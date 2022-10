Superfoods: ఈ సూపర్‌ ఫుడ్స్‌ చెడు కొలస్ట్రాల్‌ని తగ్గించగలవు.. అవేంటంటే..?

Superfoods: కొలస్ట్రాల్‌లో 2 రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి మంచిది మరొకటి చెడుది. కొలస్ట్రాల్‌ అనేది శరీరానికి అవసరమైన పదార్థం. అయినప్పటికీ రక్తంలో ఎక్కువగా ఉంటే చాలా ప్రమాదం. ఇది గుండెపోటుకి దారి తీస్తుంది. కొలెస్ట్రాల్ శరీరంలోని ప్రతి కణంలో ఉంటుంది. ఆహారాన్ని జీర్ణం చేయడం, హార్మోన్లను తయారు చేయడం, విటమిన్ డిని ఉత్పత్తి చేయడంలో సహజ విధులను నిర్వహిస్తుంది. వాస్తవానికి శరీరం కొలస్ట్రాల్‌ని ఉత్పత్తి చేస్తుంది కానీ అది ఆహారం ద్వారా కూడా పొందవచ్చు. కొలెస్ట్రాల్‌లో 2 రకాలు తక్కువ సాంద్రత కలిగిన లిపోప్రొటీన్ (LDL) - దీనిని చెడు కొలెస్ట్రాల్ అని పిలుస్తారు. అధిక సాంద్రత కలిగిన లిపోప్రొటీన్ (HDL) - మంచి కొలెస్ట్రాల్ అని పిలుస్తారు. చెడు కొలెస్ట్రాల్ స్థాయి ఎలా ఉండాలి? దీని కోసం మీరు లిపిడ్ ప్రొఫైల్ పరీక్ష చేయించుకోవాలి. LDL స్థాయి 100 కంటే తక్కువగా ఉంటే ఆందోళన చెందాల్సిన పని లేదు. శరీరంలో ఎలాంటి సమస్య లేని వారికి 100 నుంచి 129 mg/dL సరైనది. కానీ గుండె జబ్బులు ఉన్నవారికి ఇది ప్రమాదకరం. 130 నుంచి 159 mg/dL అధిక స్థాయిగా చెబుతారు. 160 నుంచి 189 mg/dL ప్రమాద స్థాయిగా చెబుతారు. చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గించే ఆహారాలు మనం రోజువారీ ఆహారంలో కొన్ని ఆహారాలను చేర్చుకుంటే చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను చాలా వరకు తగ్గించవచ్చు. ఓట్స్, బార్లీ, తృణధాన్యాలు, చిక్కుళ్ళు, వంకాయ, ఓక్రా, నట్స్, సోయా ఆధారిత ఆహారం, కొవ్వు చేపలు కొలెస్ట్రాల్‌ను నియంత్రించడానికి ఇతర మార్గాలు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారాలతో పాటు రక్తంలో చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను అనేక విధాలుగా తగ్గించవచ్చు. దీని కోసం రోజువారీ జీవనశైలి, దినచర్యలో మార్పులు చేసుకోవాలి. అయితే మీరు 4 విషయాలపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ వహించాలి 1. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవాలి. 2. రెగ్యులర్ వ్యాయామం చేయాలి. 3. ధూమపానం మానేయాలి. 4. బరువును కంట్రోల్‌లో ఉంచుకోవాలి.