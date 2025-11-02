  • Menu
Home  > లైఫ్ స్టైల్

Air Pollution : ఇంట్లోనే దాగి ఉన్న సైలెంట్ పొల్యూషన్.. అగరబత్తీలు, వంటగది పొగతో ఎంత ప్రమాదమో తెలుసా?

Air Pollution
x

Air Pollution : ఇంట్లోనే దాగి ఉన్న సైలెంట్ పొల్యూషన్.. అగరబత్తీలు, వంటగది పొగతో ఎంత ప్రమాదమో తెలుసా?

Highlights

Air Pollution : సాధారణంగా ప్రజలు కాలుష్యం అంటే కేవలం ఇంటి బయట, రోడ్లపై ఉండేదే అనుకుంటారు.

Air Pollution: సాధారణంగా ప్రజలు కాలుష్యం అంటే కేవలం ఇంటి బయట, రోడ్లపై ఉండేదే అనుకుంటారు. కానీ, మనకు తెలియకుండానే ఇంట్లోనే దాగి ఉండే నిశ్శబ్ద కాలుష్యం కూడా మన ఆరోగ్యానికి తీవ్ర ప్రమాదాన్ని కలిగిస్తుంది. ఇంట్లో మనం ఉపయోగించే అగరబత్తీలు, ధూప్‌బత్తీలు, వంటగది నుంచి వచ్చే పొగ ఈ ఇండోర్ ఎయిర్ పొల్యూషన్‌కు ప్రధాన కారణాలుగా మారుతున్నాయి. ఈ పొగలో ఉండే ప్రమాదకరమైన సూక్ష్మ కణాలు ఊపిరితిత్తులకు హాని కలిగించి, అనేక శ్వాసకోశ సమస్యలకు దారితీస్తాయి. ఈ సైలెంట్ పొల్యూషన్ ఎంత ప్రమాదకరమైంది.. దాని నుంచి మనల్ని మనం ఎలా కాపాడుకోవచ్చు అనే వివరాలను నిపుణుల అభిప్రాయాల ఆధారంగా చూద్దాం.

సాధారణంగా పూజలు, ధ్యానం కోసం వాడే అగరబత్తీలు, ధూప్‌బత్తీల పొగ మన ఆరోగ్యానికి హాని కలిగించగలదని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ ఉత్పత్తులలో వొలటైల్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ ఉంటాయి. వీటిని ఎక్కువ కాలం పీల్చడం వల్ల ఊపిరితిత్తుల్లో వాపు, ఎడతెగని దగ్గు వంటి సమస్యలు వస్తాయి. అగరబత్తి పొగలో పీఎం 2.5 వంటి అత్యంత సూక్ష్మ కణాలు ఉంటాయి. ఇవి శ్వాస ద్వారా శరీరంలోకి చేరి, ఉబ్బసం, అలర్జీ, సీఓపీడీ వంటి దీర్ఘకాలిక శ్వాసకోశ వ్యాధులకు దారితీసే ప్రమాదం ఉంది.

ఇంట్లో పిల్లలు, వృద్ధులు లేదా శ్వాసకోశ వ్యాధులతో బాధపడేవారు ఉంటే, ఈ కాలుష్యం మరింత ప్రమాదకరంగా మారుతుంది. ఇది బయటి కాలుష్యం లాగే ప్రమాదకరమని డాక్టర్లు చెబుతున్నారు. వంటగది నుంచి వచ్చే పొగ కూడా ఇంటి లోపలి కాలుష్యానికి ఒక ప్రధాన కారణం. సరైన వెంటిలేషన్ లేని ఇళ్లలో ఇది మరింత ప్రమాదకరం.

సరైన చిమ్నీ లేదా వెంటిలేషన్ లేని ఇళ్లలో వంట చేసినప్పుడు వచ్చే పొగ, బయటి కాలుష్యం కంటే కూడా ఎక్కువ ప్రమాదకరంగా ఉండవచ్చు. వంట పొగలో కూడా బయటి కాలుష్యంలో ఉండే ప్రమాదకర కణాలు ఉంటాయి. వీటిని పీల్చడం వలన శ్వాస సంబంధిత సమస్యలు తలెత్తుతాయి. ఈ పరిస్థితి నుంచి తప్పించుకోవాలంటే, ఇంట్లో వెంటిలేషన్ సౌకర్యం తప్పనిసరిగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. ఇంట్లో ఉండే ఈ సైలెంట్ పొల్యూషన్‌ను తగ్గించుకోవడానికి నిపుణులు కొన్ని సాధారణ చిట్కాలను సూచిస్తున్నారు. అగరబత్తి వాడకాన్ని తగ్గించాలి లేదా గాలి బాగా ఆడే గదిలో మాత్రమే ఉపయోగించాలి.

సువాసన కోసం అగరబత్తికి బదులు, ఎసెన్షియల్ ఆయిల్ డిఫ్యూజర్ లేదా ఎలక్ట్రిక్ సుగంధ పరికరాలను ఉపయోగించడం సురక్షితం. వంట చేసేటప్పుడు ఎగ్జాస్ట్ ఫ్యాన్ లేదా చిమ్నీని తప్పనిసరిగా ఆన్ చేయాలి. నూనెను మళ్లీ మళ్లీ వేడి చేయకూడదు. వేయించడం కంటే, ఉడకబెట్టడం, ఆవిరి పట్టడం లేదా బేకింగ్ వంటి ఆరోగ్యకరమైన వంట పద్ధతులను పాటించాలి.

Show Full Article
Print Article
More On
Next Story
More Stories
X
sidekick