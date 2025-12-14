  • Menu
Hair Fall : ఈ ఆహారాలు మానేస్తే..జుట్టు రాలడం ఆగిపోతుంది..జుట్టుకు శత్రువులైన ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఇవే

Hair Fall
Hair Fall : ఈ ఆహారాలు మానేస్తే..జుట్టు రాలడం ఆగిపోతుంది..జుట్టుకు శత్రువులైన ఫుడ్ ఐటమ్స్ ఇవే 

Highlights

Hair Fall : ఈ రోజుల్లో చాలా మందిని వేధిస్తున్న ప్రధాన సమస్య అధిక జుట్టు రాలడం అనడంలో సందేహం లేదు.

Hair Fall : ఈ రోజుల్లో చాలా మందిని వేధిస్తున్న ప్రధాన సమస్య అధిక జుట్టు రాలడం అనడంలో సందేహం లేదు. తలకు ఎక్కువ నూనె రాయడం, రసాయన షాంపూల వాడకం, ఒత్తిడి, సరైన జీవనశైలి లేకపోవడం వంటివి ఈ సమస్యకు ముఖ్య కారణాలు. అయితే ఈ కారణాలతో పాటు, మనం నిత్యం తీసుకునే కొన్ని ఆహారాలు కూడా జుట్టు రాలడానికి దారితీయవచ్చు. అవును కొన్ని ఆహార పదార్థాలను ఎక్కువగా తీసుకోవడం వల్ల జుట్టు మూలాలు బలహీనపడతాయి. జుట్టు రాలే సమస్య పెరుగుతుంది. మరి ఆ ఆహారాలు ఏవి, వాటిని ఎలా నియంత్రించాలో ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.

జుట్టు రాలడానికి కారణమయ్యే ఆహారాలు:

1. చక్కెర

చక్కెరను ఎక్కువగా తీసుకోవడం కూడా జుట్టు రాలడానికి కారణం కావచ్చు. ఎందుకంటే ఇది రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని పెంచుతుంది. దీనివల్ల శరీరంలో ఇన్సులిన్, ఆండ్రోజెన్ హార్మోన్లలో అసమతుల్యత ఏర్పడుతుంది. ఈ హార్మోన్ల మార్పులు జుట్టు కుదుళ్లపై ప్రభావం చూపి జుట్టు రాలడానికి కారణమవుతాయి. అంతేకాకుండా, జుట్టు పెరుగుదల కూడా నెమ్మదిస్తుంది.

2. జంక్ ఫుడ్

ఫాస్ట్ ఫుడ్, నూనెలో వేయించిన ఆహారాలలో అనారోగ్యకరమైన కొవ్వులు అధికంగా ఉంటాయి. ఇవి జుట్టును బలహీనపరుస్తాయి. జుట్టు రాలే ప్రమాదాన్ని పెంచుతాయి. కాబట్టి వీటిని ఎంత తగ్గిస్తే అంత మంచిది.

3. ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్

ప్రాసెస్ చేసిన కార్బోహైడ్రేట్ ఆహారాలు శరీరంలో DHT (డైహైడ్రోటెస్టోస్టెరాన్) హార్మోన్ స్థాయిని పెంచుతాయి. ఈ హార్మోన్ జుట్టు కుదుళ్లను బలహీనపరిచి, జుట్టు విపరీతంగా రాలడానికి దారితీస్తుంది.

4. కెఫీన్ అతిగా తీసుకోవడం

కెఫీన్‌ను ఎక్కువగా తీసుకోవడం వలన శరీరంలో నిర్జలీకరణం జరుగుతుంది. ఇది తల చర్మాన్ని (స్కాల్ప్) పొడిగా మారుస్తుంది. స్కాల్ప్ పొడిగా మారడం వలన జుట్టు పెరుగుదలపై ప్రతికూల ప్రభావం పడుతుంది. కాబట్టి కాఫీ, టీ వంటి కెఫీన్ పానీయాలను నియంత్రిత మోతాదులో తీసుకోవాలి.

5. ఉప్పు

ఉప్పును ఎక్కువగా తీసుకుంటే కూడా శరీరం నిర్జలీకరణానికి గురవుతుంది. అంతేకాకుండా ఇది జుట్టు మూలాలను బలహీనపరుస్తుంది. జుట్టు రాలడానికి కారణమవుతుంది. ఆరోగ్యకరమైన జుట్టు కోసం ఉప్పు వినియోగాన్ని తగ్గించుకోవడం చాలా అవసరం.

6. మద్యం

మద్యపానం కూడా నిర్జలీకరణాన్ని పెంచుతుంది. ఇది శరీరంలో జింక్, ఇతర ముఖ్యమైన పోషకాల కొరతకు దారితీస్తుంది. జింక్ లోపం జుట్టు పెరుగుదలకు ఆటంకం కలిగించి, జుట్టు రాలడాన్ని మరింత పెంచుతుంది.

