువంటి కారణం లేకుండా బరువు పెరుగుతున్నారంటే దానికి కారణం షుగర్ లెవల్ పెరగడమే.
మెగ్నీషియం స్థాయిని తగ్గిస్తుంది
తెల్ల చక్కెర సైటోకిన్లను విడుదల చేస్తుంది. ఇది చిరాకు, అలసటకు దారితీస్తుంది. కాబట్టి, అలాంటి లక్షణాలు కనిపించినప్పుడు, మీరు ఎక్కువగా తీపిని తీసుకుంటున్నారో లేదో తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే అధిక చక్కెర తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలో మెగ్నీషియం స్థాయి తగ్గుతుంది. నిద్రకు మెగ్నీషియం చాలా అవసరం కాబట్టి, దీని లోపం నిద్రకు సంబంధించిన సమస్యలను కలిగిస్తుంది. కాబట్టి స్లీపింగ్ సైకిల్ లో మార్పులు ఉంటే, మీరు ఎక్కువగా చక్కెరను తీసుకుంటున్నారని అర్థం.
తీపిని పూర్తిగా మానేయాలా? వద్దా?
సాధారణంగా బరువు పెరగడం లేదా మధుమేహం భయం వంటి వివిధ కారణాల వల్ల చాలా మంది చక్కెర లేదా తీపి ఆహారాలను పూర్తిగా మానేస్తారు. కానీ మీకు తెలుసా, శరీరానికి తీపి అవసరం. కాబట్టి, మీరు పండ్లు, పాల ఉత్పత్తులను తీసుకోవాలి. అవి శరీరానికి నేచురల్ షుగర్ అందిస్తాయి. ఎటువంటి హానిని కూడా కలిగించవు.